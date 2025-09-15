Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Baja California fue capturado Felipe R. S., un hombre identificado con el alias El Pantera y quien, según reportes de medios locales, sería integrante de una célula criminal logada al Cártel de Sinaloa, además de que estaría ligado con la desaparición de elementos de la Guardia Nacional.

La captura de dicho hombre fue confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND) donde se detalla que la detención fue realizada por la tarde del 13 de septiembre en Playas de Rosarito, específicamente en el fraccionamiento Centinela, calle Marbela.

Informes del medio Zeta Tijuana lo señalan como presunto integrante del grupo conocido como Los Aquiles, esta última una estructura ligada al Cártel de Sinaloa.

Según detalla el medio referido, Felipe R. podría estar ligado con la desaparición de dos hombres identificados como José Luis Villaseca Rodríguez y Omar Eliseo Alonso Padilla, ambos elementos de la Guardia Nacional de los que no se conoce su paradero.

El 7 de septiembre pasado la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Baja California publicó dos fichas de búsqueda de los uniformados.

"Solicitamos tu apoyo para localizar a JOSE LUIS VILLASECA RODRIGUEZ, comunícate con nosotros. ¡Tu colaboración es muy importante!, para mayor difusión, ayúdanos a compartir", aparece en sus redes sociales.

Por su parte, la detención de El Pantera estuvo a cargo de la Policía de Investigación y tras el arresto, dicho hombre fue llevado al Cereso de Tijuana. Se le describe como un hombre moreno con diversos tatuajes en el cuerpo y de 1.75 de estatura.

Desde abril de 2023 Zeta identificaba al sujeto ahora capturado como un operador de la célula de Los Aquiles la cual estaría relacionada con la facción antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

El pasado 20 de junio el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el arresto de Marco Antonio C. F., un sujeto apodado Chepe y señalado como operador ligado a Los Aquiles.

Chepe fue asegurado junto con tres armas de fuego cortas, un par de cargadores, dos kilogramos de cocaína, otros dos de metanfetamina, un vehículo y cartuchos.

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa

Por su parte, el 11 de septiembre pasado fueron arrestadas seis personas en Tecate. Los individuos fueron identificados como integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes iban en un vehículo con armas y chalecos.

El conductor del vehículo en el que viajaban aceleró la marcha cuando notó la presencia de elementos de seguridad en la carretera Tecate-Mexicali, pero al final los sujetos fueron capturados.