México

Proponen crear el “Día del Rock Mexicano” en congreso de CDMX: “¡Y que viva el rocanroool!"

Chela Lora y Lora reciben reconocimiento por su labor en la dignificación del rocanrol nacional

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: Jesús Aviles| Infobae México
El pasado jueves 11 de septiembre, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (Morena) presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa: declarar el 11 de septiembre como el “Día del Rocanrol Mexicano”.

Desde tribuna, la legisladora agradeció la presencia de la secretaria de Cultura, Argel Gómez y de representantes de bandas y personalidades destacadas del Roc mexicano, como: El TRI de México, A Los de Abajo, Los Rebeldes del Rock, Chava Rock,, Kenny y los Eléctricos, La Castañeda, La Tremenda Corte, Los Gatos Rockabilly, Los Korukos, Alex Ojitos de Huevo, entre otros.

Avándaro, el origen de la fecha

Más de 250 mil jóvenes
Más de 250 mil jóvenes convivieron por dos días en un ambiente de liberación, éxtasis "y aliviane rockero" (Foto: Archivo)

La legisladora señaló que la propuesta de la efeméride responde a la importancia histórica del 11 de septiembre de 1971, fecha en la que se celebró el Festival de Avándaro.

“Se anunció como una carrera de autos que sería amenizada previamente con un concierto musical, pero resultó ser el festival más grande y trascendente que ha hecho en nuestro país”, relató.

Recordó que en aquel evento participaron más de 200 mil jóvenes y bandas como Peace and Love, La División del Norte, El Amor y Three Souls in My Mind, grupo que derivaría en El TRI de México.

Mateos destacó que el Festival de Avándaro concluyó con saldo blanco, sin decesos ni lesionados, aun cuando en su momento fue criticado por autoridades y medios de comunicación.

“La respuesta por parte del público fue abrumadora, sin embargo, las autoridades de esos años satanizaron la reunión pacífica de los jóvenes y cerraron los espacios para que los artistas pudieran desarrollar y mostrar su trabajo”, indicó.

Añadió que la censura de aquella época no logró silenciar al movimiento, pues “Siempre habrá una guitarra y una voz que suena más fuerte que la censura”.

El Roc como cultura y modo de vida

CRÉDITO: Congreso de la Ciudad
CRÉDITO: Congreso de la Ciudad de México | X(@IlianaSanchezCh)

La congresista hizo un reconocimiento especial a Chela Lora, quien asistió al recinto y, junto a Alex Lora, ha trabajado durante 45 años para dignificar el Roc mexicano.

“Querida Chela, en ustedes y en las y los rocanroleros de este país, reconoces esa resistencia, esa pasión y esa entrega que mantiene vivo el rock mexicano”, expresó la diputada.

Solicitó al público ponerse de pie y brindar un aplauso a invitados e invitadas, enfatizando la labor de reivindicación cultural que representan.

La diputada también informó que el Congreso del Estado de México ya declaró el 11 de septiembre como el Día del Roc en esa entidad, y consideró que corresponde a la Ciudad de México sumarse al reconocimiento.

La voz de Alex Lora también resonó en la tribuna, gracias a que la diputada Mateos, quien compartió un audio donde el cantante le pide a los legisladores que apoyen la moción de que “El 11 de septiembre sea el día del rockanrolero mexicano y que ¡Viva el Rocanrol".

Alex Lora pide que el 11 de septiembre sea Día del Rocanrol Crédito: Congreso de la Ciudad de México

