Conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos deja más de mil detenidos y 1,600 toneladas de precursores incautadas

En la entidad han sido asegurados más de 200 laboratorios y diversas cantidades de droga (Infobae México | Jovani Pérez)

Luego de la detención en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada en la entidad gobernada por Rubén Rocha Moya fueron registradas diversas acciones de inseguridad, desde detenciones, desapariciones y ataques contra agentes de seguridad. Ante este escenario la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado ofreció un balance sobre las acciones realizadas de septiembre de 2024 a lo que va de septiembre de 2025.

El propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch reconoce que el estado sufre de una disputa entre facciones criminales: Los Chapitos y Los Mayos.

“En operativos realizados en Mazatlán y Culiacán fueron también detenidas otras 12 personas vinculadas con diferentes facciones en disputa en la entidad”, comentó el funcionario el 9 de septiembre en conferencia, mientras las imágenes desplegaban las fotografías de sujetos detenidos ligados a las facciones mencionadas.

Detenciones y aseguramientos en Sinaloa: el balance oficial

Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (X/@sspsinaloa1)

Las autoriades estatales, a través de la vocera de la SSP, Verona Hernández Valenzuela, detalló que en la entidad han sido detenidas mil 703 personas, además de que han sido aseguradas 3 mil 751 armas. Durante el periodo mencionado, Infobae México ha registrado que algunas de las capturas son de integrantes de las facciones criminales.

Respecto a los aseguramientos de sustancias ilícitas, las autoridades destacan la incautación de cinco mil 27 kilos de marihuana, 3 mil de cocaína y 75 kilos de fentanilo.

De igual manera en Sinaloa han sido asegurados 9 mil 498 kilos y 2 mil 825 litros de metanfetaminas, a lo que se añade 1,608 toneladas de precursores químicos, según el reporte oficial.

En diversas ocasiones esta casa editorial ha registrado los aseguramientos valuados en millones de pesos tanto de drogas como de sitios donde son hallados precursores químicos.

Parte de las acciones realizadas en Sinaloa (SSPC)

“Se han localizado y deshabilitado 1,207 áreas de almacenamiento de precursores químicos, 227 laboratorios, 2,924 plantíos de amapola y 6,003 plantíos de marihuana”, refiere el informe del 10 de septiembre.

Asimismo en Sinaloa han sido aseguradas dos mil 914 máquinas tragamonedas, aparatos que han sido ligados con Los Chapitos. De igual manera, han sido realizados 428 cateos y fueron asegurados 129 inmuebles.

El informe publicado por la SSP Sinaloa no detalla el número de personas desaparecidas ni asesinadas, como lo recoge un balance presentado por Infobae México.

Apenas el pasado 25 de agosto, El Mayo Zambada pidió que fuera frenada la violencia en Sinaloa, lo anterior tras aceptar declararse culpable de dos cargos en su contra en EEUU.