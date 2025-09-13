Fuga de gas en Tlaxcala provoca desalojo de 3 mil personas

Nube de gas en Tlaxcala. Foto: x.com/@SESESP_Tlaxcala

Una fuga de gas provocada por una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) obligó a desalojar a más de tres mil personas en el municipio de Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala, durante la mañana de este viernes. El incidente generó una extensa movilización de autoridades locales, estatales y federales.

La emergencia se reportó a las 05:55 horas mediante el número de emergencias 911, luego de que un agente de vigilancia de Pemex detectó la presencia de una espesa nube de gas en terrenos boscosos cerca de la carretera que conecta la cabecera municipal de Nanacamilpa con la localidad de Tepuente. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) y autoridades confirmaron que la nube de gas cubrió la zona boscosa y fue necesaria la activación inmediata de protocolos de seguridad.

Como medida preventiva, las autoridades de Protección Civil acordonaron el área e implementaron el desalojo en comunidades cercanas, principalmente en Tepuente y San Felipe Hidalgo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional, la Policía Municipal y fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) colaboraron durante el operativo. Los pobladores fueron trasladados al auditorio municipal de Nanacamilpa para su resguardo.

Nube de gas en Nanacamilpa, Tlaxcala. Foto: x.com/@SESESP_Tlaxcala

Pemex indicó que personal técnico especializado trabaja en el sitio de la fuga, ubicado a unos 700 metros de la vía Domingo Arenas, con el objetivo de sellar la toma clandestina y eliminar los riesgos. La Guardia Nacional informó sobre el cierre de válvulas en los ductos afectados mientras avanzan los protocolos de control y reparación.

De acuerdo con datos proporcionados por la Mesa Estatal de Construcción de Paz, alrededor de tres mil personas resultaron evacuadas en un radio de dos kilómetros respecto al punto de escape. Las autoridades llamaron a la población a no acudir a la zona, pues persiste el riesgo de explosión ante cualquier chispa o flama cercana. Se reportó que la disipación del gas licuado de petróleo podría tardar entre tres y cuatro horas, tras lo cual se evaluaron nuevas acciones.

Como medida de seguridad se decidió realizar una quema controlada de gas para eliminar el riesgo.

Comunicado oficial del gobierno de Nanacamilpa. Foto: FB/H. Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista 2024-2027

Una primera evaluación atribuye la fuga a la operación de grupos dedicados al robo de combustible, conocidos como huachicoleros, quienes han incrementado su actividad en la región, situación que ha originado un mayor número de tomas clandestinas y operativos de seguridad durante los últimos tres años.

En las labores participan elementos de Protección Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina y autoridades municipales, junto con todas las fuerzas operativas estatales. Este tipo de incidentes ya había generado emergencias previas en la franja limítrofe con Puebla.