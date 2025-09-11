México

“Libertinaje”: Residentes de Coyoacán condenan a Flor Amargo tras meterse a la Fuente de los Coyotes para cantar

El episodio reavivó la discusión sobre la tensión entre la expresión artística y las normas que regulan los espacios públicos

Por Zurisaddai González




La reciente actuación de Flor Amargo en la Fuente de los Coyotes, situada en el emblemático barrio de Coyoacán en la Ciudad de México, provocó una ola de críticas y exigencias de castigo por parte de ciudadanos e internautas.

La cantante, conocida por su presencia en redes sociales, ofreció un concierto dentro de la fuente durante el primer fin de semana de septiembre de 2025, lo que generó un intenso debate sobre el uso de los espacios públicos y el cumplimiento de las normas en la capital mexicana.

¿Qué hizo Flor Amargo?

En el clip que se viralizó se puede observar a la cantante dentro de la fuente dando un show musical rodeada de gente.

El episodio se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde numerosos usuarios expresaron su inconformidad y pidieron que se aplicara algún tipo de sanción a la artista. Asimismo, la criticaron por su performance.




Estos son algunos de los comentarios que aparecieron en X:

  • “No sé, pero la energía de Flor Amargo se me hace muy desaprovechada. Esta chica es muy talentosa tanto musical como espectacularmente hablando.Necesita urgentemente un patrocinador o alguien que crea en ella”.
  • “Cuando le salgan granos en las patas, que lo se cuestione, por qué? Sabrá q son aguas tratadas? Más claro? residuales, con heces fecales, no potable, solo para riego”.
  • “Pobre de mi Coyoacán. Una vergüenza todo este libertinaje”
  • Cuando yo era chico eso constituía una falta administrativa y los policías correteaban a los bañistas para llevarlos ante el juez cívico".


Flor Amargo reacciona

En cuanto a esta situación, la artista primero se limitó a agradecer a través de sus redes sociales.

“Un día increíble en Coyoacán... Les amo infinito“, colocó en Facebook.

Posteriormente, en una breve entrevista para Ered Varcoy ahondó más al respecto de por qué decidió presentarse en Coyoacán.




“Vine a cantar y me querían quitar, no tenían argumentos porque son personas que le cobran a los artistas, logran amedrentar a artistas que terminan sin vivienda, dinero, sin nada. Dije no me voy a quedar callada”, señaló y agregó en otra aprte de la entrevista:

“Yo no quiero dejar de cantar en las calles porque eso alimenta mi crecimiento personal, alimenta mi profesionalidad, mi alma y no quiero que se acabe esto. Que se acaben los espacios porque unos cuantos deciden que esto se acabe. Yo soy una artista

