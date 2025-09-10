Clara Brugada confirma 57 heridos, 19 de ellos graves tras explosión de pipa de gas en Puente de La Concordia

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, acudió a Santa Marta tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia. Ofreció una conferencia de prensa para actualizar el número de lesionados tras la emergencia. De los 18 heridos preliminares que se manejaba

“A las 14:20 minutos una pipa de gas de 49 mil litros volcó, a partir de la volcadura tuvo un impacto de explosiones que generaron una ola expansiva que tuvo como resultado 57 personas lesionas y trasladas a diferentes hospitales”, informó

Además hay 18 vehículos afectados, 19 de las personas trasladadas a hospitales están graves.

La mandataria agregó que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), personal de la Alcaldía de Iztapalapa el heroico Cuerpo de Bomberos, Bomberos del Edomex, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía del Estado de México, así como la Secretaría de Protección Civil del Estado de México, arribaron a la zona para controlar el incendio de la pipa.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO