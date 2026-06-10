Gobierno federal propone integrar centros de cuidado infantil y lactarios en parques industriales

Gobierno Federal busca implementar política de cuidados en parques industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno federal impulsa una actualización normativa para que parques industriales incluyan centros de cuidado infantil y lactarios, como parte de un modelo productivo más incluyente que elimine barreras a la participación económica de las mujeres. La Secretaría de Economía presentó la propuesta en colaboración con la CEPAL, la OIT y Open Society Foundations, enfocándose en transformar la política de desarrollo económico y social en el país.

De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares del INEGI, las actividades domésticas y de cuidados no remuneradas representaron en 2024 cerca del 23.9% del PIB nacional, con las mujeres aportando más del 72% de ese valor económico. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta que, al cierre de 2024, la tasa de participación económica de los hombres fue de aproximadamente 76%, mientras que la de las mujeres se ubicó en 46%.

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Actualización de estándares para parques industriales

La propuesta considera la actualización de la Norma Mexicana NMX-R-046-SCFI-2015 para parques industriales, alineada con la Ley de Infraestructura de la Calidad. El nuevo estándar buscaría incorporar infraestructura y servicios de cuidados en espacios productivos. Entre las medidas sugeridas están los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS en Empresa, lactarios, comedores, lavanderías industriales, áreas de descanso y transporte seguro para personas trabajadoras.

Sala de lactarios.

Esta iniciativa plantea que la incorporación de infraestructura de cuidados en parques industriales y Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) permitiría generar economías de escala y fortalecer esquemas de proximidad entre vivienda, empleo y servicios de cuidado.

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Beneficios para la participación laboral y la competitividad

La Secretaría de Economía argumenta que la infraestructura de cuidados habilita la participación laboral de las mujeres y fortalece la retención de talento, lo que incrementa la competitividad, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas. El modelo busca una mayor justicia espacial en territorios productivos y la creación de mecanismos viables y graduales para adaptar estos cambios a distintas realidades productivas.

Entre los beneficios identificados en el estudio destacan:

Incremento en la permanencia laboral de las mujeres.

Mejora de la competitividad empresarial.

Fortalecimiento del bienestar y la productividad.

Reducción de brechas estructurales en el acceso al empleo formal.

Reconocimiento internacional y corresponsabilidad

La agenda de cuidados planteada se alinea con avances internacionales en derechos humanos y corresponsabilidad social, destacando la Opinión Consultiva OC-31/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconoce el cuidado como un derecho humano y establece obligaciones de igualdad y redistribución para los Estados. La Secretaría de Economía subraya que cualquier actualización normativa será construida en diálogo con el sector privado, sindicatos, gobiernos locales y organismos internacionales.

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La Secretaría de Economía plantea centros de cuidado infantil en zonas industriales. (Foto: X/@BJAlcaldia)

La visión de “cuidar es producir” guía la propuesta: invertir en cuidados se traduce en mayor bienestar, productividad y competitividad en los territorios productivos.

Cinco puntos clave para entender la propuesta del Gobierno Federal

El gobierno federal propone actualizar la Norma Mexicana NMX-R-046-SCFI-2015 para que los parques industriales incorporen centros de cuidado infantil, lactarios y otros servicios de cuidados. La iniciativa busca eliminar barreras estructurales para la participación económica de las mujeres, facilitando su acceso y permanencia en el mercado laboral formal. Entre las medidas sugeridas están la creación de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS en Empresa, comedores, lavanderías industriales, áreas de descanso y transporte seguro para trabajadores. La propuesta plantea que la infraestructura de cuidados permitirá generar economías de escala, fortalecer la competitividad de las empresas y mejorar la retención de talento, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas. El modelo se construirá mediante diálogo y corresponsabilidad con el sector privado, sindicatos, gobiernos locales y organismos internacionales, y se basa en la premisa de que cuidar es producir y que el cuidado es un derecho humano reconocido internacionalmente.