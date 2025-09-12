Elaine Haro es acusada de jugar en “dos bandos” desde que salió del cuarto día: “Nos tira a diestra y siniestra”

Shiky dejó ver su molestia por el juego de Elaine Haro, su excompañera de cuarto. Crédito: IG, elaineharomusic - Casa de los Famosos

Elaine Haro ha acaparado la atención de los televidentes por su actitud dentro de La Casa de los Famosos México, sobre todo después del cambio de habitación que realizó al hacerse acreedora de la ‘moneda del destino’.

Cabe recordar que semanas atrás, la joven actriz se integró al ‘cuarto noche’ en lugar de ‘El Guana’. Aunque en un principio su decisión pareció ser apoyada por el resto de sus compañeros, la situación parece haber cambiado.

(Captura de pantalla YouTube)

Shiky estalla contra Elaine Haro por su actitud con el ‘cuarto noche’

En una plática con Dalílah Polanco, Shiky compartió su sentir sobre Elaine Haro ahora que ya no forma parte del mismo equipo, pues aunque los habitantes ya duermen en una misma habitación, las alianzas siguen su curso.

Principalmente, el actor y comediante español señaló que la joven actriz se mueve para el lado que le conviene, pues tuvo la fortuna de formar parte de ambos equipos y crear una buena relación con sus integrantes.

“Cuando le convenimos (viene) y cuando no, aquí nos tira a diestra y siniestra, entonces en cuanto a Elaine estoy tratando de rebajar un poco”, expresó.

(Captura de pantalla YouTube)

De acuerdo con Shiky, su pensamiento sobre la también cantante cambió desde que no quiso interferir en un pequeño enfrentamiento con Alexis Ayala por el clásico aullido del ‘cuarto noche’.

“Me la hizo en la fiesta, con lo que pasó con este (Ayala) veo a la otra que hace así y se va. No fue capaz de decir ‘chicos ya’, a lo que sea, lo que hizo fue huir del problema, que lo entiendo porque cada uno es de una manera y actúa ante esta situación, pero todo el rato me buscaba para bailar”, recordó.

A partir de entonces, tomo la decisión de no estar siempre para ella, pues no siente que reciba lo mismo de su parte: “Le tengo mucho cariño, es con la que más he reído en la casa, pero está jugando en dos bandos”.

(Recorte)

Pese a su sentir, Shiky finalizó la conversación asegurando que el cambio le favoreció a Elaine Haro, pues en ‘día’ no podía brillar con gente de su misma edad.

“Tiene todo el amor de ‘día’, de los que quedamos, pero luego tiene todo su ser en el otro lado, tiene que saber que no puede tener las cosas por igual. Nosotros no la hubiéramos dejado brillar por quererla proteger todo el rato como si fuéramos los hermanos mayores”, concluyó.