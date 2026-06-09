México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de junio? Hay ajustes en la línea 4 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

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En pocas líneas:

11:14 hsHoy

Trabajos de mantenimiento en L2 del MB

Por trabajos de mantenimiento, la Línea 2 del Metrobús opera sin servicio en la estación Tlacotal en dirección Tepalcates. La afectación se reportó a las 04:51 horas.

11:07 hsHoy

Ajustes en la Línea 4 del Metrobús

Debido a movilizaciones sociales, la Línea 4 Sur del Metrobús opera con servicio parcial desde las 05:00 horas. Las unidades circulan entre San Pablo y los destinos San Lázaro, Terminal 1 y 2, Pantitlán y Alameda Oriente. El tramo Buenavista-Pino Suárez permanece sin servicio.

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