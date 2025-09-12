México

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento y chalecos antibalas en Baja California

La detención se efectuó luego de una persecución que culminó varios minutos después

Por Ale Huitron

Los cuatro detenidos fueron localizados
Los cuatro detenidos fueron localizados con armamento y chalecos balísticos. Foto: SSCBC

Cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa fueron detenidos por elementos de seguridad del municipio de Tecate, Baja California, cuando circulaban a bordo de un vehículo en posesión de armamento y chalecos balísticos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado (SSCBC) informó que la captura de las cuatro personas se efectuó durante un recorrido en la cercanía de la carretera de cuota Tecate-Mexicali.

En el sitio se encontraban oficiales estatales, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), personal de la Guardia Nacional (GN) y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes ubicaron un vehículo Ford F-150 que aceleró al notar la presencia de las autoridades policiacas.

Luego de marcarle el alto y de que los tripulantes del automóvil hicieran caso omiso, inició una persecución que culminó varios minutos después al exterior de una vivienda.

Los elementos de seguridad confirmaron la presencia de armas largas y chalecos balísticos con diversas leyendas que imitaban las de corporaciones oficiales, por lo que procedieron con su detención.

Imagen ilustrativa/ Operativo Frontera Norte
Imagen ilustrativa/ Operativo Frontera Norte implementado por autoridades mexicanas. FOTO: OMAR MARTÍNEZ/CUARTOSCURO.COM

Durante la revisión fueron asegurados cuatro fusiles calibre 7.62x39 mm, cuatro cargadores y 153 cartuchos útiles. Además, fueron incautados los chalecos antibalas color negro, de los cuales uno tenía la leyenda “Policía”, otro “Guardia Nacional” y dos más contaban con parches genéricos.

Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos “N”, de 18 años, originario de Culiacán, Sinaloa; Ricardo “N” de 23 años, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; así como Noé Manuel “N” de 19 años y América Viviana de 21 años, ambos originarios de Tecate.

Información extraoficial refiere que las cuatro personas serían integrantes del Cártel de Sinaloa, sin embargo, esto aún no se ha confirmado por las autoridades.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con lo asegurado para que continúen las investigaciones y se determine su situación legal.

En tanto, el área quedó bajo resguardo de las autoridades en espera de cumplimentar una orden técnica de investigación.

La balacera se registró a
La balacera se registró a pocos metros de dos escuelas.(Foto: Cuartoscuro)

Estos hechos suceden un día después de que se registrara una balacera en la colonia Lomas del Mar del municipio de Tijuana, Baja California, que provocó la evacuación de dos planteles educativos que se encontraban a pocos metros de distancia.

La Policía Municipal refirió a esta casa editorial que fueron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes se encontraban en el sitio cuando se registraron detonaciones de arma de fuego por parte de civiles, por lo que se solicitó el apoyo de otras corporaciones de seguridad.

La situación fue controlada, sin embargo, el personal docente y los alumnos de los dos planteles educativos fueron evacuados para evitar corrieran peligro.

