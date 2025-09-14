Buscan regular el uso de IA en la industria artística y de entretenimiento en la CDMX

La iniciativa busca frenar la precarización laboral y la clonación de voces humanas sin consentimiento en el sector cultural y de entretenimiento.| Credito: X - @Congreso_CdMex

Durante la sesión ordinaria del pasado jueves 11 de septiembre, desde el Congreso de la Ciudad de México la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo (PAN), presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de trabajo digno en la industria creativa y uso ético de la Inteligencia Artificial (IA).

La legisladora destacó que la Inteligencia Artificial ha transformado la vida cotidiana y el ámbito cultural, pero advirtió que su uso no regulado representa una amenaza par quien han dado voz y talento a la industria creativa.

“La IA ha transformado nuestras vidas, pero si no la regulamos, puede convertirse en una amenaza para quienes han dado voz a nuestra Constitución local para garantizar un trabajo digno en la industria creativa y promover un uso ético de la IA en el entretenimiento”, saló.

Precarización laboral y clonación de voces: atentan contra la humanidad

Montes de Oca explicó que en los últimos años se han denunciado prácticas empresariales que vulneran los derechos laborales y culturales de artistas y locutores, principalmente mediante la clonación de voces humanas sin consentimiento.

Este fenómeno, agregó, no solo afecta la propiedad intelectual y los datos personales, sino que también permite a algunas compañías sustituir talento humano por voces sintéticas, precarizando las condiciones de trabajo.

La diputada recalcó que esta problemática genera incertidumbre en miles de trabajadores creativos, quienes enfrentan la pérdida de oportunidades y empleos, además de un impacto directo “En la calidad artística y cultural que distingue en México como potencia mundial en el doblaje”.

Reforma a los artículos 7 y 10 de la Constitución local

Por ello, propuso reformar los artículos 7 y 10 de la Constitución local, con el fin de que el gobierno de la Ciudad de México proteja la expresión artística y garantice un uso ético de la inteligencia artificial en la cultura y el entretenimiento.

La iniciativa también plantea que la IA se reconozca como una herramienta que debe complementar y no sustituir el trabajo humano, estableciendo condiciones laborales dignas, contratos claros y remuneraciones justas para los profesionales de la industria creativa.

Marco internacional y justicia social

Montes de Oca fundamentó su propuesta en diversos tratados internacionales, como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales respaldan la defensa de los derechos laborales y culturales frente a los cambios tecnológicos.

La legisladora señaló que la Ciudad de México tiene la oportunidad de convertirse en pionera en la regulación ética de la Inteligencia Artificial, marcando un precedente a nivel nacional e internacional sobre cómo el progreso tecnológico debe avanzar en paralelo con la justicia social.

“El futuro no se trata de reemplazar a las personas, sino de que la tecnología impulse lo que somos capaces de hacer. Hagamos que la inteligencia artificial sirva a las personas y no que las desplace, defendamos la voz humana como el alma viva de nuestra cultura”, expresó.