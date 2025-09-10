México Deportes

Ex rival de Juan Manuel Márquez asegura que Crawford aplastará a Canelo Álvarez : “Ni siquiera va a ser una pelea justa”

Este fin de semana ambos pugilistas se medirán por el campeonato indiscutido de la división de los supermedianos

Por César Márquez

Las opiniones sobre la pelea
Las opiniones sobre la pelea entre Canelo y Crawford siguen saliendo a días del combate (X@Canelo)

El próximo sábado 13 de septiembre el Allegiant Stadium en Las Vegas será testigo de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Bud Crawford por el campeonato indiscutido de las 168 libras. Desde que se anunció el combate se comenzaron a generar múltiples opiniones al respecto, sobre todo por la calidad de ambos boxeadores.

Y aunque la mayoría de expertos coincidió en que el campeón mexicano es el favorito debido a su peso, pues Crawford tendrá que escalar dos divisiones, hay quienes aseguran que el estadounidense unificará en su tercera división los cuatro títulos. Y es que Timothy Bradley, quien fue rival de Juan Manuel Márquez, aseveró que Bud se llevará la victoria en la velada.

Timothy Bradley asegura que Crawford aplastará a Canelo Álvarez

A través de su canal de YouTube, Timothy Bradley aseguró que Crawford aplastará a Canelo Álvarez y comparó este combate con el de Ali contra Foreman. Además, advirtió que cuando su compatriota se acostumbre al poder de los golpes, noqueará al tapatío.

Dijeron que Ali no podría vencer a George Foreman, dicen que Crawford no puede ganarle a Canelo. ¡Va a aplastar a Canelo! Ni siquiera va a ser una pelea justa, en el momento en que Crawford se acostumbre al poder de los golpes, se acabó para Canelo. Crawford y su equipo son lo mejor que hay en este negocio, no se trata del peso. Netflix, escuchen, cuando este hombre consiga el nocaut, porque va a noquear a Canelo Álvarez", declaró el ex campeón mundial.

Cabe indicar que Timothy Bradley se enfrentó contra el mexicano Juan Manuel Márquez por el título welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en octubre de 2013 en Las Vegas, donde el estadounidense se impuso por decisión dividida con tarjetas 115-113, 115-113 y 116-112.

FILE PHOTO: ON THIS DAY
FILE PHOTO: ON THIS DAY -- May 10 May 10, 2008 BOXING - American boxer Timothy Bradley lands a punch on Briton Junior Witter en route to his split decision victory to become the new World Boxing Council (WBC) light-welterweight champion. Bradley sent Witter sprawling to the mat in the sixth round which proved to be the decisive moment in the fight, with two judges scoring the contest 115-113 and 114-113 in favour of the American and the third scoring it 115-112 for the Briton. With the win, Bradley remained undefeated in professional boxing, improving to 22-0, but he suffered his first loss six years later to Manny Pacquiao. Action Images via Reuters/Andrew Couldridge/File Photo

¿Quién es favorito entre Canelo y Crawford?

El oriundo de Guadalajara parte como favorito en las apuestas debido a que ha dominado la división desde el 2021. A esto se suma la inexperiencia del estadounidense de pelear contra pugilistas más grandes y la inactividad de más de un año con la que llegará. A pesar de esto, hay quienes piensan que la inteligencia de Bud será la clave para que le gane al mexicano.

ARCHIVO - El mexicano Saúl
ARCHIVO - El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se encaran durante una conferencia de prensa el viernes 27 de junio de 2025, en Las Vegas (AP Photo/John Locher, File)

Álvarez llegará con un récord de 63 victorias (39 por la vía del nocaut), 2 derrotas y 2 empates, mientras que Crawford con una marca perfecta de 41 victorias (31 por la vía del nocaut). Ambos han conseguido títulos en cuatro divisiones distintas y tratarán de aumentar su legado en el boxeo.

Timothy BradleyCanelo ÁlvarezTerence CrawfordCrawfordSaúl Canelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezBoxeomexico-deportes

