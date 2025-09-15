México

Fábrica de aceites se incendió en Apodaca, Nuevo León

Aún no se conoce si hay lesionados

Por Joshua Espinosa

Los cuerpos de emergencia de
Los cuerpos de emergencia de las autoridades se encuentra en la escena. Crédito: X/@ADN40

La tarde de este 14 de septiembre se reportó en las inmediaciones de Apocada, estado de Nuevo León, un incendio en una empresa dedicada a la producción de aceites comestibles.

Elementos de Protección Civil del estado de Nuevo León, así como cuerpos de bomberos de otros niveles de gobierno ya se encuentran atendiendo el siniestro. Aún no se especifica si hay heridos.

De acuerdo con información de Protección Civil Nuevo León, el incendio ocurrió en la carretera Apodaca Santa Rosa con avenida Andrómeda, Col. Cosmopolis, en el municipio de Apodaca. Debido a que hay cuerpos de emergencia en la zona, se recomienda tomar vías alternas.

El incendio, de acuerdo con información de N+, puede alcanzar empresas aledañas. así como una unidad habitacional cercana a donde se encuentra el fuego. Actualmente hay una gran columna de humo negro que se alcanza a ver en los municipios alrededor.

Crédito: Facebook Protección Civil Nuevo León.

Los bomberos han optado por rodear la fábrica para buscar otra forma para combatir el incendio y evitar que las llamas alcancen a otros edificios aledaños, desde empresas hasta hogares de población civil.

Información en desarrollo.

