México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 12 de septiembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Por Omar López

Guardar
Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa estatal de México encargada de la exploración, producción, refinación, distribución y comercialización de petróleo. (Infobae México|Jenifer Nava)

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este viernes 12 de septiembre fue de 61.3 dólares por barril, de acuerdo con los datos actualizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados diariamente en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo “pesado” tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo “medio” de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

Pemex se mantiene como el
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PetroleoMezcla mexicanaMéxico economíamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Despliegan operativo en CDMX para trasladar a “El Choko”, presunto líder de La Chokiza

Elementos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) llevan a Alejandro “N” al penal del Altiplano en Edomex

Despliegan operativo en CDMX para

Los mejores memes que dejó Oasis y sus conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La banda se presentará este 12 y 13 de septiembre

Los mejores memes que dejó

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: los habitantes se alistan para la fiesta temática en la que estarán Jorge Medina y Josi Cuen

La Casa de los Famosos

Worlds Collide Las Vegas 2025 EN VIVO: Los resultados y sorpresas del evento de WWE y AAA

La función estará plagada de estrellas del pancracio tanto de México como de Estados Unidos

Worlds Collide Las Vegas 2025

A partir de esta fecha se podrán enviar cartas y documentos a EEUU a través de Correos de México

La medida se implementó debido a la espera de nuevos procesos operativos, la cual afectó a países como Japón, Alemania y Australia

A partir de esta fecha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Despliegan operativo en CDMX para

Despliegan operativo en CDMX para trasladar a “El Choko”, presunto líder de La Chokiza

Cae en Chihuahua mujer estadounidense que transportaba arsenal de 170 cargadores y más de 600 cartuchos

Gobierno de AMLO sabía de La Barredora, asegura Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Experto revela posible trama detrás de las muertes de marinos tras destape de red de huachicol fiscal: “Silenciando voces”

Detienen a “El Miguel”, operador clave del Cártel de Tláhuac en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó Oasis y sus conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Susana Zabaleta canta “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny y se vuelve viral

Cazzu comparte misterioso mensaje en medio de la polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Revelan la fecha de estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy, competencia de Televisa

DEPORTES

Worlds Collide Las Vegas 2025

Worlds Collide Las Vegas 2025 EN VIVO: Los resultados y sorpresas del evento de WWE y AAA

Óscar de la Hoya lanza su predicción para Canelo vs Crawford y advierte al mexicano: “Le va a dar una paliza”

Niño Hamburguesa no estará en Worlds Collide, fue remplazado de último momento por Laredo Kid

Terence Crawford se rinde ante Canelo Álvarez antes de su pelea este 13 de septiembre: “Soy un gran fan”

Memo Ochoa ya porta los colores de su nuevo equipo en Chipre