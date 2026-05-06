Cierres parciales en la autopista México-Querétaro por trabajos de mantenimiento

Cierres parciales en la autopista México-Querétaro por obras de mantenimiento (especial)

Las personas usuarias de la autopista México-Querétaro enfrentarán cierres parciales en los kilómetros 47 y 52 durante este 6 al 11 de mayo, debido a trabajos de mantenimiento programados por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

El objetivo es realizar labores de configuración y calibración de equipos, así como la rehabilitación de carriles, en ambos sentidos de la vía.

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De acuerdo con el aviso de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las actividades se desarrollarán de 8:00 a 18:00 horas.

Los trabajos en el kilómetro 52, dirección Ciudad de México, iniciarán este 6 de mayo con el cierre del carril de baja. El 7 de mayo continuará en el carril central y de alta, trabajando un carril a la vez. Los días 8 y 9 de mayo se enfocarán en tareas de configuración y calibración de equipos.

Con dirección a Querétaro:

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En el kilómetro 47, dirección Querétaro, también habrá cierres desde el 8 de mayo en el carril de baja, Los trabajos en el carril central y de alta el 9 de mayo, operando únicamente un carril a la vez. El 10 y 11 de mayo se destinarán a la configuración y calibración técnica de la infraestructura.

Capufe recomienda anticipar viajes y considerar rutas alternas

Autopista México-Querétaro (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Las condiciones meteorológicas durante el día podrían modificar el calendario previsto. Caminos y Puentes Federales (Capufe) sugiere a los usuarios anticipar sus desplazamientos y, en caso de ser necesario, utilizar vías alternas para evitar demoras. Se recalca la necesidad de manejar con precaución, reducir la velocidad y atender la señalización en la zona intervenida.

El aviso destaca que cualquier eventualidad puede ser reportada al número de atención 074 o a través de la cuenta oficial de la dependencia en X (antes Twitter): @CAPUFE. Esta medida busca mantener comunicación directa con las personas afectadas por los trabajos.

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Fechas y zonas específicas de los cierres

Los cierres programados afectan zonas cercanas a la Plaza de Cobro Tepotzotlán (especial)

Los cierres programados afectan zonas cercanas a la Plaza de Cobro Tepotzotlán. En dirección a Ciudad de México, el punto de intervención se ubica aproximadamente a 10 kilómetros antes de esta plaza. En sentido Querétaro, los trabajos se realizarán 4 kilómetros después de dicho punto de control.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) agradece la comprensión ante las molestias que los trabajos puedan ocasionar y recalca la importancia de respetar las indicaciones durante estos días. Los trabajos forman parte de la estrategia de mantenimiento y modernización de una de las vías más transitadas del país.

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