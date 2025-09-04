México

Proponen regular horarios de circulación para transporte de carga en CDMX

En el 2022, se registraron 14 mil accidentes en la red carretera nacional

Por Merary Nuñez

(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

El Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa con proyecto de decreto que busca modificar la fracción 3 del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local.

La propuesta tiene como objetivo establecer horarios específicos para la circulación del transporte de carga en la capital, una medida que busca mejorar la movilidad y reducir los riesgos de accidentes viales.

El diputado Diego Orlando Garrido López, representante de la bancada de Partido Acción Nacional (PAN), explicó que la iniciativa responde a un reclamo ciudadano frente al caos vehicular que se genera diariamente en las principales vialidades de la ciudad.

La movilidad como derecho humano

Desde el 18 de diciembre de 2020, la movilidad está reconocida en México como un derecho humano en el Artículo 4 de la Constitución federal.

Este principio fue reforzado en el Artículo 13 de la Constitución local, que establece la obligación de las autoridades de garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad.

Sin embargo, la situación actual refleja lo contrario: embotellamientos diarios, transporte público saturado y camiones de carga que circulan sin regulación horaria en avenidas como Periférico, Circuito Interior, Insurgentes y Eje Central.

Accidentes de tránsito y transporte de carga

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su intervención, el diputado citó a el Informe Mundial de Seguridad Vial 2023 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito provocan 1.19 millones de muertes al año en el mundo, lo que equivale a una víctima cada dos minutos.

En México, datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y del Instituto Mexicano del Transporte revelan que en 2022 se registraron 14 mil accidentes en la red carretera nacional.

El saldo fue de 2 mil personas fallecidas, 7 mil lesionados y más de 2 mil millones de pesos en daños materiales. En estos siniestros estuvieron involucrados más de 9 mil vehículos de carga, 469 autobuses y 10 mil automóviles.

Llamado a ordenar el tránsito en horas pico

Tráfico en un semáforo (Freepik)
Tráfico en un semáforo (Freepik)

El legislador recordó que en el pasado existieron convenios para restringir la circulación de camiones de carga a horarios nocturnos.

Sin embargo, al no existir una norma específica, actualmente estas unidades circulan en cualquier horario, incluso en horas pico de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

“Es fundamental otorgar a la Secretaría de Movilidad la facultad de establecer horarios diferenciados para los transportes de carga. No podemos permitir que tráileres circulen junto a las familias en horarios críticos, generando más caos vial e inseguridad”, señaló Garrido.

Con esta propuesta, el Congreso capitalino busca dar un paso hacia una movilidad más ordenada y segura en la Ciudad de México.

