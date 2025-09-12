México

Normalistas bloquean Central Camionera del Norte

Con este hecho entre 15 y 20 mil pasajeros se vieron afectados

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Marcha conmemorativa a 10 años
Marcha conmemorativa a 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa ingresaron el día de hoy a la Central de Autobuses del Norte y tomaron tres camiones, lo que generó la activación del código rojo en el lugar. El suceso se dio aproximadamente a mediodía y aunque no ofrecieron un pliego petitorio en un principio, si pintaron paredes con consignas alusivas a la desaparición de 43 estudiantes.

Con este hecho entre 15 y 20 mil pasajeros se vieron afectados, sin embargo abrieron un carril, por lo que todavía no se sabe si el código rojo continuará o si se restablecerá el flujo de autobuses, pese al movimiento de un camión.

Al pasar las horas se supo que los normalistas se manifestaban para solicitar vales de gasolina que tenían pactados pero que no habían sido entregados. Dieron a conocer que no buscaban generar mayores afectaciones, sin embargo, tanto las unidades como el diesel eran necesarios para la conmemoración que se realiza año con año por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

Hasta el momento, la vialidad sigue cerrada pese a que una de las tres unidades fue reubicada. Los normalistas solicitaron a la policía abrir un carril con el objetivo de reunirse con otros compañeros, de los 2 autobuses restantes.

Durante el desarrollo de la protesta, amenazaron con agregar azúcar a los motores, con la intención de provocar una falla, sin embargo hasta el momento no ha ocurrido.

Cerca de las 3:20 de la tarde se desactivó el código rojo, con lo que se reanudaron las actividades; en total se calcula una afectación de 30 mil personas.

Los normalistas continúan su manifestación en el exterior de la central, lo que permitió la normalización del servicio, que se vio afectado por cerca de tres horas.

Información en desarrollo...

