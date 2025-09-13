México

Morena propone reforma para permitir donación de vacaciones entre trabajadores

La iniciativa presentada por Carina Piceno Navarro propone modificar la LFT para que empleados transfieran días de descanso a compañeros con necesidades específicas

Por Miguel Flores

Guardar
La iniciativa de Morena busca
La iniciativa de Morena busca regular la donación de vacaciones para apoyar a trabajadores con necesidades familiares.

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) que permitiría a los empleados donar días de vacaciones a compañeros que necesiten tiempo adicional para el cuidado de familiares enfermos, personas con discapacidad o para ampliar licencias de maternidad o paternidad.

El proyecto fue impulsado por la diputada Carina Piceno Navarro, del partido Morena, quien destacó que esta reforma busca atender deudas sociales con la clase trabajadora al otorgar la libertad de ceder días de descanso de forma solidaria. La legisladora señaló que el objetivo es crear un mecanismo regulado que evite abusos y proteja los derechos de quienes donen sus días.

La iniciativa establece que solo se podrá donar el excedente de los 12 días mínimos de vacaciones que la ley otorga a los trabajadores con al menos un año de servicio en una empresa. Además, detalla que el proceso no se realizará directamente entre empleados, sino mediante un procedimiento administrado por la empresa.

Los pasos para solicitar y gestionar la donación de vacaciones serían:

  1. El empleado que requiera días adicionales deberá presentar una solicitud formal a su empleador, acompañada de un comprobante que justifique su ausencia.
  2. El centro de trabajo tendrá un plazo máximo de 18 horas para informar al personal sobre la solicitud a través de canales internos.
  3. Los trabajadores interesados en donar días deberán informar al patrón su decisión.
  4. La empresa será responsable de informar la cantidad de días donados y su aplicación.
El proyecto plantea que las
El proyecto plantea que las empresas sean responsables de administrar los días donados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto también señala que la donación será voluntaria, anónima y no afectará el cálculo de la prima vacacional. Las empresas deberán llevar el registro de los días transferidos y garantizar que los trabajadores que donen mantengan sus periodos mínimos de descanso.

La diputada Piceno explicó que la propuesta se inspira en la legislación de Francia, donde desde 2014 se reconoce este derecho bajo la Ley Mathys, surgida tras el caso de Christophe Germain, un trabajador cuyos compañeros donaron 170 días de vacaciones para que pudiera cuidar a su hijo enfermo. Este modelo busca replicar la solidaridad en el ámbito laboral sin vulnerar derechos adquiridos.

Temas Relacionados

Morenavacacionesdonaciónpropuestadiputadamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

José Gabriel Hernández, de 17 años, es el segundo estudiante víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa, IPN lamenta muerte

La institución educativa indicó que el joven era alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7

José Gabriel Hernández, de 17

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

La reconocida cinta animada en stop-motion de LAIKA vuelve a los cines junto a una nueva producción que expande el universo de Norman y sus aventuras sobrenaturales

ParaNorman regresa a cines con

¿Deben circular en la noche? Cómo se regula el transporte de pipas de gas en México de acuerdo a la ley

La tragedia ocurrida en Iztapalapa reavivó el debate sobre la seguridad y regulación del transporte de gas LP en México

¿Deben circular en la noche?

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

El exfuncionario de la SSPC de Tabasco fue arrestado junto a una mujer sin oponer resistencia en una residencia en Paraguay

Un ariete, armas largas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un ariete, armas largas y

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

Aldo de Nigris besa a Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México y redes estallan: “Se veía venir” | VIDEO

Miguel Bosé confirma concierto en Culiacán este 15 de septiembre tras exigir seguridad reforzada, dice Rocha Moya

Marian Izaguirre: internautas lamentan la muerte de la influencer y exigen justicia

DEPORTES

André Jardine, DT del América

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU