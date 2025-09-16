México

Así se prepara el agua de pasas que ayuda a limpiar el hígado

Es rica en antioxidantes y fibra que ayuda a mejorar la digestión y apoyar la función hepática, se recomienda beberla en ayunas para potenciar sus efectos depurativos y energizantes

Por Eduardo Marsan

Guardar
Vaso con agua de pasas,
Vaso con agua de pasas, bebida elaborada al remojar uvas deshidratadas, usada tradicionalmente por sus propiedades digestivas y sabor suave. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de pasas es un remedio casero que ha cobrado popularidad en los últimos años gracias a sus beneficios digestivos y a su posible papel como apoyo en la limpieza del hígado.

Esta bebida se elabora de manera sencilla y concentra nutrientes que favorecen la salud general, especialmente antioxidantes, fibra y minerales que contribuyen al equilibrio del organismo.

Los compuestos fenólicos presentes en las pasas ayudan a combatir los radicales libres, mientras que la fibra soluble mejora la digestión y estimula la actividad intestinal. En conjunto, estos efectos alivian la carga de trabajo del hígado y permiten que su función depurativa se realice de manera más eficiente.

Preparación del agua de pasas paso a paso

El procedimiento para elaborar esta bebida es muy sencillo y requiere de pocos ingredientes:

Ingredientes

  • 2 cucharadas de pasas morenas sin azúcar añadido.
  • 1 taza de agua (aproximadamente 250 ml).

Preparación

  1. Lava bien las pasas para retirar cualquier impureza.
  2. Colócalas en una taza con agua hervida, previamente enfriada hasta que quede tibia.
  3. Deja reposar toda la noche, al menos ocho horas.
  4. A la mañana siguiente, cuela el líquido y desecha las pasas.
  5. Bebe el agua en ayunas para aprovechar mejor sus propiedades.

Es importante preparar únicamente la porción que se consumirá ese mismo día, ya que no se recomienda guardarla en refrigeración ni reutilizar las pasas.

Vaso con agua de pasas,
Vaso con agua de pasas, bebida elaborada al remojar uvas deshidratadas, usada tradicionalmente por sus propiedades digestivas y sabor suave. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios principales del agua de pasas

  • Apoyo al hígado. Su contenido en antioxidantes, ayuda a reducir la acumulación de toxinas y protege a las células hepáticas del daño oxidativo.
  • Mejora digestiva. La fibra natural que liberan las pasas favorece el tránsito intestinal y puede reducir el estreñimiento leve.
  • Aporte de energía. Contiene azúcares naturales de absorción rápida, vitaminas del grupo B y minerales como hierro y potasio, lo que la convierte en un refuerzo energético matutino.
  • Regulación del tránsito intestinal. Su consumo regular estimula la actividad de la microbiota, contribuyendo a un sistema digestivo más equilibrado.

El mejor momento para consumirla

Tomarla en ayunas es la forma más recomendada, ya que en ese momento el organismo se encuentra en reposo digestivo y puede absorber con mayor eficacia los nutrientes presentes en la bebida. Además, prepara al sistema digestivo para procesar de mejor manera los alimentos que se ingerirán durante el día.

Precauciones y posibles efectos secundarios

Aunque se trata de un remedio natural, no es recomendable para todas las personas. Quienes padecen diabetes deben vigilar su consumo debido al contenido de azúcares naturales. Tampoco se aconseja en dietas bajas en potasio ni en casos de síndrome de intestino irritable severo, ya que la fibra podría intensificar molestias digestivas.

Entre los posibles efectos secundarios, se encuentran ligeras diarreas, distensión abdominal o incrementos temporales en los niveles de glucosa si se consume en exceso.

Temas Relacionados

Agua de pasasRemedios caserosLimpieza hepáticaEstreñimientoSistema digestivomexico-noticias

Más Noticias

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

El atractivo visual y la táctica de los traficantes han incrementado la exposición a sustancias sintéticas desconocidas en ambientes nocturnos urbanos

Tusi: la cocaína rosa que

Vecinas y vecinos de Tlatelolco conmemoran el 40 aniversario del terremoto del 85 con jornadas culturales y de memoria colectiva

Del 17 al 28 de septiembre se realizarán actividades conmemorativas en honor a las víctimas y sobrevivientes del terremoto de 1985

Vecinas y vecinos de Tlatelolco

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Forjados fuera de la industria tradicional, estos artistas sintetizan siete años de autogestión y éxitos virales en un proyecto que debutará en el escenario del festival californiano

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo saber si ya te toca recibir la tarjeta

El programa sigue avanzando en la entrega de tarjetas durante septiembre de 2025

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo

¿Cómo obtener tu testamento gratuito en el Edomex?

Se han entregado 12 mil 960 testamentos sin costo, representando un ahorro de más de 51 mdp

¿Cómo obtener tu testamento gratuito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tusi: la cocaína rosa que

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

Identifican a civil abatido tras enfrentamiento en Tepuche, Culiacán

Investigan muerte de bebé de ocho meses hallado con signos de maltrato en funeraria de Tijuana

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo criminal en Chihuahua

Golpe al narco: laboratorios desmantelados, líderes capturados y tomas clandestinas inhabilitadas previo al Grito de Independencia

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Así reaccionó Poncho de Nigris a la ‘traición’ de Alexis Ayala contra Aldo para poder ver a su esposa

Oasis en México provoca derrama económica de millones de pesos y activa el turismo con visitantes de 79 países

Nieta de Alejandro Fernández da el Grito de Independencia en Las Vegas y reacción del Potrillo se viraliza

Bad Bunny, su último show histórico en Puerto Rico será transmitido por streaming: cuándo y dónde verlo desde México

DEPORTES

Anthony Martial llega a México

Anthony Martial llega a México y revela si puede debutar este sábado ante América

Henry Martín vuelve a lesionarse: fans del América piden que se retire

Penta Zero Miedo consigue revancha contra Kofi Kingston en WWE RAW: apunta a importante título

A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa