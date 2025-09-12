Lidia Ávila adelanta festejos de su cumpleaños para reunirse con este exintegrante de OV7

El cumpleaños de la cantante será este sábado 13 de septiembre. Crédito: Instagram/@lidiaavila y Cuartoscuro.

Lidia Ávila, cantante y exintegrante del famoso grupo de pop OV7, se encuentra de fiesta y celebrando, ya que adelantó los festejos de su cumpleaños, informó en sus redes sociales oficiales.

Mediante una serie de fotografías en su Instagram, la artista indicó que su cumpleaños es el sábado 13 de septiembre, pero que sus celebraciones con amigos y demás comenzarían antes.

El martes 9 de septiembre mencionó que comenzaron los festejos por su cumpleaños número 46 e indicó que estaría con unas amigas.

Un día después, en sus historias de esta red social, dijo que la tarde del miércoles 10 de septiembre se reuniría con otros amigos, lo que generó varias sorpresas entre sus seguidores, ya que comenzaron a especular que se podría tratar de algunos de los integrantes de OV7.

OV7 anunció nuevas fechas de conciertos en el Auditorio Nacional en CDMX. (OV7)

Cabe recordar que la agrupación de pop se separó en diciembre de 2023 luego de que varios de sus integrantes tuvieran algunas diferencias, como fue el caso de Mariana Ochoa con Ari Boroboy.

Desde aquella ocasión, a los siete integrantes no se les ha visto juntos, únicamente por dos grupos: Lidia con Mariana y Óscar Schwebel; y M’Balia, Kalimba, Erika Zaba y Ari Boroboy.

Ante esto, los rumores de que el cumpleaños podría ser con todos sus compañeros comenzaron a publicarse en redes sociales.

Por la tarde de este jueves 11 de septiembre, Ávila compartió unas fotografías en sus redes sociales donde se le ve en un restaurante celebrando su cumpleaños el miércoles por la tarde y con un exmiembro de la agrupación de pop noventera.

La cantante aseguró que está al pendiente de sus compañeros del grupo noventero. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

¿Cuál fue el integrante de OV7 con el que festejó su cumpleaños Lidia Ávila?

Al compartir sus fotografías, Lidia Ávila sale en una de sus fotografías junto a su excompañero de OV7, Oscar Schwebel, lo que causó gran reacción con sus fans.

El cantante que formó parte del grupo desde 1989 hasta su desintegración estuvo con Lidia Ávila en este festejo de su cumpleaños en un restaurante el pasado miércoles 11 de septiembre.

El asombro para muchos fue porque, a comparación de sus demás compañeros de grupo, a Oscar se le ha visto muy poco en la escena pública y al lado de sus excolegas.

Oscar Schwebel es el cantante de OV7 con el que se reunió y festejó su cumpleaños la cantante. Foto: Instagram/@lidiaavila.

Al mismo festejo estuvo presente el esposo de Lidia Ávila, así como su amiga Gina Castellanos.

Cabe destacar que en esta celebración no estuvo presente Mariana Ochoa, quien ha tenido contacto constante con la artista desde que dejaron los escenarios en 2023.