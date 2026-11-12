México

Hijo de Guadalupe Taddei renuncia como secretario particular de Alfonso Durazo tras bloqueo de cuentas de la UIF

La UIF incluyó al funcionario en un acuerdo de bloqueo financiero que abarca a 40 personas y empresas señaladas de participar en una red de corrupción con proveedores electorales

(FB/Alfonso Durazo)
(FB/Alfonso Durazo)
Guardar

Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, presentó su renuncia como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la noche del miércoles 11 de noviembre, horas después de que trascendiera que su nombre fue uno de los incluidos en la lista de bloqueo de cuentas bancarias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La medida de la UIF ha alcanzado en total a 40 personas y empresas: 25 personas físicas y 15 morales. Entre ellas figuran la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, otro de sus familiares, ocho exfuncionarios del organismo electoral y una red de empresarios que obtuvieron contratos por más de dos mil 500 millones de pesos a lo largo de dos décadas.

PUBLICIDAD

La UIF presentó denuncia ante la FGR

La Unidad de Inteligencia Financiera es encabezada por Omar Reyes Colmenares. Crédito: Poder México
La Unidad de Inteligencia Financiera es encabezada por Omar Reyes Colmenares. Crédito: Poder México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la semana pasada, sin detallar los nombres, el bloqueo de las cuentas bancarias de 40 personas y empresas “vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.

La UIF presentó además una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los posibles delitos.

Este miércoles, Proyecto Puente y Milenio dieron a conocer más detalles de quiénes fueron incluidos en dichas listas. Entre los nombres que figuran en el acuerdo están los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes durante las últimas dos décadas obtuvieron contratos por más de 2,500 millones de pesos tanto a nivel federal como con organismos electorales locales.

PUBLICIDAD

También aparecen Alejandro Olaya Ortiz, César Rodríguez Ureña, María Margarita Carranza Sordo y otros socios y apoderados de las empresas de la red investigada.

José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)
José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

También está Jesús Octavio García González, quien fue Director Ejecutivo de Administración del instituto y que además era apoderado legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas proveedoras pertenecientes a la red de los hermanos Hernández Casillas.

Además figuran Luis Alberto Bustamante Canizales, colaborador cercano a Taddei desde su paso por el Instituto Electoral de Sonora; Enma Patricia García Rodríguez, exdirectora de Recursos Financieros del INE y asistente a fiestas organizadas por Hernández Casillas; e Iliana Araceli Hernández Gómez, exdirectora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, también captada en esos eventos.

La lista se completa con Mario Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales y Servicios del instituto; José Alberto Pérez de Acha, excoordinador de la Unidad de Servicios de Informática; Jonathan Navarrete Torres, quien fungía como chofer y asesor en la oficina de Taddei mientras era apoderado de Corporativo Zeg; y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis durante la gestión de Lorenzo Córdova, señalado por recibir transferencias de las empresas proveedoras.

Piñeda Taddei llegó al gobierno de Sonora en 2025

Acción Nacional destapa al “cártel electoral” en Sonora, acusan que hijo de Guadalupe Taddei lo encabeza. (Foto: X/@michelleriveraa)
Acción Nacional destapa al “cártel electoral” en Sonora, acusan que hijo de Guadalupe Taddei lo encabeza. (Foto: X/@michelleriveraa)

Luis Rogelio Piñeda Taddei ingresó a la administración estatal de Sonora en enero de 2025, cuando el gobernador Durazo lo designó secretario de la Consejería Jurídica. En agosto de ese año ascendió a la secretaría particular del mandatario.

Según registros del Portal de Transparencia, el funcionario percibía un sueldo mensual de 138,494 pesos antes de impuestos, con una prima vacacional de 65,691.33 pesos, lo que representa ingresos superiores a un millón de pesos al año.

Antes de ese cargo, dirigió el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora entre enero de 2022 y septiembre de 2025, con un ingreso de 67,425 pesos mensuales.

El nombramiento generó señalamientos de presunto nepotismo desde el inicio, dado que su madre encabezaba entonces el INE. El 29 de octubre, apenas días antes de la renuncia, Durazo defendió públicamente a su colaborador y descartó separarlo del cargo mientras no existiera una conclusión de las investigaciones: “No hay vinculación entre un nombramiento y otro, no hay clan Taddei”, afirmó el gobernador en esa ocasión.

