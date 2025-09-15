México

Clausuran Centro de Bienestar Animal en Nuevo León por maltrato, hallan desnutrición y condiciones insalubres

Tras denuncias ciudadanas, la División Ambiental encontró 79 ejemplares en estado crítico y registros irregulares

Por Fabián Sosa

Las autoridades encontraron múltiples deficiencias
Las autoridades encontraron múltiples deficiencias en el centro de bienestar animal. (Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León)

La División Ambiental de Nuevo León aplicó la clausura temporal del Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina tras detectar múltiples irregularidades durante una inspección provocada por denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales y medios locales, donde mencionaban que presuntamente habían sacrificado alrededor de 70 perros.

El operativo reveló que el centro albergaba 79 ejemplares con evidente desnutrición y signos de maltrato, así como deficiencias marcadas en los registros, bitácoras y expedientes de cada animal, según reportó el boletín oficial del Gobierno de Nuevo León.

Las autoridades constataron que varias áreas del centro presentaban falta de limpieza y condiciones inadecuadas de resguardo, mientras que los ejemplares carecían de atención veterinaria básica.

Otros detalles del caso

El hecho fue compartido a través de redes sociales, donde muchas personas aplaudieron esta medida. (FB/ Samuel García)

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, ante el hallazgo, la División Ambiental, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental del estado, ordenó que se diera prioridad a la adopción de los animales rescatados para garantizar su bienestar.

El informe especifica que, hasta que concluyan las investigaciones, se mantiene la restricción total de actividades en el inmueble. Además, informaron que se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales con el objetivo de dar seguimiento legal a los hechos reportados.

El comunicado subraya que la División Ambiental continuará con acciones permanentes en Nuevo León para supervisar sitios similares y asegurar el cumplimiento de la normativa en protección animal. El Gobierno estatal reiteró la disponibilidad de canales de denuncia ciudadana y números de emergencia para casos relacionados con maltrato animal, destacando la colaboración de la ciudadanía en la detección de estas situaciones.

El maltrato animal en Nuevo León

Tras denuncias por el sacrificio
Tras denuncias por el sacrificio de alrededor de 70 perros, las autoridades acudieron al sitio y dieron prioridad de adopción a los animales rescatados. (Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León)

La entidad sumó 186 carpetas de investigación por maltrato o crueldad contra animales domésticos entre enero y agosto de 2025, igualando el total reportado durante todo 2024, de acuerdo con información divulgada por Grupo Multimedios.

La entidad alcanzó una cifra récord en agosto, con 53 denuncias mensuales, la más alta registrada desde la tipificación de este delito. Según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL), este año se documentaron 18 denuncias en enero, 19 en febrero, 17 en marzo, 19 en abril, 24 en mayo y 19 casos en junio.

Durante julio se abrieron 17 averiguaciones previas y en agosto la cifra subió a 53. Esta tendencia sitúa al estado dentro de los niveles más altos de incidencia desde que el maltrato animal se reconoció como delito en la entidad.

El acumulado de expedientes abiertos entre enero y agosto de 2025 representa la misma cantidad que se reportó en los 12 meses de 2024, año en el que también se contabilizaron 186 casos. La cifra igualmente se posiciona a sólo tres casos menos respecto a la sumatoria total de 2022 (189), y 39 por debajo del año con mayor número de delitos en la última década, 2023, que cerró con 225 carpetas.

En los primeros cinco años de registro formal del delito en Nuevo León, el número de casos anuales no superó las 100 carpetas, con 14 reportes en 2016, 26 en 2017, 41 en 2018, 33 en 2019 y 73 en 2020. Tras ese periodo, los registros presentan un aumento sostenido: 120 denuncias en 2021, 189 en 2022, 225 en 2023 y 186 en 2024. A lo largo de la última década, la entidad ha reportado un total acumulado de mil 93 delitos de maltrato o crueldad contra animales domésticos.

