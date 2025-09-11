Fiscalía CDMX abre investigación tras explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que provocó que varios vehículos quedarán calcinados, con saldo de 18 personas con severas quemaduras. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una investigación por la explosión registrada este miércoles bajo el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que hasta las 22:30 horas ha dejado cuatro personas fallecidas y 90 lesionadas.

El incidente, ocurrido a las 14:25 horas, se originó tras la volcadura de una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas licuado, cuyo contenido se fugó y generó una explosión de gran alcance.

De acuerdo con los reportes oficiales, la onda expansiva causó daños en al menos 32 vehículos y el saldo de víctimas abarca personas de distintas edades que recibieron atención médica en hospitales de la Ciudad de México y el Estado de México.

Hasta el último corte, diez de los heridos han sido dados de alta tras la intervención del personal de salud.

Bomberos de la capital intentan enfriar la pipa de gas que se volcó está tarde en Iztapalapa. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Personal de la FGJCDMX y equipos periciales especializados en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, hidrosanitarias, hechos de tránsito, video, mecánica y seguridad industrial continúan en la zona para recabar pruebas que permitan determinar las causas exactas del siniestro, documentar el estado del remolque y analizar la mecánica del accidente.

En el lugar, el trabajo de estos especialistas incluye la recopilación de los primeros indicios técnicos y la elaboración de dictámenes para conocer el origen de los hechos.

La Fiscalía CDMX permanece en los hospitales para coordinar y garantizar la atención integral de las víctimas y sus familiares, brindando servicios de contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social.

Suspenden servicio de transporte del STC Metro y Trolebús en Santa Marta (Especial)

Este acompañamiento se realiza de forma estrecha con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), cuyos equipos están desplegados en todos los centros médicos donde se encuentran personas lesionadas y sus allegados.

Las autoridades recordaron que la investigación se ejecuta en coordinación con el Gobierno capitalino y dependencias federales, y reforzaron el compromiso de establecer responsabilidades legales y administrativas y de asegurar la reparación y atención a personas afectadas.

Luz sobre irregularidades de la empresa responsable

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) participa en la indagatoria, donde se detectaron irregularidades en la documentación del semirremolque involucrado.

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

El vehículo pertenece a Transportadora Silza, S.A. de C.V., filial de Grupo Tomza, que sí cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, la ASEA confirmó que la unidad no tenía registradas las pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad ambiental requeridas para su operación.

Inspectores de la ASEA y de la Comisión Nacional de Energía revisan tanto la documentación como las condiciones técnicas del camión. La ASEA informó que, en lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relacionada con el registro de los seguros obligatorios para este tipo de transporte.

La dependencia anunció que, de confirmarse las omisiones, aplicará sanciones conforme la normatividad vigente.

Lista de hospitalizados

La lista de hospitalizados actualizada, dada a conocer por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, es la siguiente:

