México

Detienen a hombre con arma de fuego en Terminal Autobuses del Norte, iba a viajar a Zacatecas

Elementos de la SSC acudieron tras ser alertados por personal de seguridad sobre el hallazgo

Por Jesús Tovar Sosa

El hombre fue interceptado al detectar el arma en un escáner de rayos X. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Oficiales de la Policía Auxiliar (PA), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre de 27 años de edad que fue sorprendido en posesión de un arma de fuego corta cuando pretendía abordar un autobús con destino al estado de Zacatecas desde la Central de Autobuses del Norte.

Los hechos ocurrieron en la terminal ubicada sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los elementos de la SSC realizaban labores de seguridad y vigilancia. Fue personal de seguridad interna de una línea de transporte quien solicitó la intervención de la policía, luego de que, durante una revisión rutinaria mediante el sistema de rayos X, detectaron el arma en el interior de una maleta.

Al llegar al punto, los oficiales se entrevistaron con el sujeto, quien presentó un boleto válido para abordar el autobús con salida hacia Zacatecas. Sin embargo, al inspeccionar nuevamente su equipaje a través del escáner y después abrirlo, los uniformados confirmaron la presencia de una pistola junto con cuatro cartuchos útiles.

La SSC recordó a los usuarios la prohibición de trasladar armas de fuego sin premiso, razón por la que se podría recurrir a acciones legales contra la persona en cuestión. Foto: (iStock)

Al ser cuestionado, el hombre no presentó documentación alguna que acreditara la legal portación del arma, por lo que, a petición del personal de seguridad privada, fue detenido conforme a los protocolos establecidos. Tras informarle sus derechos de ley, el sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el arma y los cartuchos asegurados, para definir su situación jurídica.

Cabe destacar que la legislación mexicana prohíbe estrictamente el transporte de armas de fuego en medios de transporte público, incluidos los autobuses foráneos, salvo que se cuente con un permiso oficial expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que autorice su portación o traslado.

Esta medida busca proteger la seguridad de los pasajeros, operadores y personal de las terminales, y forma parte de una política de prevención del delito que ha sido reforzada en centrales camioneras del país, particularmente en puntos de alto flujo como la Central del Norte.

El hombre de 27 años fue puesto a disposición del Ministerio Público. Foto: (iStock)

Además, los sistemas de seguridad de estas instalaciones están equipados con tecnología de detección, como escáneres y rayos X, que permiten identificar objetos prohibidos o potencialmente peligrosos antes de que los pasajeros aborden las unidades. La SSC hizo un llamado a la ciudadanía a evitar trasladar armas u objetos que puedan representar un riesgo para la seguridad colectiva y recordó que toda persona que intente introducir este tipo de artículos sin autorización será sancionada conforme a la ley.

Este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes para garantizar viajes seguros y libres de violencia, en coordinación con empresas de transporte y cuerpos de seguridad privada. La dependencia reiteró su compromiso con la prevención del delito y exhortó a los usuarios del transporte público foráneo a colaborar con las revisiones y respetar las disposiciones legales vigentes.

