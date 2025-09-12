Lanzan el ‘Halcón 2.1′, la primera aeronave mexicana l Video

La aeronave mexicana Halcón 2.1, obtuvo el certificado mexicano CRT-1041/2025 (SPR Informa/FB)

Tras once años de desarrollo, la empresa Horizontec, originaria de Celaya, Guanajuato, presentó oficialmente el Halcón 2.1, la primera aeronave ligera deportiva completamente diseñada, fabricada y certificada en México.

El miércoles 10 de septiembre, fue otorgado el certificado mexicano CRT-1041/2025 por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que avala su uso en escuelas de vuelo, vigilancia área y vuelos recreativos.

El Halcón 2.1 es un avión biplaza construido con materiales compuestos, impulsado por un motor Rotax 915is de 141 caballos de fuerza.

Halcón 2.1 obtiene su certificación de la AFAC, lo que indica que cumple estándares de seguridad para producción Crédito: @m_ebrard/X)

Tiene una hélice de tres palas y puede operar hasta los 18 mil pies de servicio. Su autonomía supera los 1,100 kilómetros, lo que lo hace competitivo frente a modelos usados como los Cessna, pero con la ventaja de ser nuevo y producido completamente en territorio nacional.

El costo estimado de esta aeronave es tres veces menor que el de un Cessna de segunda mano, lo que la posiciona como una alternativa accesible para aquellos interesados en la aviación deportiva o académica.

Horizontec ya tiene 18 pedidos firmes y proyecta crecimiento en la demanda, especialmente ahora con la certificación, así como planes para exportar, incluso a Estados Unidos.

México es el 12 lugar en producción aeronáutica

El Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard entrega el certificado 001 a la empresa Horizontec por su avión Halcón 2.1, diseñado y fabricado en México (SPR Informa/FB)

Autoridades mexicanas aprovecharon el evento de entrega del certificado, realizado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para destacar la importancia de este proyecto.

Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía, dijo que todo este desarrollo se ha hecho sin un centavo proveniente de apoyos o ayudas del gobierno de México.

“Lo han financiado por sí, han conseguido los recursos y han desarrollado la ingeniería hasta el día de hoy. Lo lograron, eso de por sí ya, ese mensaje rebasa el campo de la aviación, quiere decir que podemos innovar en cualquier campo, porque este es uno de los que se veía más difícil”, destacó el funcionario mexicano.

Por igual, dijo que México podría pasar de ocupar el lugar 12 en producción aeronáutica mundial para ascender al décimo, si impulsa más iniciativas similares.

“Este certificado, que es el 001. O sea, es el certificado número 1. En muchísimos años que expide la autoridad de aviación civil federal”, destacó Ebrard.

Señaló que ahora no hay argumento para no incursionar en otros sectores como semiconductores, vehículos eléctricos o inteligencia artificial.

Para Horizontec, el Halcón 2.1 no solo es un logro tecnológico, sino simbólico: significa recuperar un sueño aeronáutico que no se veía desde 1957, cuando el país tenía mínima producción propia de aeronaves.