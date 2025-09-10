¿A qué hospitales fueron trasladados los heridos de la explosión de la pipa en calzada Ignacio Zaragoza?

La explosión de una pipa en inmediaciones de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa dejó varios lesionados.

La explosión de una pipa en las inmediaciones del puente de La Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza en la colonia Ermita Zaragoza en Iztapalapa dejó varias personas lesionadas, hasta el momento, la información compartida por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, no se han reportado personas fallecidas.

La mandataria capitalina confirmó un saldo de 57 personas heridas, 19 se encuentran con quemaduras graves, hasta el momento no hay personas fallecidas, cabe destacar, que la información se irá actualizando conforme el transcurso del día.

La información brindada por fuentes oficiales destacan que las víctimas fueron trasladas a los siguientes hospitales:

17 personas son atendidas en el Hospital General “José María Morelos y Pavón”

4 víctimas son atendidas en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”

Otras personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Zona No. 53 del IMSS en el Estado de México Oriente

12 personas en Hospital Regional “Juan Ramón de la Fuente”

9 víctimas en el Hospital de la Ampliación Emiliano Zapata

15 personas lesionadas en Clínica del Seguro Social de los Reyes La Paz

15 más a la Clínica ISSSTE Morelos

1 persona se encuentra en el Hospital ISSSTE Zaragoza

5 víctimas al Instituto Nacional de Rehabilitación 1 en el Hospital Rubén Leñero

3 menores al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)

2 adultos al Hospital General de Xochimilco

Las autoridades también confirmaron que se dispusieron ambulancias de distintas zonas para poder trasladar a las personas heridas a los hospitales ya mencionados.

Infobae México pudo conocer que del Hospital Regional “Juan Ramón de la Fuente”, el niño Santiago Ramírez de 18 meses de edad fue trasladado al Hospital Pediátrico de Tacubaya, de quienes buscan que sus familiares acudan para poder informar sobre su estado de salud.

¿Qué provocó la explosión en el puente de La Concordia en Iztapalapa?

Clara Brugada informó en el lugar del accidente que alrededor de las 14:20 horas una pipa de gas de 49 mil litros volcó, por lo que derivad del impacto de explosiones se generó una ola expansiva.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales, así lo confirmó Clara Brugada. (Foto: SSC)

En videos captados por usuarios del Trolebús que cruza por la zona, se puede ver que las llamas llegaron hasta arriba de los puentes vehiculares, mientras que en la parte de abajo el gas se escapaba de la pipa, dejando una nubosidad blanca en el área afectada.

Habitantes de la zona fueron desalojados de sus viviendas como una medida preventiva ante el gas que se esparció por todo el perímetro.

Al lugar arribó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), personal de la Alcaldía de Iztapalapa el heroico Cuerpo de Bomberos, Bomberos del Edomex, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía del Estado de México, así como la Secretaría de Protección Civil del Estado de México, para controlar el incendio.