México

Lanzan el ‘Halcón 2.1′, la primera aeronave mexicana l Video

Tras años de investigación y desarrollo, la aeronave recibió certificado de la AFAC

Por Jorge Contreras

Guardar
La aeronave mexicana Halcón 2.1,
La aeronave mexicana Halcón 2.1, obtuvo el certificado mexicano CRT-1041/2025 (SPR Informa/FB)

Tras once años de desarrollo, la empresa Horizontec, originaria de Celaya, Guanajuato, presentó oficialmente el Halcón 2.1, la primera aeronave ligera deportiva completamente diseñada, fabricada y certificada en México.

El miércoles 10 de septiembre, fue otorgado el certificado mexicano CRT-1041/2025 por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que avala su uso en escuelas de vuelo, vigilancia área y vuelos recreativos.

El Halcón 2.1 es un avión biplaza construido con materiales compuestos, impulsado por un motor Rotax 915is de 141 caballos de fuerza.

Halcón 2.1 obtiene su certificación de la AFAC, lo que indica que cumple estándares de seguridad para producción Crédito: @m_ebrard/X)

Tiene una hélice de tres palas y puede operar hasta los 18 mil pies de servicio. Su autonomía supera los 1,100 kilómetros, lo que lo hace competitivo frente a modelos usados como los Cessna, pero con la ventaja de ser nuevo y producido completamente en territorio nacional.

El costo estimado de esta aeronave es tres veces menor que el de un Cessna de segunda mano, lo que la posiciona como una alternativa accesible para aquellos interesados en la aviación deportiva o académica.

Horizontec ya tiene 18 pedidos firmes y proyecta crecimiento en la demanda, especialmente ahora con la certificación, así como planes para exportar, incluso a Estados Unidos.

México es el 12 lugar en producción aeronáutica

El Secretario de Economía de
El Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard entrega el certificado 001 a la empresa Horizontec por su avión Halcón 2.1, diseñado y fabricado en México (SPR Informa/FB)

Autoridades mexicanas aprovecharon el evento de entrega del certificado, realizado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para destacar la importancia de este proyecto.

Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía, dijo que todo este desarrollo se ha hecho sin un centavo proveniente de apoyos o ayudas del gobierno de México.

“Lo han financiado por sí, han conseguido los recursos y han desarrollado la ingeniería hasta el día de hoy. Lo lograron, eso de por sí ya, ese mensaje rebasa el campo de la aviación, quiere decir que podemos innovar en cualquier campo, porque este es uno de los que se veía más difícil”, destacó el funcionario mexicano.

Por igual, dijo que México podría pasar de ocupar el lugar 12 en producción aeronáutica mundial para ascender al décimo, si impulsa más iniciativas similares.

“Este certificado, que es el 001. O sea, es el certificado número 1. En muchísimos años que expide la autoridad de aviación civil federal”, destacó Ebrard.

Señaló que ahora no hay argumento para no incursionar en otros sectores como semiconductores, vehículos eléctricos o inteligencia artificial.

Para Horizontec, el Halcón 2.1 no solo es un logro tecnológico, sino simbólico: significa recuperar un sueño aeronáutico que no se veía desde 1957, cuando el país tenía mínima producción propia de aeronaves.

Temas Relacionados

Halcón 2.1certificadoavión mexicanoaviaciónAFACmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: los habitantes se alistan para la fiesta temática en la que estarán Jorge Medina y Josi Cuen

La Casa de los Famosos

Metro y Metrobús de CDMX tendrán horario especial en fiestas patrias 2025: así operarán el 15 y 16 de septiembre

La Semovi informó que todos los transportes públicos operarán con horario de día festivo

Metro y Metrobús de CDMX

Secretaría de Salud confirma 10 personas muertas tras explosión de pipa en Puente de la Concordia

También reportó que 24 personas han sido dadas del alta a más de dos días del accidente ocurrido en Iztapalapa

Secretaría de Salud confirma 10

Los hijos de Liam y Noel Gallagher de Oasis visitan de sorpresa el Centro Cultural PILARES en CDMX: “Rockeando”

Anaïs, Donovan y Sonny visitan el espacio en Zona Rosa previo a los esperados conciertos, despertando entusiasmo entre asistentes y fans del legado británico

Los hijos de Liam y

IPN confirma la muerte de un trabajador, por la explosión de gas en Iztapalapa: ya suman dos

En los próximos días se darán a conocer nuevas regulaciones para la transportación de materiales peligrosos por vialidades y zonas urbanas

IPN confirma la muerte de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Miguel”, operador

Detienen a “El Miguel”, operador clave del Cártel de Tláhuac en la CDMX

Cae socio de “El Señor de los Buques” por huachicol fiscal en Tamaulipas

Sinaloa celebrará el Grito de Independencia en medio de 10 mil efectivos y sistema antidrones de seguridad

Reportan investigación abierta de la FGR a Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero y huachicol fiscal

Caso Naasón Joaquín: incautan más de 1 mdd y evidencias en casas de líderes de La Luz del Mundo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Los hijos de Liam y Noel Gallagher de Oasis visitan de sorpresa el Centro Cultural PILARES en CDMX: “Rockeando”

El bar de Oasis llega México: de qué se trata, fechas, ubicación y precios del ‘Definitely Maybe’ de Manchester

Presumen lujos y viajes de Alexis Ayala a Europa tras decir en ‘LCDLFMX’ que atraviesa una crisis financiera

Accidente en Sale el Sol: interrumpen transmisión en vivo tras flamazo en la cocina | Video

DEPORTES

América vs Chivas: cuándo, a

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Psycho Clown se solidariza con víctimas de explosión en Puente de la Concordia: “Dios los bendiga”

Canelo Álvarez presume su Lamborghini Revuelto antes de enfrentar a Crawford: esto es lo que costó

¿Traicionó al Canelo? Este es el pronóstico de Julio César Chávez sobre la pelea entre Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez explica por qué no será acompañado de artistas en su pelea contra Terence Crawford