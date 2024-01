Esoterismo y poder: las creencias de las primeras damas de México que pudieron influir en políticas públicas

La Damas de Poder ha sido el más reciente libro de Francisco Cruz (Fotoarte/JesúsAbraham)

Las mujeres más poderosas del país, las primeras damas, han estado envueltas en escándalos de corrupción, nepotismo y más. No obstante, no todo en la vida de estas mujeres ha sido la política y los cargos; el arte, la religión e incluso la magia son temas que han envuelto a algunas de las esposas de los ex presidentes de México, quienes llevaron su fanatismo a otros niveles.

Las Damas del Poder, libro escrito por el periodista Francisco Cruz, recopila una serie de datos poco conocidos de las primeras damas, figuras que durante décadas contaban con un lugar intocable y hasta “invisible” ante la luz pública, no solo porque existía un control arrasador por parte del Estado hacía la prensa, durante la hegemonía del PRI, sino porque además las esposas de los presidentes contaban con lugar de poder inimaginable.

Si bien, una de las características que ha enmarcado a las primeras damas ha sido su religión católica, por una demanda social más que por una devoción real, no todas ellas han practicado solo actos religiosos, pues entre un mundo de posibilidades, las esposas de los presidentes incursionaron en ceremonias y otras actividades apegadas incluso a la brujería.

Carmen Romano y José López Portillo, la pareja presidencial mexicana de 1976 a 1982 (Foto: LopezPortillo)

Tal fue el caso de Carmen Romano Nolk, esposa del presidente José López Portillo, quien fue descrita por el mismo mandatario como descendiente de realeza azteca, y quien, incursionaba en actos ceremoniales para atraer la “iluminación para gobernar”. En entrevista a Infobae México, el periodista Francisco Cruz detalló algunas de las historias que han tenido relevancia en su nuevo libro, en donde el esoterismo era un tema destacable en la cotidianidad de Los Pinos.

Si bien es cierto que, en dicho texto, los relatos que se cuentan son parte de una recopilación de anécdotas y testimonios, las historias que envolvieron a Carmen Romano traspasaron las murallas presidenciales.

“La conducta de la primera dama se ajustaba a una práctica frecuente en un creciente número de religiones”, describe en su libro el autor. Además, ello, recuerda lo dicho por la periodista José Gil Olmos, quien recopiló algunos testimonios sobre las conductas de la esposa del presidente cuando estaba en el poder y en donde incluso estaba involucrada la hermana de López Portillo.

“Margarita López Portillo y Carmen Romano también trajeron brujos de Catemaco y participaban en ritos ceremoniales y sesiones en las que supuestamente se presentaban seres extraterrestres que daban consejos acerca de cómo gobernar al país.”, destacó Francisco Ortiz Pinchetti a la revista Proceso.

Pero sin duda, una de las controversias que destacó a la esposa de Portillo fue la gran amistad (y relación, según algunos testimonios cercanos a la pareja) con el ilusionista- mago- síquico- mentalista británico Uri Geller, quien se nacionalizaría como mexicano a cambió ayudar y proteger a la primera dama y al presidente.

De acuerdo a lo descrito por el periodista Cruz, Carmen Romano no escatimaba en sus creencias, pues hizo de Geller su gurú personal, sin medir consecuencia entre los vínculos políticos que afianzaban con esta relación.

“La extraña relación con Uir Geller acecharía por años a Carmen Romano. En 1984, dos años después de haber dejado el poder y recluirse en su residencia familiar y cuando José López Portillo exhibía sus fiebres de primavera (....), se abrirían las cicatrices con la reseña de algunos caprichos de la ex primera dama a lado del pensamiento mágico, aquel que se desbordaba bajo los efectos de la sugestión o los trastornos y otorgaba atribuciones ilógicas de casualidad”, describe el periodista.

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Martha Sahagún Jiménez

Otra mujer que fue enmarcada en distintas prácticas ceremoniales fue Martha María Sahagún Jiménez, esposa de presidente Vicente Fox Quezada, a quien calificaron como una mujer con “grandes deseos del poder”.

A pesar de que se describirán asimismo como apegados a la religión católica, han existidos escritos que relatan algunas prácticas de Vicente Fox y Martha Sahagún en el mundo de la esotería y brujería.

De acuerdo o ‘Los Brujos y el poder” de José Gil Olmos, la primera dama del PAN, recurrió a supuestos brebajes o sustancias intervenidas para “tener el amor " de Fox, un hombre que comenzaba en la política para llegar a la presidencia.

En el interior de Los Pinos, la pareja presidencial también era conocida por sus rituales, en donde invitaban a más de un conocido de la esfera pública.