El gobernador de Sonora defendió el cargo otorgado a Luis Rogelio Piñeda, hijo de la expresidenta del INE, quien es acusada por corrupción y conflicto de interés en el INE. (Gob. Sonora)

Piñeda Taddei no es el único hijo de la exconsejera presidenta con presencia en el servicio público. Jorge Francisco Piñeda Taddei, quien apareció en el video de Latinus brindando junto a Hernández Casillas en un hotel de lujo en París, ha ocupado cargos en el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora con sueldos que no superan los 20,000 pesos mensuales, una cifra que contrasta con el costo estimado de 200,000 pesos por noche del hotel donde fue captado.

El tercer hijo, León Fernando Piñeda, se desempeñó como secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora entre 2018 y 2021, con un sueldo neto de 10,091 pesos. Posteriormente fue nombrado director de área en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, cargo federal en el que sus ingresos se incrementaron hasta un sueldo mensual neto de 51,851 pesos más compensaciones adicionales.

Guadalupe Taddei renunció al INE el 26 de octubre

Una mujer camina junto a rollos de documentos, una llave grande y una urna de votación transparente y abierta sobre un pedestal.
Guadalupe Taddei Zavala camina en sentido opuesto a una urna electoral abierta y a varios legajos de contratos mercantiles apilados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida de Piñeda del gobierno estatal ocurre dos semanas después de que Guadalupe Taddei presentara su renuncia a la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de señalamientos por presuntos conflictos de interés en la asignación de contratos a empresas proveedoras del organismo.

Las investigaciones apuntan a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como centro de una red de empresas —algunas señaladas como fachada— que obtuvieron contratos electorales mediante simulación de competencia y tráfico de influencias. Varios exfuncionarios del INE con cuentas bloqueadas aparecen en fotografías y videos de fiestas organizadas por José Alfredo Hernández Casillas, según reportaron distintos medios en las últimas semanas.

Temas Relacionados

Luis Rogelio Piñeda TaddeiGuadalupe TaddeiSonoraUIFAlfonso DurazoINECorrupciónPolítica mexicanamexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este 12 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este 12 de noviembre

Pronóstico del clima en Mazatlán este 12 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Mazatlán este 12 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

Clima en Culiacán Rosales: cuál será la temperatura máxima y mínima este 12 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: cuál será la temperatura máxima y mínima este 12 de noviembre

Previsión meteorológica del clima en Santiago Ixcuintla para este jueves 12 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Previsión meteorológica del clima en Santiago Ixcuintla para este jueves 12 de noviembre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas este 12 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas este 12 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Víctor, hermano del Canelo Álvarez, aparecería vinculado en fotografía con los detenidos en operativo contra el “R2″

Víctor, hermano del Canelo Álvarez, aparecería vinculado en fotografía con los detenidos en operativo contra el “R2″

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas

CJNG en Oaxaca: vinculan a proceso a "El Primo", jefe de plaza de Los Cromos

Michoacán: atacan a balazos a Eduardo Martínez Guzmán, alcalde morenista de Contepec

Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de "Los 300": era considerado objetivo prioritario

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los nominados de la décima semana en La Granja VIP 2026

Quiénes son los nominados de la décima semana en La Granja VIP 2026

Continúa la dinastía: Angélica Masiel, hija de Angélica Vale, recibe premio por su talento artístico

Abogados de Vadhir Derbez aclaran por qué no existe orden de aprehensión activa en su contra

Adrián Marcelo da su opinión sobreel doblaje en medio de la controversia por Wildwood

El bazar navideño francés llega a Polanco con postres, artesanías y actividades para toda la familia

DEPORTES

El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

El reconocimiento que Eddy Reynoso recibió del CMB por el campeonato de Canelo Álvarez

Quién es Yuberjen Martínez, el colombiano que será acompañado por Nacho Beristáin en la pelea por el título de la OMB

Pepe Segarra es inmortalizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano

Julio César Chávez reconoce a Canelo Álvarez dentro de las mayores leyendas del boxeo mexicano en medio de encuentro con Roberto Durán