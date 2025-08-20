Agencias

Hallan seis cabezas humanas en una carretera del estado mexicano de Tlaxcala

Por Newsroom Infobae

La Fiscalía de México ha informado del hallazgo de seis cabezas humanas en una carretera que conecta los municipios de Ixtacuixtla y Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala, en el centro del país.

El hallazgo, inédito en la zona, ha hecho saltar las alarmas, si bien se ha producido poco después de que los restos de otro cráneo fueran encontrados en la ciudad de Colima, situada más al oeste.

Estas seis cabezas --que corresponden a seis hombres-- habían sido depositadas en la carretera junto a un mensaje que ha sido adjudicado al grupo criminal 'La Barredora' y que respondería a un "ajuste de cuentas", según han explicado los fiscales al diario mexicano 'Reforma'.

Aunque en las zonas de Puebla y Tlaxcala no son común este tipo de actos de violencia, durante los últimos meses se ha producido un aumento de los hallazgos de restos humanos en áreas limítrofes entre estas dos regiones.

