¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de junio? Hay ajustes en la línea 4 del MB

11:14 hsHoy
Trabajos de mantenimiento en L2 del MB
Por trabajos de mantenimiento, la Línea 2 del Metrobús opera sin servicio en la estación Tlacotal en dirección Tepalcates. La afectación se reportó a las 04:51 horas.
11:07 hsHoy
Ajustes en la Línea 4 del Metrobús
Debido a movilizaciones sociales, la Línea 4 Sur del Metrobús opera con servicio parcial desde las 05:00 horas. Las unidades circulan entre San Pablo y los destinos San Lázaro, Terminal 1 y 2, Pantitlán y Alameda Oriente. El tramo Buenavista-Pino Suárez permanece sin servicio.