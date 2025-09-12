Sandra Cuevas rompe el silencio sobre su relación con el líder de La Chokiza tras polémicas fotografías de ambos

Sandra Cuevas y El Choko, líder de La Chokiza, detenido. (C4jimenez/CUARTOSCURO)

La detención de Alejandro “N”, mejor conocido como “El Choko” y señalado como principal líder del grupo criminal La Chokiza, reavivó el debate sobre los nexos entre figuras políticas y bandas delictivas.

El Choko, arrestado por autoridades federales y estatales en Ecatepec, enfrenta acusaciones por extorsión, tráfico de drogas, invasión de propiedades, homicidios, y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. La estructura que encabezaba ha sido identificada como una de las principales generadoras de violencia en el Estado de México.

Tras la captura de “El Choko”, la publicación de fotografías e información por parte del periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) en redes sociales alimentó la controversia.

Las imágenes muestran a Sandra Cuevas posando frente a un mural alusivo a La Chokiza en compañía de "El Choko". En una imagen, ambos aparecen juntos. Incluso en una de esas imágenes se les ve abrazados y dándose un beso.

Las imágenes circularon de forma masiva en redes sociales, donde desde hace meses también han circulado videos en donde se les ve juntos en eventos de su organización que intenta convertir en partido político, así como en fiestas y otras actividades.

De acuerdo con lo documentado, “El Choko” también le organizaba la rodadas de motociclistas, conciertos y hasta presentaciones de proyectos políticos, con publicaciones en donde ambos manifestaban una relación de amistad.

Sandra Cuevas aclara su relación con El Choko

Tras la difusión de imágenes, videos y testimonios, Sandra Cuevas emitió declaraciones públicas a través de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok.

Desde ese espacio, reconoció la existencia de una relación laboral y de amistad con Alejandro Mendoza. La exalcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que no oculta sus vínculos y que “nunca va a negar que tuvo una relación” de ese tipo con el ahora detenido.

“Yo jamás, jamás, jamás, óiganme lo que les voy a decir, voy a negar alguna relación que haya tenido. Yo cuando me encuentro a alguien y cuando inicio una relación, de cualquier tipo… yo no les pregunto ni sus antecedentes penales, no les pregunto de sus cuentas bancarias, no les pregunto de su familia, no pregunto nada que no sea de mi interés en ese momento”, expresó Cuevas.

La exalcaldelsa también afirmó que sobre El Choko solo sabía de su cercanía con asociaciones de comerciantes y taxistas, algunas de ellas colaboradoras del partido Morena.

La exalcaldesa destacó en su mensaje: “Nunca voy a negar que tuve una relación laboral y de amistad con el Choco. Yo no soy de las ratas que cuando ven que el barco se hunde, se echan a correr. A mí no me educaron así”.

Agregó que parte de estos vínculos se originó por la oferta de colaboración de agrupaciones que apoyaban diversas causas políticas, y reiteró no sentirse intimidada ni tener motivos para ocultar esos nexos.

Quién es El Choko, líder de la Chokiza

Alejandro "N” fue agente de investigación en el Estado de México antes de ser expulsado de la fiscalía por conductas vinculadas a corrupción.

Fue capturado en el año 2022 en Ciudad de México por portación de armas de fuego, aunque fue liberado posteriormente. Conformó y encabezó a La Chokiza, identificada como una de las principales generadoras de violencia en Ecatepec.

La Chokiza es señalada como organización con actividades específicas en extorsión, narcomenudeo, despojo de inmuebles y control de estructuras sindicales irregulares. El grupo mantiene presuntos vínculos con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), y varios de sus integrantes han sido detenidos y vinculados a proceso en años recientes.

El escándalo derivado de la detención de El Choko también ha traído a la mente de los internautas la relación que supuestamente mantiene también con Azucena Cisneros Coss, actual presidenta municipal de Ecatepec, quien fue grabada invitando a una celebración del aniversario de La Chokiza y describiendo al líder como “un gran ser humano”.