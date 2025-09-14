Accidente en carretera Mérida-Campeche deja 15 muertos

Un accidente en la autopista Mérida - Campeche deja un saldo de 15 muertos Crédito: X, ADN40

La Guardia Nacional informó que permanece cerrada totalmente la circulación en dirección a Campeche debido a un accidente vial cerca del kilómetro 127 de la carretera Mérida-Campeche. El siniestro se ocasionó por un choque entre una taxi colectivo y un tráiler, lo que dejó un saldo de 15 muertos.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre las víctimas, pero se solicita a los conductores atender las indicaciones viales de las autoridades mientras se mantienen las labores para restablecer el paso.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el incidente sucedió en el tramo Chocholá-Kopomá. Entre las personas fallecidas se encuentra el conductor del tractocamión y una persona calcinada.

Al lugar acudieron elementos de bomberos y de salud quienes verificaron que no hubiera mayor riesgos; también se reportan dos lesionados que fueron atendidos en el lugar.

Al darse a conocer la noticia, el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, emitió un comunicado:

“Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron.

Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento.

Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato".

Información en desarrollo...