México

Asociación de Bancos de México aclara si las sucursales abrirán el 11 de junio

Varios servicios se van a paralizar por la inauguración del Mundial 2026

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Una pintura en acuarela de un edificio de banco con un cajero automático, frente a un campo de fútbol con un balón y un estadio al fondo bajo un cielo azul.
La ABM difunde detalles sobre la operación de los bancos en CDMX por la Copa Mundial de la FIFA 2026.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación de Bancos (ABM) de México informó que las sucursales bancarias en CDMX abrirán con normalidad el próximo jueves 11 de junio, fecha en la que se inaugura la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Precisó la ABM que la atención en ventanilla se brinda en los horarios que determine cada institución bancaria, de acuerdo con el mismo comunicado.

En el documento, la ABM señaló que la prestación de servicios bancarios es prioritaria y reafirmó el compromiso de sus bancos asociados con la atención a clientes y usuarios, “en beneficio de la solidez del sistema financiero.

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La ABM agregó que representa a 55 instituciones de banca múltiple y reporta 277 mil empleos directos, además de 11.7 mil sucursales, 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios en el país.

Sheinbaum publica en el DOF un decreto que suspende clases y ordena teletrabajo en la CDMX el 11 de junio

Sheinbaum descartó desalojar a los maestros de la CNTE del Zócalo. | Presidencia
El decreto busca facilitar la movilidad, la seguridad vial y el acceso de habitantes y turistas en la Ciudad de México durante el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Estadio Banorte. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el lunes 8 de junio en el DOF un decreto que suspende clases y ordena teletrabajo en dependencias federales de CDMX el jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, con el objetivo de facilitar la movilidad, la seguridad vial y el acceso de habitantes y turistas.

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Esta medida se emite mientras continúan bloqueos y protestas en la capital, y en ese contexto la cámara de comercios del Centro Histórico reporta pérdidas por 642.5 millones de pesos desde el inicio de los cierres.

El decreto instruye a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con sede en la Ciudad de México a aplicar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles para su personal ese día, según el DOF. La disposición entró en vigor el mismo día de su publicación y estableció que su aplicación se cubrirá con presupuestos ya aprobados, sin recursos adicionales.

Quedan fuera de esa orden los servicios de salud, la atención médica y las emergencias sanitarias; la seguridad nacional, la seguridad pública y el control migratorio; la operación de infraestructura crítica como transporte, telecomunicaciones, energía y agua; las actividades vinculadas directamente con la organización del Mundial; los programas sociales y servicios públicos que no puedan prestarse a distancia; y cualquier función que requiera presencia física para mantener la continuidad del servicio.

Para las empresas y organizaciones sociales de la Ciudad de México, el decreto no impone una obligación. El segundo artículo únicamente exhorta a que, en actividades no esenciales, adopten teletrabajo o trabajo a distancia el 11 de junio, con base en los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo.

El operativo por el Mundial 2026 despliega a más de 100 mil elementos entre la CDMX y otras sedes

A dos días de la inauguración del Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México registra un despliegue de seguridad y protestas este 9 de junio de 2026 en la zona sur de la CDMX. FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM
A dos días de la inauguración del Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México registra un despliegue de seguridad y protestas este 9 de junio de 2026 en la zona sur de la CDMX. FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM

A dos días de la inauguración del Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México amanece este 9 de junio con un despliegue de seguridad y protestas en sus inmediaciones: manifestantes convocados por la CNTE y policías se concentran en la zona sur de la CDMX previo al partido inaugural del jueves 11 de junio entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

El operativo incluye más de 100 mil policías, soldados y guardias desplegados entre la capital y las otras sedes de la Copa del Mundo, con el objetivo de evitar enfrentamientos y garantizar la seguridad de asistentes y trabajadores.

En los accesos al inmueble hay retenes, vallas metálicas y camiones que bloquean las principales vías de entrada. Elementos de seguridad contienen a los contingentes a varios metros del estadio y mantienen vigilancia en los alrededores ante el riesgo de choques.

El cierre de estaciones del Tren Ligero y las restricciones a la circulación vehicular provocan congestionamientos y desvíos en la zona, mientras los servicios en los alrededores se mantienen suspendidos.

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