¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego entre Los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche?

El sexto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre Diablos Rojos y Piratas de Campeche se disputará este sábado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El sexto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche se disputará este sábado 6 de septiembre a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en la Ciudad de México.

Este encuentro podría definir al finalista que enfrentará a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), luego de que el equipo tapatío eliminara a los Sultanes de Monterrey en la Zona Norte.

La serie marcha 3-2 a favor de los Diablos Rojos, quienes lograron revertir una desventaja inicial tras imponerse en los dos juegos disputados en Campeche.

El quinto encuentro fue particularmente cerrado, con marcador de 5-4, y destacó la actuación del lanzador Ricardo Pinto, quien logró cinco entradas perfectas y registró once ponches, la cifra más alta en lo que va de la postemporada.

A pesar de los esfuerzos de los Piratas por empatar en los últimos episodios, la ofensiva no logró concretar y ahora se encuentran en situación de eliminación.

La serie marcha 3-2 a favor de los Diablos Rojos, que buscan asegurar su pase a la final con una victoria. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

Para este sexto juego, los Diablos Rojos contarán con Brooks Hall como abridor, quien llega con récord de 2-0 y una efectividad de 5.21.

Por parte de los Piratas, el encargado de subir al montículo será Jake Thompson, con marca de 0-1 y promedio de carreras limpias admitidas de 4.63.

El duelo entre ambos lanzadores será clave para definir el rumbo del partido, especialmente considerando que los Diablos podrían asegurar su pase a la Serie del Rey con una victoria, mientras que Campeche necesita ganar para forzar un séptimo juego.

La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN 2 en televisión por cable. Para quienes prefieren plataformas digitales, el juego podrá seguirse vía streaming en Disney+ y LMB TV.

El boletaje para asistir al estadio está agotado, por lo que la cobertura televisiva y digital será la única opción para quienes no lograron conseguir entradas.

Brooks Hall abrirá por los Diablos Rojos y Jake Thompson por los Piratas en un duelo clave para definir el rumbo de la serie. Imagen cuenta de X @LosPiratasMX

Este enfrentamiento representa una oportunidad histórica para los Diablos Rojos, que buscan el bicampeonato tras coronarse en 2024. En contraste, los Piratas intentan extender la serie y mantener vivas sus aspiraciones de regresar a una final, algo que no consiguen desde hace más de una década.

El ambiente en el Harp Helú promete ser intenso, con una afición escarlata volcada en apoyar a su equipo en un juego que podría sellar su destino en la temporada 2025.

Temas Relacionados

Diablos Rojos de MéxicoPiratas de CampecheLMBBeisbolmexico-deportes

