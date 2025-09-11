Alcaldes de la CDMX reaccionan a la explosión en Puente de la Concordia: esencial acompañar a las víctimas

CRÉDITO: Jovani Pérez | Infobae México

Alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México manifestaron su solidaridad con las víctimas de la explosión que sucedió la tarde del 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza, en la demarcación de Iztapalapa de la Ciudad de México.

Una pipa cargada de aproximadamente 50 mil litros de gas volcó y explotó, lo que dejó un saldo de al menos a noventa personas fallecidas y seis personas fallecidas, según el último reporte oficial de la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.

Algunas alcaldías realizaron acciones de apoyo y contención, como el despliegue de ambulancias, apertura de clínicas, entre otras.

Tras la explosión, varios vehículos quedaron calcinados y se originó una amplia movilización de los cuerpos de emergencia, incluyendo bomberos, personal de salud, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Marina, la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El incidente provocó una fuerte explosión, seguida de un incendio, que dejó un saldo de al menos cuatro personas fallecidas y alrededor de noventa heridos, según los reportes oficiales actualizados hasta la noche de ayer.

Alcaldes reaccionan al incidente

CRÉDITO: X( @AlessandraRdlv)

Mandatarios capitalinos compartieron en redes sociales y a través de los canales oficiales de las alcaldías mensajes de apoyo.

Álvaro Obregón

Javier López Casarín, edil de la alcaldía informó que, desde Álvaro Obregón se brindó apoyo mediante el equipo de Protección Civil.

El personal realizó tareas de enfriamiento y proporcionó el respaldo a las autoridades correspondientes.

Entre las acciones destacadas se encuentra la intervención inmediata del equipo especializado y el trabajo coordinado para asegurar el control de la situación.

Azcapotzalco

La alcaldesa, Nancy Núñez manifestó solidaridad con quienes resultaron afectados por el accidente. Subrayó que, en situaciones de emergencia, lo esencial es acompañar a las víctimas.

Reconoció la pronta reacción de la jefa de gobierno Clara Brugada y de su equipo. “La solidaridad y la unidad son la fuerza de nuestra ciudad”.

Benito Juárez

Luis Mendoza Acevedo informó que los equipos de emergencia de la alcaldía Benito Juárez colaboraron en la atención a la explosión.

Mendoza Acevedo destacó que tanto el equipo de Blindar BJ360 como el de Protección Civil 360 —estrategias propias de la alcaldía— estuvo disponible para brindar cualquier tipo de apoyo.

A través de Blindar BJ360, autoridades informaron de una ambulancia de la alcaldía Benito Juárez que trasladó a Ali Yael Ramírez Arana al Instituto Nacional de Rehabilitación en Xochimilco, tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

La institución solicitó que se difundir esta información para que los familiares de Ali Yael Ramírez Arana puedan acudir al hospital.

fotografía de búsqueda. (X/@BlindarBJ)

Coyoacán

El líder de esta demarcación, Giovani Gutiérrez, manifestó su apoyo “total desde la alcaldía” a las personas afectadas, asimismo, dio condolencias a familiares y amigos de los fallecidos.

Cuajimalpa de Morelos

Carlos Orvañanos Rea expresó su pesar por el accidente ocurrido en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y envió solidaridad y apoyo a las familias afectadas.

Reconoció la rapidez y valentía de los equipos de emergencia, así como la labor de médicos, paramédicos, bomberos, policías y Protección Civil de la Ciudad de México en la atención a las víctimas.

Cuauhtémoc

Por su parte, la edil, Alessandra Rojo de la Vega, expresó su solidaridad y fuerza “A las familias que hoy lloran a sus seres queridos”.

Precisó que el 10 de septiembre, México estuvo de luto por el “Accidente de una pipa de gas arrebató vidas en segundos, recordándonos lo frágil que es la existencia”.

La Magdalena Contreras:

Fernando Mercado, alcalde de la demarcación manifestó solidaridad hacia las familias de las tres personas fallecidas y los heridos.

Para quienes necesiten localizar a familiares, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó la línea telefónica 55 56 83 22 22 para brindar información y asistencia.

Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe Echartea expresó su solidaridad hacia las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

Manifestó su deseo de pronta recuperación para todas las personas afectadas y confirmó que Miguel Hidalgo colabora en el traslado de víctimas a hospitales de la demarcación.

Tabe Echartea reiteró su compromiso de apoyo en este momento complicado, subrayando la asistencia brindada desde Miguel Hidalgo a quienes resultaron lesionados y a sus seres queridos.

Milpa Alta

La Alcaldía de Milpa Alta emitió un comunicado en el que lamenta los hechos ocurridos en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Expresó sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas y manifestó su solidaridad con la Alcaldía Iztapalapa y con las personas afectadas por el incidente.

Tláhuac

Berenice Hernández Calderón, titular en Tláhuac, manifestó solidaridad y apoyo a los familiares de las personas que fallecieron y a quienes resultaron lesionados tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

Tlalpan

Gaby Osorio, representante de Tlalpan, expresó solidaridad con las personas afectadas por la explosión de una pipa de gas sucedida en la alcaldía Iztapalapa.

Mencionó el profundo pesar por los hechos y deseó pronta recuperación a quienes resultaron lesionados.

Osorio reiteró el respaldo a la jefa de Gobierno Clara Brugada, a la alcaldesa Aleida Alavez y a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en la atención a la emergencia.

Xochimilco

Circe Camacho, representante en Xochimilco, expresó un lamentó por el fallecimiento de personas en el incidente.

Destacó su solidaridad con los heridos y afirmó que la comunidad de Xochimilco comparte el dolor de las familias afectadas.

Camacho manifestó su respaldo absoluto a la alcaldesa Aleida Alavez y a la jefa de Gobierno Clara Brugada en las labores de atención derivadas de este incidente.