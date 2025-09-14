México

Accidente en carretera Mérida-Campeche deja 15 muertos

Se solicita a los conductores atender las indicaciones viales de las autoridades mientras se mantienen las labores para restablecer el paso

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Un accidente en la autopista
Un accidente en la autopista Mérida - Campeche deja un saldo de 15 muertos Crédito: X, ADN40

La Guardia Nacional informó que permanece cerrada totalmente la circulación en dirección a Campeche debido a un accidente vial cerca del kilómetro 127 de la carretera Mérida-Campeche. El siniestro se ocasionó por un choque entre una taxi colectivo y un tráiler, lo que dejó un saldo de 15 muertos.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre las víctimas, pero se solicita a los conductores atender las indicaciones viales de las autoridades mientras se mantienen las labores para restablecer el paso.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el incidente sucedió en el tramo Chocholá-Kopomá. Entre las personas fallecidas se encuentra el conductor del tractocamión y una persona calcinada.

Al lugar acudieron elementos de bomberos y de salud quienes verificaron que no hubiera mayor riesgos; también se reportan dos lesionados que fueron atendidos en el lugar.

Al darse a conocer la noticia, el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, emitió un comunicado:

“Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron.

Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento.

Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato".

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

MéridaCampecheYucatánGuardia Nacionalmexico-noticias

Más Noticias

Familiares de Manuel Espino hacen campaña en GoFundMe para pagar gastos médicos

Desde el jueves, familiares de Espino han difundido en redes sociales una campaña para solicitar apoyo económico, con el objetivo de reunir un millón de pesos

Familiares de Manuel Espino hacen

Por esta razón deberías desayunar huevo todos los días

Este es uno de los mejores alimentos que podemos incluir en nuestra alimentación

Por esta razón deberías desayunar

Sheinbaum defiende de abucheos al gobernador de Querétaro: Kuri se une a los “claudistas”

En el evento, Sheinbaum pidió olvidar por este momento los enfrentamientos electorales

Sheinbaum defiende de abucheos al

Profeco llevará a cabo operativo de “Fiestas Patrias 2025” en estos establecimientos

Las acciones con motivo de los festejos patrios se llevarán a cabo del 14 al 16 de septiembre

Profeco llevará a cabo operativo

Así se prepara el pozole verde más rico y fácil de todos

Esta receta es sencilla, deliciosa y perfecta para el 15 de septiembre

Así se prepara el pozole
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Justicia, cero encubrimiento y cero

“Justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, dice Adán Augusto tras la detención de Hernán Bermúdez Requena

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

Presuntos sicarios del CJNG niegan realizar extorsiones en Ensenada

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Spotify México: Estos son los

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Qué ver esta noche en Disney+ México

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

De qué murió Marian Izaguirre, influencer que fue reportada como desaparecida en Michoacán y localizada cinco días después

DEPORTES

Pelea de Canelo Álvarez vs

Pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford no tendrá Himno Nacional Mexicano por esta razón

América vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del clásico nacional más importante de la Liga MX

Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 4 de la Serie del Rey?

David Benavidez descarta pelea contra Canelo Álvarez a corto plazo: “No quiero vivir en un mundo de fantasía”

Uziel Muñoz hace historia y gana la medalla de plata en lanzamiento de bala durante el mundial de Atletismo