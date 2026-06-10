Galletas de coco y almendra: así puedes preparar este postre libre de gluten sin necesidad de horno

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas de coco y almendra aportan nutrientes importantes como grasas saludables, fibra, proteínas vegetales, vitaminas del grupo B, vitamina E y minerales como magnesio y calcio.

Además, son una opción práctica y fácil de preparar en casa, ideales para quienes buscan cuidar una dieta específica, como las personas con enfermedad celíaca o que desean evitar el gluten.

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Este postre permite disfrutar de un antojo dulce sin complicar la preparación ni descuidar las necesidades nutricionales.

Galletas de coco y almendra sin gluten y sin horno

Ingredientes

1 taza de coco rallado sin azúcar

1 taza de harina de almendra

1/4 de taza de miel de abeja o jarabe de agave (ajusta al gusto)

2 cucharadas de aceite de coco derretido

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Opcionales

2 cucharadas de chispas de chocolate sin gluten

Ralladura de limón o naranja al gusto

Preparación

Mezcla seca: En un tazón grande, combina el coco rallado, la harina de almendra y la sal. Agrega líquidos: Añade la miel (o jarabe), el aceite de coco derretido y la esencia de vainilla. Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Agrega extras: Si quieres, incorpora chispas de chocolate o ralladura de cítricos. Forma las galletas: Toma porciones de la mezcla y haz bolitas o aplástalas ligeramente para darles forma de galleta. Refrigera: Coloca las galletas en una bandeja con papel encerado y refrigera al menos 1 hora, o hasta que estén firmes.

Unas manos amasan bolitas energéticas de coco y almendra, dispuestas en un cuenco de cristal junto a ingredientes como harina de almendra, coco rallado y miel, en una cocina casera bien iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas galletas se conservan en el refrigerador varios días. No contienen gluten ni requieren horneado.

¿Por qué hay personas que no pueden consumir gluten?

Algunas personas no pueden consumir gluten debido a condiciones médicas como la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca o la alergia al trigo.

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La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune en el que el consumo de gluten daña el intestino delgado, lo que puede provocar problemas de absorción de nutrientes y síntomas como dolor abdominal, diarrea, fatiga y pérdida de peso.

En la sensibilidad al gluten no celíaca, las personas presentan síntomas similares, pero sin daño intestinal.

En el caso de la alergia al trigo, el sistema inmunológico reacciona específicamente a las proteínas del trigo, lo que puede causar reacciones alérgicas.

Infografía detallada sobre galletas de coco y almendra sin gluten ni horno, que incluye su receta, beneficios nutricionales, razones para evitar el gluten y consejos para postres alternativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por estas razones, quienes tienen alguna de estas condiciones deben evitar el gluten en su dieta diaria.

Ideas para reinventar tus postres sin gluten

Experimenta con harinas alternativas como almendra, arroz, coco, avena certificada o garbanzo.

Sustituye galletas tradicionales por nueces, semillas o mezclas de frutos secos triturados como base para pays y tartas.

Usa frutas frescas, deshidratadas o ralladas para dar sabor y textura a panes y pasteles.

Endulza con miel, dátiles, plátano maduro o jarabe de agave en lugar de azúcar refinada.

Agrega especias como canela, vainilla, cardamomo o ralladura de cítricos para más aroma y sabor.

Prueba postres sin hornear como trufas, barras energéticas o mousse de aguacate y cacao.

Usa leche de almendra, coco o soya para versiones libres de lácteos y sin gluten.

Decora con semillas de chía, amaranto inflado, coco rallado o cacao en polvo para un toque final distinto.

¿Cómo saber si soy intolerante al gluten?

Algunos signos y síntomas pueden indicar intolerancia al gluten o la presencia de enfermedad celíaca.

Es recomendable acudir al médico si se presentan con frecuencia o afectan la calidad de vida. Entre los principales síntomas se encuentran:

Dolor abdominal frecuente o inflamación después de comer alimentos con trigo, cebada o centeno.

Diarrea, estreñimiento o cambios en el ritmo intestinal sin causa aparente.

Fatiga crónica o sensación de cansancio constante.

Pérdida de peso involuntaria.

Erupciones en la piel, especialmente si son persistentes o causan picazón.

Dolores de cabeza o migrañas recurrentes.

Dolor en las articulaciones o huesos sin explicación clara.

Anemia por deficiencia de hierro que no mejora con tratamiento.

Úlceras en la boca o caída de cabello inusual.