Gobierno federal propone integrar centros de cuidado infantil y lactarios en parques industriales

El gobierno federal impulsa una actualización normativa para que parques industriales incluyan centros de cuidado infantil y lactarios, como parte de un modelo productivo más incluyente que elimine barreras a la participación económica de las mujeres. La Secretaría de Economía presentó la propuesta en colaboración con la CEPAL, la OIT y Open Society Foundations, enfocándose en transformar la política de desarrollo económico y social en el país.
De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares del INEGI, las actividades domésticas y de cuidados no remuneradas representaron en 2024 cerca del 23.9% del PIB nacional, con las mujeres aportando más del 72% de ese valor económico. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta que, al cierre de 2024, la tasa de participación económica de los hombres fue de aproximadamente 76%, mientras que la de las mujeres se ubicó en 46%.
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Actualización de estándares para parques industriales
La propuesta considera la actualización de la Norma Mexicana NMX-R-046-SCFI-2015 para parques industriales, alineada con la Ley de Infraestructura de la Calidad. El nuevo estándar buscaría incorporar infraestructura y servicios de cuidados en espacios productivos. Entre las medidas sugeridas están los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS en Empresa, lactarios, comedores, lavanderías industriales, áreas de descanso y transporte seguro para personas trabajadoras.
Esta iniciativa plantea que la incorporación de infraestructura de cuidados en parques industriales y Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) permitiría generar economías de escala y fortalecer esquemas de proximidad entre vivienda, empleo y servicios de cuidado.
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Beneficios para la participación laboral y la competitividad
La Secretaría de Economía argumenta que la infraestructura de cuidados habilita la participación laboral de las mujeres y fortalece la retención de talento, lo que incrementa la competitividad, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas. El modelo busca una mayor justicia espacial en territorios productivos y la creación de mecanismos viables y graduales para adaptar estos cambios a distintas realidades productivas.
Entre los beneficios identificados en el estudio destacan:
- Incremento en la permanencia laboral de las mujeres.
- Mejora de la competitividad empresarial.
- Fortalecimiento del bienestar y la productividad.
- Reducción de brechas estructurales en el acceso al empleo formal.
Reconocimiento internacional y corresponsabilidad
La agenda de cuidados planteada se alinea con avances internacionales en derechos humanos y corresponsabilidad social, destacando la Opinión Consultiva OC-31/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconoce el cuidado como un derecho humano y establece obligaciones de igualdad y redistribución para los Estados. La Secretaría de Economía subraya que cualquier actualización normativa será construida en diálogo con el sector privado, sindicatos, gobiernos locales y organismos internacionales.
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La visión de “cuidar es producir” guía la propuesta: invertir en cuidados se traduce en mayor bienestar, productividad y competitividad en los territorios productivos.
Cinco puntos clave para entender la propuesta del Gobierno Federal
- El gobierno federal propone actualizar la Norma Mexicana NMX-R-046-SCFI-2015 para que los parques industriales incorporen centros de cuidado infantil, lactarios y otros servicios de cuidados.
- La iniciativa busca eliminar barreras estructurales para la participación económica de las mujeres, facilitando su acceso y permanencia en el mercado laboral formal.
- Entre las medidas sugeridas están la creación de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS en Empresa, comedores, lavanderías industriales, áreas de descanso y transporte seguro para trabajadores.
- La propuesta plantea que la infraestructura de cuidados permitirá generar economías de escala, fortalecer la competitividad de las empresas y mejorar la retención de talento, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas.
- El modelo se construirá mediante diálogo y corresponsabilidad con el sector privado, sindicatos, gobiernos locales y organismos internacionales, y se basa en la premisa de que cuidar es producir y que el cuidado es un derecho humano reconocido internacionalmente.
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