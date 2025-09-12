México

Cae en Chihuahua mujer estadounidense que transportaba arsenal de 170 cargadores y más de 600 cartuchos

Los artefactos eran transportados en calcetines y fundas de almohada

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
La mujer fue capturada al
La mujer fue capturada al intentar transportar arsenal en calcetines y fundas de almohada (Vocería de Guardia Nacional)

Integrantes de la Guardia Nacional detuvieron a una mujer de nacionalidad estadounidense en Ciudad Juárez, Chihuahua luego de que intentara ingresar al país con 170 cargadores y 600 cartuchos útiles de diferente calibre que iban ocultos entre calcetines y fundas de almohadas.

La detención se dio durante un operativo de inspección en el Puente Internacional Córdova-Américas, en el municipio de Ciudad Juárez, donde agentes de seguridad detectaron un autobús turístico que por un cambio de luz en el semáforo del área no sería inspeccionado por aduanas.

Por ello el personal decidió someter el equipaje a un control preventivo mediante una máquina de rayos X con la que se escanearía el equipaje. Durante la revisión pudieron observar anomalías en tres maletas, lo que motivó una inspección manual más exhaustiva.

En el registro físico, los agentes de seguridad hallaron 170 cargadores y 600 cartuchos. Ante este hallazgo, la propietaria del equipaje fue detenida en el lugar por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México.

El arsenal encontrado fue puesto
El arsenal encontrado fue puesto a disposición de las autoridades (Vocería de la Guardia Nacional)

“La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México refrendan su compromiso de sumar capacidades operativas, para fortalecer las medidas de supervisión en puntos fronterizos y garantizar la seguridad en territorio nacional" se lee al final del comunicado emitido por la Vocería de la Guardia Nacional.

Aseguran armas y equipo táctico tras operativo en Guadalupe y Calvo

Las fuerzas de seguridad mantienen
Las fuerzas de seguridad mantienen un operativo en la zona (FGE Chihuahua)

El pasado 31 de agosto, la Fiscalía del estado de Chihuahua dio a conocer la incautación de un arma de fuego tipo fusil marca Anderson Manufacturing, calibre .223 mm, junto a 12 cargadores del mismo calibre y 250 cartuchos calibre .223 mm.

Los artefactos fueron encontrados entre la vegetación de un cerro en Guadalupe y Calvo. La Célula BOI de la Agencia Estatal de Investigación localizó un punto de vigilancia clandestino, conocido como “halconeo”, durante un operativo de rutina que se encontraban realizando por la zona.

Por otra parte, se dio a conocer que la estrategia fue hecha en coordinación de la Agencia Estatal de Investigación, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el fin de reforzar la presencia institucional en áreas consideradas de riesgo.

Las autoridades subrayaron que los operativos se mantienen activos para garantizar la seguridad de quienes transitan por esta vía, así como para la búsqueda y localización de personas armadas, individuos con órdenes de aprehensión y vehículos reportados como robados, con el propósito de generar confianza entre la ciudadanía.

Temas Relacionados

ChihuahuaGuardia NacionalCiudad JuárezArsenalNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar un jugo de cereza con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida es refrescante y saludable

Cómo preparar un jugo de

Terence Crawford se rinde ante Canelo Álvarez antes de su pelea este 13 de septiembre: “Soy un gran fan”

El estadounidense subirá dos divisiones de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Terence Crawford se rinde ante

Anuncia Sheinbaum un centro LIBRE en cada municipio de Tlaxcala para apoyar a mujeres en situación de violencia

Es un espacio para que las mujeres puedan ir, desarrollar sus capacidades, o en todo caso si viven alguna situación de violencia, puedan acceder

Anuncia Sheinbaum un centro LIBRE

Gobierno de AMLO sabía de La Barredora, asegura Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Según documentos a los que tuvo acceso la organización, el gobierno federal ya sabía de las operaciones delictivas del grupo criminal desde hace 5 años

Gobierno de AMLO sabía de

El flequillo Birkin y corte bob, un estilo combinado para rejuvenecer este otoño

Si quieres lucir un look nuevo para la temporada que está por llegar, esta fusión de clásicos será tu mejor opción

El flequillo Birkin y corte
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de AMLO sabía de

Gobierno de AMLO sabía de La Barredora, asegura Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Experto revela posible trama detrás de las muertes de marinos tras destape de red de huachicol fiscal: “Silenciando voces”

Detienen a “El Miguel”, operador clave del Cártel de Tláhuac en la CDMX

Cae socio de “El Señor de los Buques” por huachicol fiscal en Tamaulipas

Sinaloa celebrará el Grito de Independencia en medio de 10 mil efectivos y sistema antidrones de seguridad

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Revelan la fecha de estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy, competencia de Televisa

Marianne lanza mensaje para Valentina Gilabert: “Ser víctima no te hace buena persona”

Dalílah Polanco triunfa en encuesta de Poncho de Nigris y se burlan de él

Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado de emergencia por fuerte dolor de estómago: “Me empecé a sentir muy mal”

DEPORTES

Terence Crawford se rinde ante

Terence Crawford se rinde ante Canelo Álvarez antes de su pelea este 13 de septiembre: “Soy un gran fan”

Memo Ochoa ya porta los colores de su nuevo equipo en Chipre

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo llegan a la pelea del 13 de septiembre en Las Vegas

¿Cómo quedará el partido entre el Cruz Azul y Pachuca de acuerdo a la IA?

Agenda deportiva: la pelea del Canelo, mejores partidos y todos los eventos del 12 al 14 de septiembre