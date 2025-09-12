Cae en Chihuahua mujer estadounidense que transportaba arsenal de 170 cargadores y más de 600 cartuchos

La mujer fue capturada al intentar transportar arsenal en calcetines y fundas de almohada (Vocería de Guardia Nacional)

Integrantes de la Guardia Nacional detuvieron a una mujer de nacionalidad estadounidense en Ciudad Juárez, Chihuahua luego de que intentara ingresar al país con 170 cargadores y 600 cartuchos útiles de diferente calibre que iban ocultos entre calcetines y fundas de almohadas.

La detención se dio durante un operativo de inspección en el Puente Internacional Córdova-Américas, en el municipio de Ciudad Juárez, donde agentes de seguridad detectaron un autobús turístico que por un cambio de luz en el semáforo del área no sería inspeccionado por aduanas.

Por ello el personal decidió someter el equipaje a un control preventivo mediante una máquina de rayos X con la que se escanearía el equipaje. Durante la revisión pudieron observar anomalías en tres maletas, lo que motivó una inspección manual más exhaustiva.

En el registro físico, los agentes de seguridad hallaron 170 cargadores y 600 cartuchos. Ante este hallazgo, la propietaria del equipaje fue detenida en el lugar por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México.

El arsenal encontrado fue puesto a disposición de las autoridades (Vocería de la Guardia Nacional)

“La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México refrendan su compromiso de sumar capacidades operativas, para fortalecer las medidas de supervisión en puntos fronterizos y garantizar la seguridad en territorio nacional" se lee al final del comunicado emitido por la Vocería de la Guardia Nacional.

Aseguran armas y equipo táctico tras operativo en Guadalupe y Calvo

Las fuerzas de seguridad mantienen un operativo en la zona (FGE Chihuahua)

El pasado 31 de agosto, la Fiscalía del estado de Chihuahua dio a conocer la incautación de un arma de fuego tipo fusil marca Anderson Manufacturing, calibre .223 mm, junto a 12 cargadores del mismo calibre y 250 cartuchos calibre .223 mm.

Los artefactos fueron encontrados entre la vegetación de un cerro en Guadalupe y Calvo. La Célula BOI de la Agencia Estatal de Investigación localizó un punto de vigilancia clandestino, conocido como “halconeo”, durante un operativo de rutina que se encontraban realizando por la zona.

Por otra parte, se dio a conocer que la estrategia fue hecha en coordinación de la Agencia Estatal de Investigación, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el fin de reforzar la presencia institucional en áreas consideradas de riesgo.

Las autoridades subrayaron que los operativos se mantienen activos para garantizar la seguridad de quienes transitan por esta vía, así como para la búsqueda y localización de personas armadas, individuos con órdenes de aprehensión y vehículos reportados como robados, con el propósito de generar confianza entre la ciudadanía.