Morena propone reforma para permitir donación de vacaciones entre trabajadores

La iniciativa de Morena busca regular la donación de vacaciones para apoyar a trabajadores con necesidades familiares.

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) que permitiría a los empleados donar días de vacaciones a compañeros que necesiten tiempo adicional para el cuidado de familiares enfermos, personas con discapacidad o para ampliar licencias de maternidad o paternidad.

El proyecto fue impulsado por la diputada Carina Piceno Navarro, del partido Morena, quien destacó que esta reforma busca atender deudas sociales con la clase trabajadora al otorgar la libertad de ceder días de descanso de forma solidaria. La legisladora señaló que el objetivo es crear un mecanismo regulado que evite abusos y proteja los derechos de quienes donen sus días.

La iniciativa establece que solo se podrá donar el excedente de los 12 días mínimos de vacaciones que la ley otorga a los trabajadores con al menos un año de servicio en una empresa. Además, detalla que el proceso no se realizará directamente entre empleados, sino mediante un procedimiento administrado por la empresa.

Los pasos para solicitar y gestionar la donación de vacaciones serían:

El empleado que requiera días adicionales deberá presentar una solicitud formal a su empleador, acompañada de un comprobante que justifique su ausencia. El centro de trabajo tendrá un plazo máximo de 18 horas para informar al personal sobre la solicitud a través de canales internos. Los trabajadores interesados en donar días deberán informar al patrón su decisión. La empresa será responsable de informar la cantidad de días donados y su aplicación.

El proyecto plantea que las empresas sean responsables de administrar los días donados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto también señala que la donación será voluntaria, anónima y no afectará el cálculo de la prima vacacional. Las empresas deberán llevar el registro de los días transferidos y garantizar que los trabajadores que donen mantengan sus periodos mínimos de descanso.

La diputada Piceno explicó que la propuesta se inspira en la legislación de Francia, donde desde 2014 se reconoce este derecho bajo la Ley Mathys, surgida tras el caso de Christophe Germain, un trabajador cuyos compañeros donaron 170 días de vacaciones para que pudiera cuidar a su hijo enfermo. Este modelo busca replicar la solidaridad en el ámbito laboral sin vulnerar derechos adquiridos.