México

Así era la esclavitud en México en 1960 durante el tiempo de ‘Las Poquianchis’

Las condenas a las hermanas González Valenzuela se basaron en testimonios y pruebas que documentaron homicidios, secuestros y explotación sexual de jóvenes y niñas

Por Merary Nuñez

Guardar
Collage de Las poquiachis y
Collage de Las poquiachis y la trata de personas. Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae/ Wikimedia Commons

El reciente estreno de la serie “Las Muertas”, dirigida por el cineasta mexicano Luis Estrada, presenta la historia de las hermanas González Valenzuela, conocidas como “Las Poquianchis”.

Estas mujeres participaron en la captación de jóvenes y niñas para explotarlas sexualmente en burdeles bajo su control en varios estados de México.

A raíz del lanzamiento de esta serie, resulta relevante examinar el contexto social de la esclavitud en México durante la década de 1960.

Detalles del caso de ‘Las Poquianchis’

En el libro Crimen y justicia en la historia de México, el capítulo “Prostitución, lenocinio y crimen: diferentes miradas en torno al caso de las Poquianchis” de Fabiola Bailón Vásquez señala que, en Guanajuato, el comercio sexual funcionaba principalmente a través de la compraventa o el control de mujeres ejercido por regenteadoras.

Estas figuras ganaban la confianza de las víctimas con promesas de trabajo y protección, generalmente alejadas de sus familias.

“Las Poquianchis” fueron condenadas por varios delitos graves. Entre los cargos que se les imputaron están homicidio calificado, secuestro, asociación delictuosa, explotación sexual, violación, lesiones, corrupción de menores, amenazas, encubrimiento y violación de las leyes de inhumación.

Estas acusaciones corresponden a actos cometidos contra diferentes personas, en su mayoría jóvenes explotadas sexualmente, algunas de las cuales fueron asesinadas junto a sus hijos y clientes.

Delfina y María de Jesús recibieron condenas de 40 años de prisión. Luisa fue sentenciada a 27 años. Las resoluciones se basaron en testimonios y pruebas recopiladas en un proceso judicial que se desarrolló durante varios meses.

La década de los sesenta y la abolición de la esclavitud

La esclavitud fue prohibida en México desde el siglo XIX, cuando el expresidente Vicente Guerrero decretó su abolición el 15 de septiembre de 1829, declaración en la que afirmó: “Son... libres los que hasta hoy se hubieren considerado como esclavos”.

Pese a esto, más de un siglo después, en la década de 1960, subsistían prácticas de explotación ilegal, como la trata de personas y el trabajo forzado.

Si bien la explotación sexual y otras formas de esclavitud moderna no se encontraban tipificadas como en la actualidad, existían leyes que castigaban la privación de libertad y la trata de personas. No obstante, faltaba un marco legal específico que sancionara estos delitos de manera puntual.

El reconocimiento y la tipificación de la trata de personas como delito llegaron mucho tiempo después, cuando México adoptó acuerdos internacionales relevantes, durante el siglo XX y XXI. Durante los años sesenta, el problema se relacionaba más con la explotación y la invisibilidad social, sin legislación ni políticas orientadas a combatirlo.

En 1962, año en que las autoridades detuvieron a “Las Poquianchis”, México se encontraba al inicio de una etapa marcada por la “Guerra Fría”, periodo en el que diversas personas en México y Latinoamérica fueron víctimas de desaparición forzada.

Temas Relacionados

MéxicoEsclavitudLas Ponquianchismexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum promete que el salario mínimo aumentará a 2.5 canastas básicas al término de su sexenio

La presidenta resaltó la reducción de la pobreza en el país y las políticas públicas para la población

Claudia Sheinbaum promete que el

SCJN estudia disputas empresariales estratégicas que involucran créditos fiscales, zonificación y regulación energética

La agenda incluye a Banca Mifel, Gas Natural de la Huasteca, Puma México Sport, entre otras empresas, con casos sobre créditos fiscales multimillonarios, regulación de uso de suelo, criterios de hidrocarburos y comercio internacional

SCJN estudia disputas empresariales estratégicas

Beca Rita Cetina 2025: quiénes no podrán hacer el registro a partir del 15 de septiembre para recibir mil 900 pesos bimestrales

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dio todos los detalles para este proceso de incorporación de nuevos beneficiarios

Beca Rita Cetina 2025: quiénes

Temblor hoy en México hoy 14 de septiembre: se registra sismo 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México hoy

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

El conductor confesó sentirse profundamente desilusionado por el giro que tomó la situación, pues la atención se centró en el accidente y no en los momentos positivos vividos en el reality show

Facundo denuncia amenazas a su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan a mujer embarazada sin

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

Jornada violenta en Sinaloa: desde balaceras y el incendio de un hotel hasta el ataque al edificio de la sindicatura de Altata

ENTRETENIMIENTO

Facundo denuncia amenazas a su

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: habitantes juegan ‘Adivina quién’ improvisado

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

Influencers Conder y Doris Name denuncian intento de asalto con violencia en carretera de Puebla

DEPORTES

Por qué Terence Crawford le

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?