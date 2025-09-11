México

¿La barrió? Así reaccionó Anna Wintour cuando vio a Kenia Os y Peso Pluma en NYFW: “Una escena de The Devil Wears Prada”

La famosa ex editora de Vogue lanzó una mordaz mirada a la cantante mexicana en el primer día de la New York Fashion Week 2025

Por Adriana Castillo

La New York Fashion Week
La New York Fashion Week (NYFW) 2025 se llevará a cabo del 11 al 16 de septiembre de 2025. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Kenia Os y Peso Pluma se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales tras posar con Anna Wintour en la New York Fashion Week 2025.

Y es que la manera en que reaccionó la ex editora de la revista Vogue cuando vio a la cantante mexicana dividió opiniones en redes sociales.

Mientras algunos internautas mexicanos aseguraron que el gesto de Wintour fue de aprobación, otros compararon el momento con una escena de la película The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda, por su título en español).

Internautas aseguran que la famosa ex editora de Vogue quedó embelesada con la belleza de la cantante 3. IG: @keniaos

Cabe recordar que ‘Miranda Priestly’ (el personaje principal de dicha película interpretado por Meryl Streep) está inspirado en Anna Wintour.

  • "La verdad que bonita y elegante se ve."
  • “Ese movimiento de levantar poquito, la barbilla, lo sentí como un aprobada.”
  • "Anna Wintour es otro nivel, no es hate a nadie, pero dudo que la haya visto porque le agradará como vistió. Fue más como una escena de El diablo viste a la moda."
  • “Sentí vibras de El Diablo viste a la moda.”
  • “Kenia es mexicana, trae espíritu de María Félix, no digo que la personalidad pero si la energía de una mexicana.”
(IG: keniaos)
(IG: keniaos)

¿Cómo reaccionó Anna Wintour cuando vio a Kenia Os?

Fue la propia estrella pop quien presumió su reciente encuentro con la ex editora de Vogue en sus historias de Instagram.

El fragmento fue tomado cuando Anna Wintour, Michael Kors y otros diseñadores de moda posaron con Young Miko, Peso Pluma y Kenia Os.

Lo que más llamó la atención fue cuando la destacada figura del mundo de la moda volteó a ver a la cantante mexicana, pues su reacción fue inusual.

(IG: keniaos)
(IG: keniaos)

Aunque el momento solo duró unos milisegundos, Peso Pluma habría percibido lo sucedido y volteó a ver a su novia con ojos de amor.

Cabe recordar que Kenia Os colaboró con la revista Vogue México en 2024; no solo concedió una entrevista, también protagonizó la portada de la edición de noviembre.

Eso no fue todo, la intérprete de temas como Kitty o Big Bang compartió algunas fotografías que se tomó con su famoso novio en el primer día de la semana de la moda de Nueva York.

(IG: keniaos)
(IG: keniaos)

En éstas, presumió el vestido negro, aparentemente de dos piezas, que lució en el evento y que complementó con unos guantes largos de color blanco, unos lentes oscuros y joyería con perlas, además de unos tacones negros.

