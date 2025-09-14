México

¿Kenia OS y Peso Pluma esperan un hijo? La historia detrás de la foto que desató rumores

Las redes sociales se agitaron tras una reciente fotografía donde la cantante hace un sutil gesto que dio pie a especulaciones

Las redes sociales se agitaron
Las redes sociales se agitaron tras una reciente fotografía donde la cantante hace un sutil gesto que dio pie a especulaciones. (@keniaos, Instagram)

La reciente pasarela de la New York Fashion Week se convirtió en el epicentro de rumores cuando Kenia OS y Peso Pluma caminaron juntos para la casa de moda Off-White. El dúo de cantantes, que en los últimos meses ha acaparado titulares por su relación, fue el momento más fotografiado del evento, pero no por el look de impacto de la mexicana, sino por un gesto que encendió las especulaciones.

Kenia OS apareció con un atuendo metalizado de cortes asimétricos y transparencias que deslumbró a la prensa de moda. A su lado, Peso Pluma lució un outfit urbano de lujo que complementó la estética de la marca.

Sin embargo, lo que desató el verdadero revuelo fue un instante en el que la intérprete colocó su mano sobre el vientre al posar para las cámaras.

Aunque el gesto duró apenas unos segundos, fue suficiente para que usuarios de redes sociales comenzaran a preguntarse si podría tratarse de un embarazo. Comentarios como “¿Kenia OS está esperando un bebé?” y “¿Peso Pluma será papá?” se multiplicaron en X (antes Twitter) e Instagram. Algunos fans incluso compararon su silueta con fotos recientes en las que lucía un abdomen plano, buscando señales de una posible “baby bump”.

Kenia OS desató rumores tras
Kenia OS desató rumores tras colocar brevemente sus manos sobre el vientre al posar para las cámaras. (@keniaos, Instagram)

Rumores que ya habían surgido

Esta no es la primera vez que la vida personal de Kenia OS genera especulación. En meses anteriores, seguidores ya habían señalado que la pareja podría estar pensando en dar el siguiente paso en su relación. Sin embargo, hasta ahora, no existe confirmación oficial ni por parte de Kenia OS ni de Peso Pluma sobre un embarazo, por lo que las teorías siguen siendo meras especulaciones.

Ambos artistas atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras: Kenia OS se prepara para nuevas fechas de su gira internacional, mientras que Peso Pluma continúa encabezando listas de popularidad en plataformas de streaming. Esto hace que para muchos resulte poco probable que busquen sumar un bebé a su vida en este punto de sus agendas profesionales.

Kenia OS embarazada se volvió
Kenia OS embarazada se volvió tendencia en TikTok y otras plataformas. (Captura de pantalla, TikTok)

¿Boda en puerta?

Las especulaciones no solo giran en torno a un posible embarazo. En agosto, durante un encuentro con medios, Kenia fue cuestionada sobre planes de boda y dejó claro que, por el momento, no hay anillo de compromiso.

“Es una relación en la que estamos muy comprometidos como pareja, disfrutando nuestro noviazgo, queremos disfrutar cada una de nuestras etapas al máximo”, declaró la cantante.

La intérprete enfatizó que no tiene prisa por formalizar más allá de lo que ya viven juntos: “Nos amamos mucho, disfrutamos cada día, cada momento”, dijo.

Por ahora, los rumores seguirán alimentando la conversación en redes, mientras los fanáticos esperan alguna declaración oficial de la pareja. Hasta entonces, la imagen de Kenia OS tocando su vientre seguirá siendo una de las postales más virales de esta edición de la NYFW.

Kenia OS y Peso Pluma
Kenia OS y Peso Pluma durante edición de la NYFW. (IG: keniaos)

Peso PlumaKenia OSNew York Fashion Week 2025

