Hijo de Guadalupe Taddei renuncia como secretario particular de Alfonso Durazo tras bloqueo de cuentas de la UIF

(FB/Alfonso Durazo)

Guardar

Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, presentó su renuncia como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la noche del miércoles 11 de noviembre, horas después de que trascendiera que su nombre fue uno de los incluidos en la lista de bloqueo de cuentas bancarias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La medida de la UIF ha alcanzado en total a 40 personas y empresas: 25 personas físicas y 15 morales. Entre ellas figuran la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, otro de sus familiares, ocho exfuncionarios del organismo electoral y una red de empresarios que obtuvieron contratos por más de dos mil 500 millones de pesos a lo largo de dos décadas.

PUBLICIDAD

La UIF presentó denuncia ante la FGR

La Unidad de Inteligencia Financiera es encabezada por Omar Reyes Colmenares. Crédito: Poder México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la semana pasada, sin detallar los nombres, el bloqueo de las cuentas bancarias de 40 personas y empresas “vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.

La UIF presentó además una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los posibles delitos.

Este miércoles, Proyecto Puente y Milenio dieron a conocer más detalles de quiénes fueron incluidos en dichas listas. Entre los nombres que figuran en el acuerdo están los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes durante las últimas dos décadas obtuvieron contratos por más de 2,500 millones de pesos tanto a nivel federal como con organismos electorales locales.

PUBLICIDAD

También aparecen Alejandro Olaya Ortiz, César Rodríguez Ureña, María Margarita Carranza Sordo y otros socios y apoderados de las empresas de la red investigada.

José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

También está Jesús Octavio García González, quien fue Director Ejecutivo de Administración del instituto y que además era apoderado legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas proveedoras pertenecientes a la red de los hermanos Hernández Casillas.

Además figuran Luis Alberto Bustamante Canizales, colaborador cercano a Taddei desde su paso por el Instituto Electoral de Sonora; Enma Patricia García Rodríguez, exdirectora de Recursos Financieros del INE y asistente a fiestas organizadas por Hernández Casillas; e Iliana Araceli Hernández Gómez, exdirectora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, también captada en esos eventos.

PUBLICIDAD

La lista se completa con Mario Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales y Servicios del instituto; José Alberto Pérez de Acha, excoordinador de la Unidad de Servicios de Informática; Jonathan Navarrete Torres, quien fungía como chofer y asesor en la oficina de Taddei mientras era apoderado de Corporativo Zeg; y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis durante la gestión de Lorenzo Córdova, señalado por recibir transferencias de las empresas proveedoras.

Piñeda Taddei llegó al gobierno de Sonora en 2025

Acción Nacional destapa al “cártel electoral” en Sonora, acusan que hijo de Guadalupe Taddei lo encabeza. (Foto: X/@michelleriveraa)

Luis Rogelio Piñeda Taddei ingresó a la administración estatal de Sonora en enero de 2025, cuando el gobernador Durazo lo designó secretario de la Consejería Jurídica. En agosto de ese año ascendió a la secretaría particular del mandatario.

PUBLICIDAD

Según registros del Portal de Transparencia, el funcionario percibía un sueldo mensual de 138,494 pesos antes de impuestos, con una prima vacacional de 65,691.33 pesos, lo que representa ingresos superiores a un millón de pesos al año.

Antes de ese cargo, dirigió el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora entre enero de 2022 y septiembre de 2025, con un ingreso de 67,425 pesos mensuales.

El nombramiento generó señalamientos de presunto nepotismo desde el inicio, dado que su madre encabezaba entonces el INE. El 29 de octubre, apenas días antes de la renuncia, Durazo defendió públicamente a su colaborador y descartó separarlo del cargo mientras no existiera una conclusión de las investigaciones: “No hay vinculación entre un nombramiento y otro, no hay clan Taddei”, afirmó el gobernador en esa ocasión.

PUBLICIDAD

El gobernador de Sonora defendió el cargo otorgado a Luis Rogelio Piñeda, hijo de la expresidenta del INE, quien es acusada por corrupción y conflicto de interés en el INE. (Gob. Sonora)

Piñeda Taddei no es el único hijo de la exconsejera presidenta con presencia en el servicio público. Jorge Francisco Piñeda Taddei, quien apareció en el video de Latinus brindando junto a Hernández Casillas en un hotel de lujo en París, ha ocupado cargos en el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora con sueldos que no superan los 20,000 pesos mensuales, una cifra que contrasta con el costo estimado de 200,000 pesos por noche del hotel donde fue captado.

El tercer hijo, León Fernando Piñeda, se desempeñó como secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora entre 2018 y 2021, con un sueldo neto de 10,091 pesos. Posteriormente fue nombrado director de área en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, cargo federal en el que sus ingresos se incrementaron hasta un sueldo mensual neto de 51,851 pesos más compensaciones adicionales.

PUBLICIDAD

Guadalupe Taddei renunció al INE el 26 de octubre

Guadalupe Taddei Zavala camina en sentido opuesto a una urna electoral abierta y a varios legajos de contratos mercantiles apilados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida de Piñeda del gobierno estatal ocurre dos semanas después de que Guadalupe Taddei presentara su renuncia a la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de señalamientos por presuntos conflictos de interés en la asignación de contratos a empresas proveedoras del organismo.

Las investigaciones apuntan a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como centro de una red de empresas —algunas señaladas como fachada— que obtuvieron contratos electorales mediante simulación de competencia y tráfico de influencias. Varios exfuncionarios del INE con cuentas bloqueadas aparecen en fotografías y videos de fiestas organizadas por José Alfredo Hernández Casillas, según reportaron distintos medios en las últimas semanas.

PUBLICIDAD