México

Quiénes son los nominados de la décima semana en La Granja VIP 2026

La estrategia de “La Resistencia” y “Los Disfuncionales” se pone a prueba en una de las nominaciones más disputadas del reality

la granja vip, adal ramones -México- 11 agosto
El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)
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La Granja VIP llegó a la décima semana con una Asamblea marcada por reclamos directos entre los equipos “La Resistencia” y “Los Disfuncionales”. El miércoles 11 de noviembre, los Granjeros votaron bajo un nuevo sistema de puntos para definir quién queda en riesgo de salir del reality.

Con esa votación, la Tabla de Nominados sumó a Niurka Marcos y Julio Camejo. Ambos se suman a dos nombres que ya cargaban nominación previa desde antes de la Asamblea.

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Mario “Mono” Osuna ganó el Huevo Dorado, beneficio que otorga la facultad de elegir directamente a un tercer nominado. Con ese poder, señaló a Rafael Mercadante, quien ya había competido esta semana en otra dinámica de riesgo.

El mismo Osuna obtuvo además El Más Gallito por decisión del público, un doble resultado que lo coloca como el Granjero con mayor peso en la semana 10.

La lista final de nominados quedó integrada por cinco participantes: Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor”, Niurka Marcos, Julio Camejo y Rafael Mercadante. Cada uno llegó a esa posición por un camino distinto dentro de la dinámica semanal.

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La Granja VIP
Entre reclamos y jugadas de poder, los Granjeros completan la lista de nominados que definirá la próxima eliminación en La Granja VIP. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Ivonne Montero fue la primera en quedar en la cuerda floja. Fernando Lozada, eliminado el domingo 8 de noviembre, usó su última nominación antes de salir para señalarla, en una jugada que la dejó expuesta ante los dos equipos.

Kevyn llegó a la nominación tras perder el martes el Duelo de Nominación frente a Rafael Mercadante. El público había elegido al comediante para esa competencia, mientras que Manelyk, como Capataz, había designado a Mercadante como su rival.

Con dos integrantes de un mismo bando ya en la Tabla, las opciones de nominar sin afectar al propio equipo se volvieron más limitadas para los Granjeros de “La Resistencia”, condición que marcó buena parte de las discusiones previas al voto.

Niurka Marcos protagonizó los enfrentamientos más intensos de la Asamblea

La Asamblea de la semana 10 estuvo marcada por enfrentamientos directos. Kunno se dirigió a Niurka Marcos y le reprochó que sus acciones afectan el cuidado de los animales dentro de La Granja VIP.

Niurka e Ivonne Montero protagonizaron el cara a cara más intenso de la jornada. También hubo gritos entre Niurka y Manelyk durante el proceso de votación, en un intercambio que se sumó a la tensión generada por la nominación.

Rafael Mercadante recibió además un señalamiento directo de Niurka Marcos, quien lo nominó durante la Asamblea en lo que se describió como un “fuetazo” hacia el granjero.

La Granja VIP
Un nuevo sistema de puntos en la votación y el uso del Huevo Dorado cambiaron el rumbo de la nominación en La Granja VIP.

Niurka, por su parte, se mostró convencida de que esta semana estará en la mira de ambos equipos dentro del juego, mientras Ivonne Montero especuló sobre la estrategia que seguirá “La Resistencia” en los próximos días de competencia.

Con cinco nominados confirmados, la semana 10 de La Granja VIP queda abierta a la votación del público, que definirá quién abandona la competencia el próximo domingo 15 de noviembre.

Los cuatro peones de la décima semana en La Granja VIP (del 9 al 15 de noviembre de 2026) son:

  • Daniela Alexis “La Bebeshita”
  • Mario “Mono” Osuna
  • Kunno
  • Niurka Marcos

Los cuatro participantes deben dormir en el granero, utilizar baños distintos, bañarse al aire libre y cumplir con las tareas de limpieza de establos, gallinero y preparación de desayunos antes que el resto de los participantes

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

  1. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  2. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  3. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  4. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  5. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  6. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  7. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  8. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  9. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante

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