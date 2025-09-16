México

Investigan muerte de bebé de ocho meses hallado con signos de maltrato en funeraria de Tijuana

El caso involucra a personal médico y empleados de la Funeraria Latinoamericana, asegurada por irregularidades en el manejo de cuerpos

Por Aranza Estrada

Guardar
La omisión de protocolos y
La omisión de protocolos y la falta de notificación al Ministerio Público revelan debilidades estructurales en la supervisión de servicios mortuorios en Baja California. (Sitio web Funenaria Latinoamericana)

La muerte de un bebé de ocho meses con signos de maltrato, cuyo cuerpo fue hallado en la Funeraria Latinoamericana de Tijuana, ha dado lugar a una investigación por homicidio doloso y puso bajo escrutinio tanto al personal médico como a los empleados de la funeraria.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Baja California, encabezada por María Elena Andrade Ramírez, aseguró el establecimiento tras detectar irregularidades graves en el manejo de cuerpos y la omisión de notificaciones obligatorias al Ministerio Público.

El cateo a las instalaciones del servicio funerario, ubicado sobre la Vía Rápida Poniente, se realizó la noche del miércoles 10 de septiembre, después de que el cuerpo del menor, identificado como Dayan Alejandro, fuera trasladado directamente desde el Hospital General sin que se informara a las autoridades ministeriales, como exige la ley.

La autopsia determinó que el
La autopsia determinó que el menor murió por traumatismo craneoencefálico, lo que refuerza la hipótesis de homicidio doloso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete cuerpos sin reportar y una autopsia clave

De acuerdo con la investigación, el personal de la funeraria recibió el cuerpo y lo preparó para velación y sepelio, sin cumplir con el procedimiento legal de notificación, lo que generó sospechas sobre la posible comisión de un delito.

La autopsia practicada por el Servicio Médico Forense (SEMEFO) determinó que la causa de muerte del menor fue traumatismo craneoencefálico, un hallazgo que refuerza la hipótesis de homicidio doloso.

Según la fiscal Andrade Ramírez, el caso estuvo cerca de quedar impune de no haberse realizado el cateo y la intervención oportuna.

“Si el Ministerio Público no hubiera hecho el cateo inmediato para rescatar al menor y llevarlo a la práctica de la autopsia de ley, es evidente que ese crimen hubiera quedado impune. Porque el cadáver hubiera sido sepultado como una muerte natural”, declaró la funcionaria.

Durante el operativo, las autoridades también localizaron otros siete cuerpos en la funeraria, los cuales tampoco habían sido reportados al Ministerio Público.

Sin embargo, tras las autopsias correspondientes, se determinó que estas muertes ocurrieron por causas naturales, según confirmaron fuentes de la Fiscalía.

A pesar de ello, la omisión en el proceso de notificación representa una falta grave y ha motivado la ampliación de las investigaciones sobre el actuar de la funeraria y del personal involucrado.

La titular de la Fiscalía General subrayó que la investigación no se limita al personal de la funeraria, sino que también abarca a trabajadores del Hospital General y a posibles civiles que pudieran estar implicados en la cadena de irregularidades.

Andrade Ramírez enfatizó que “no descartamos mayores participaciones de personal, tanto del Hospital General como civiles”, y reiteró el compromiso de la institución para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Como parte de las acciones legales y administrativas, la Funeraria Latinoamericana fue asegurada la tarde del jueves 11 de septiembre, una vez que los cuerpos fueron entregados a sus familias.

La investigación se amplía a
La investigación se amplía a trabajadores del Hospital General y posibles civiles implicados en la cadena de irregularidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la Fiscalía notificó a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Baja California, a la Secretaría de Salud y al Registro Civil para que investiguen posibles faltas administrativas y refuercen la vigilancia sobre los procedimientos funerarios, según detalló Zeta Tijuana.

La Fiscalía General del Estado advirtió que mantendrá una estricta supervisión sobre los servicios funerarios en la entidad y que aplicará todo el peso de la ley a quienes incurran en irregularidades que puedan derivar en delitos.

Andrade Ramírez dejó claro que las consecuencias legales alcanzarán tanto a quienes rodeaban al menor como a los médicos y empleados de la funeraria que hayan incumplido sus obligaciones legales, reafirmando la determinación de la autoridad para evitar que hechos de esta naturaleza queden sin castigo.

Temas Relacionados

bebéHomicidio dolosoFuneraria LatinoamericanaTijuanaMaría Elena Andrade RamírezNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Identifican a civil abatido tras enfrentamiento en Tepuche, Culiacán

Autoridades confirmaron la identidad de hombre abatido en el tiroteo registrado en Caminaguato, donde civiles armados se enfrentaron durante un operativo

Identifican a civil abatido tras

Desfile cívico militar 2025 | Estas son las mejores imágenes

Elementos de las fuerzas armadas participaron en la tradicional marcha que incluyó acrobacias aéreas y exhibiciones de equipos especiales bajo la presencia de la presidenta

Desfile cívico militar 2025 |

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo criminal en Chihuahua

Autoridades localizaron un sitio utilizado para actividades ilícitas en Cruz Blanca, asegurando municiones, cargadores y equipo táctico

Operativo en Guadalupe y Calvo

Profepa desactiva trampas ilegales para proteger a la tortuga casquito, especie en peligro de extinción

La tortuga casquito de Vallarta fue identificada por investigadores en 2018 y habita cuerpos de agua dulce en Bahía de Banderas

Profepa desactiva trampas ilegales para

Golpe al narco: laboratorios desmantelados, líderes capturados y tomas clandestinas inhabilitadas previo al Grito de Independencia

El despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales generó un fuerte impacto económico en las organizaciones criminales, debilitando su capacidad operativa en distintas regiones del país

Golpe al narco: laboratorios desmantelados,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tusi: la cocaína rosa que

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

Identifican a civil abatido tras enfrentamiento en Tepuche, Culiacán

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo criminal en Chihuahua

Golpe al narco: laboratorios desmantelados, líderes capturados y tomas clandestinas inhabilitadas previo al Grito de Independencia

Diputado del PAN pide congelar cuentas bancarias de posibles implicados en red de huachicol fiscal de Semar

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Así reaccionó Poncho de Nigris a la ‘traición’ de Alexis Ayala contra Aldo para poder ver a su esposa

Oasis en México provoca derrama económica de millones de pesos y activa el turismo con visitantes de 79 países

Nieta de Alejandro Fernández da el Grito de Independencia en Las Vegas y reacción del Potrillo se viraliza

Bad Bunny, su último show histórico en Puerto Rico será transmitido por streaming: cuándo y dónde verlo desde México

DEPORTES

Anthony Martial llega a México

Anthony Martial llega a México y revela si puede debutar este sábado ante América

Henry Martín vuelve a lesionarse: fans del América piden que se retire

Penta Zero Miedo consigue revancha contra Kofi Kingston en WWE RAW: apunta a importante título

A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa