Guardia Nacional aplica Plan DN-III-E en Puente de la Concordia de Iztapalapa por explosión de pipa de gas

Foto: GN

La Guardia Nacional (GN) activó el Plan DN-III-E en el Puente de la Concordia de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, con el objetivo de brindar atención a la población luego de la explosión de una pipa de gas LP (Licuado de Petróleo) que dejó 70 personas heridas, tres fallecidas y dos en calidad de desconocidas.

Dicha activación responde a la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, en la que fueron desplegados elementos de la corporación al sitio del accidente, ubicado en la colonia Lomas de Zaragoza.

En el sitio, los agentes se coordinaron con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad de los conductores y transeúntes que circulaban por la zona.

Los efectivos de la GN también desplegaron un operativo de seguridad perimetral con apoyo de autoridades locales, esto con la finalidad de evitar que los capitalinos se acercaran a la zona y permitir los trabajos de las unidades de emergencias ante la presencia de 28 vehículos siniestrados.

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que afectó varios vehículos y personas que se encontraban en la zona. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

En la zona continúan los efectivos realizando labores de abanderamiento y vialidad para facilitar el acceso de las unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos, autoridades de Protección Civil y ambulancias de la Cruz Roja Mexicana para auxiliar a las personas que sufrieron quemaduras por la explosión.

La Guardia Nacional permanece en la zona hasta que sea controlada la situación y se determine que no corre peligro la ciudadanía.

“La Guardia Nacional refrenda su compromiso de salvaguardar la integridad de la población que resulte afectada por cualquier tipo de contingencias en el país”, detalló la corporación.

Explosión deja 3 personas fallecidas y 70 lesionadas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, detalló que el accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas de este miércoles, cuando una pipa cargada con aproximadamente 50 mil litros de gas LP volcó bajo el Puente de la Concordia, provocando una fuerte explosión.

Cámara de videovigilancia de la CDMX grabó el momento preciso del accidente Crédito: (X/@c5_cdmx)

Respecto al accidente, la jefa de Gobierno detalló que la volcadura provocó explosiones que generaron una onda expansiva que provocó quemaduras en 70 personas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica inmediata.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, el conductor de la pipa se encuentra grave y recibiendo atención médica.

Entre los lesionados 20 personas se encuentran en estado grave. Las autoridades capitalinas aún esperan determinar el tiempo que llevará retirar los vehículos siniestrados y que finalicen los peritajes en la unidad que provocó la explosión.