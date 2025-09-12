México

Elaine Haro es acusada de jugar en “dos bandos” desde que salió del cuarto día: “Nos tira a diestra y siniestra”

La joven actriz ha sido duramente criticada por su actitud dentro de La Casa de los Famosos México

Por Jazmín González

Guardar
Shiky dejó ver su molestia
Shiky dejó ver su molestia por el juego de Elaine Haro, su excompañera de cuarto. Crédito: IG, elaineharomusic - Casa de los Famosos

Elaine Haro ha acaparado la atención de los televidentes por su actitud dentro de La Casa de los Famosos México, sobre todo después del cambio de habitación que realizó al hacerse acreedora de la ‘moneda del destino’.

Cabe recordar que semanas atrás, la joven actriz se integró al ‘cuarto noche’ en lugar de ‘El Guana’. Aunque en un principio su decisión pareció ser apoyada por el resto de sus compañeros, la situación parece haber cambiado.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Shiky estalla contra Elaine Haro por su actitud con el ‘cuarto noche’

En una plática con Dalílah Polanco, Shiky compartió su sentir sobre Elaine Haro ahora que ya no forma parte del mismo equipo, pues aunque los habitantes ya duermen en una misma habitación, las alianzas siguen su curso.

Principalmente, el actor y comediante español señaló que la joven actriz se mueve para el lado que le conviene, pues tuvo la fortuna de formar parte de ambos equipos y crear una buena relación con sus integrantes.

Cuando le convenimos (viene) y cuando no, aquí nos tira a diestra y siniestra, entonces en cuanto a Elaine estoy tratando de rebajar un poco”, expresó.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

De acuerdo con Shiky, su pensamiento sobre la también cantante cambió desde que no quiso interferir en un pequeño enfrentamiento con Alexis Ayala por el clásico aullido del ‘cuarto noche’.

“Me la hizo en la fiesta, con lo que pasó con este (Ayala) veo a la otra que hace así y se va. No fue capaz de decir ‘chicos ya’, a lo que sea, lo que hizo fue huir del problema, que lo entiendo porque cada uno es de una manera y actúa ante esta situación, pero todo el rato me buscaba para bailar”, recordó.

A partir de entonces, tomo la decisión de no estar siempre para ella, pues no siente que reciba lo mismo de su parte: “Le tengo mucho cariño, es con la que más he reído en la casa, pero está jugando en dos bandos”.

(Recorte)
(Recorte)

Pese a su sentir, Shiky finalizó la conversación asegurando que el cambio le favoreció a Elaine Haro, pues en ‘día’ no podía brillar con gente de su misma edad.

“Tiene todo el amor de ‘día’, de los que quedamos, pero luego tiene todo su ser en el otro lado, tiene que saber que no puede tener las cosas por igual. Nosotros no la hubiéramos dejado brillar por quererla proteger todo el rato como si fuéramos los hermanos mayores”, concluyó.

Temas Relacionados

Elaine HaroShikyLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Este será el nuevo límite de dinero que puedes transferir sin tener problemas

El nuevo esquema permite realizar un ajuste, pero hay una fecha límite

Este será el nuevo límite

Cuándo cerrarán los Centros de Verificación Vehicular de la CDMX

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la pausa operativa aplica en todos los verificentros y módulos vinculados a este trámite

Cuándo cerrarán los Centros de

Para qué sirve tomar café con jengibre todos los días

Puedes incrementar los beneficios de esta bebida si le agregas este poderoso ingrediente

Para qué sirve tomar café

Madre buscadora Ceci Flores aprueba la designación de nueva titular de CNB

La activista anunció su postura en redes sociales, pese a negativas de colectivos de derechos humanos

Madre buscadora Ceci Flores aprueba

Encuentran más de un millón de pesos en marihuana dentro de refrigeradores en Chihuahua

Al investigar el robo de una camioneta, agentes de seguridad encontraron cientos de paquetes con la droga

Encuentran más de un millón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre buscadora Ceci Flores aprueba

Madre buscadora Ceci Flores aprueba la designación de nueva titular de CNB

Encuentran más de un millón de pesos en marihuana dentro de refrigeradores en Chihuahua

Secretario de la Defensa de EEUU afirma que México debería enfrentar a los cárteles y “no tener que hacerlo por ellos”

Procesan a sujeto que manejaba un auto con más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

Revelan que pipas de la empresa ligada a la explosión en Iztapalapa estarían vinculadas con el robo de gas LP

ENTRETENIMIENTO

Michelle Salas reaparece con muletas

Michelle Salas reaparece con muletas tras horas de dolor: “La vida cambia”

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: quiénes podrían robarle la salvación a Guana

Facundo salió de La Casa de los Famosos con ganas de ser papá con su novia Delia, pese a vasectomía: “Lo intentaré”

Toy Story arranca su recorrido en cines de México por su 30 aniversario

Cruz Martínez asiste a la Fiscalía de Nuevo León y se defiende de las acusaciones de Alicia Villarreal: “No soy un libro abierto”

DEPORTES

Esto apostó Travieso Arce para

Esto apostó Travieso Arce para la pelea de Canelo vs Crawford

La Selección Mexicana confirma amistoso contra Uruguay en Torreón, Coahuila

Estadio Azteca revela el acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos conserven sus lugares en el Mundial 2026

Mazatlán vs Pumas, IA revela al ganador del encuentro

¿Dónde y a qué hora ver el juego 2 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco?