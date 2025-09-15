México

Así es como los delincuentes se hacen pasar por videntes para estafar

Estafadores aprovechan la desesperación de personas vulnerables para obtener pagos anticipados y datos personales

Por Joshua Espinosa

Guardar
La extorsión incluye amenazas de
La extorsión incluye amenazas de maldiciones y el uso indebido de información personal de las víctimas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rápida expansión del mundo digital ha traído consigo una variedad de riesgos para usuarios desprevenidos, y uno de los más recientes y alarmantes es el auge de las estafas vinculadas a servicios esotéricos falsos.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) en su cuenta oficial de X, los ciberdelincuentes han encontrado en el disfraz de brujos, videntes y tarotistas una vía efectiva para captar y extorsionar a personas vulnerables en busca de soluciones rápidas a sus problemas personales.

Estos delincuentes digitales operan principalmente a través de sitios web creados ex profeso y perfiles falsos en redes sociales, donde ofrecen supuestos rituales, amarres amorosos, limpias energéticas o protecciones espirituales que garantizan cambios inmediatos y benéficos en la vida de quien solicita el servicio. Utilizan mensajes bien estructurados y promesas irresistibles para ganarse la confianza de sus víctimas, apelando casi siempre a sus momentos de mayor desesperación o crisis.

Evitar compartir datos personales y
Evitar compartir datos personales y activar contraseñas seguras, entre los principales consejos de seguridad. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la SSC de la CDMX, la mecánica del fraude suele seguir una misma ruta: primero, los estafadores atraen a personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad. Una vez que establecen contacto, piden pagos por adelantado y agradecen la confianza de sus clientes. El siguiente paso es más agresivo: si la víctima decide no continuar o se niega a depositar más dinero, los delincuentes amenazan con maldiciones, desgracias o daños espirituales, presionando así para obtener más recursos económicos.

La extorsión no termina ahí. Los ciberdelincuentes aprovechan la información personal que sus víctimas han compartido –ya sea datos bancarios, teléfonos, fotografías o identificaciones– para intimidarlas y manipularlas con mayor efectividad. Además, los estafadores han llegado a crear perfiles falsos utilizando la identidad y fotos de sus víctimas, expandiendo todavía más su campo de acción y engañando a familiares y conocidos de manera indirecta.

Para hacer frente a esta problemática, la Policía Cibernética de la Ciudad de México ha compartido una serie de recomendaciones dirigidas a prevenir que más personas caigan en este tipo de fraudes.

Los estafadores utilizan perfiles falsos
Los estafadores utilizan perfiles falsos y promesas de rituales para captar víctimas en redes sociales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los consejos más importantes, destacan el evitar compartir información personal o imágenes íntimas con presuntos prestadores de servicios esotéricos, especialmente si existe presión para realizar pagos inmediatos o se emplean amenazas espirituales para manipular decisiones.

También resulta fundamental no realizar transferencias bancarias a cuentas desconocidas ni confiar en quienes prometen milagros por internet, activar contraseñas seguras y sistemas de verificación en dos pasos en las redes sociales, como medida de protección complementaria. Además, ante la sospecha de páginas o perfiles engañosos, recomiendan reportar estos sitios a través de los mecanismos propios de cada plataforma digital.

Temas Relacionados

Estafas digitalesSSC CDMXFraudeEsoterismoVidentesEspiritismoDelincuentesmexico-noticias

Más Noticias

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

El ex campeón mundial encaró la derrota, expresó su opinión al respecto de su rival y lo que pasó en la pelea

Canelo Álvarez manda mensaje tras

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así fue el momento en que Dalílah abre la puerta y tira a Abelito

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

SRE continúa brindando apoyo consular a mexicanos en la flotilla Global Sumud

El grupo de personas abordó la embarcación desde el pasado lunes 1 de septiembre

SRE continúa brindando apoyo consular

Rubén Rocha Moya anuncia cancelación de festejos por el Grito de Independencia en Culiacán

Detalló que solamente habrá un acto cívico con los representantes de los poderes y de las Fuerzas Armadas

Rubén Rocha Moya anuncia cancelación

¿Cuáles son los beneficios del té de sen? Esta es la razón por la que deberías beberlo

Alivia el tránsito lento, aporta sensación de ligereza y facilita estudios médicos

¿Cuáles son los beneficios del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familia Michoacana: sentencian a hombre

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así fue el momento en que Dalílah abre la puerta y tira a Abelito

Kiko Campos, compositor de Timbiriche, se disculpa con Sasha Sokol por normalizar abuso de Luis de Llano: “Me avergüenzo”

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

DEPORTES

Por qué Terence Crawford le

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?