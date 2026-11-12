Abogados de Vadhir Derbez aclaran por qué no existe orden de aprehensión activa en su contra

La defensa de Vadhir Derbez aclaró que un amparo federal dejó sin efectos la orden de aprehensión y frena cualquier intento de captura en la Ciudad de México. (Foto: Instagram)

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El actor Vadhir Derbez evitó pisar los juzgados capitalinos gracias a un recurso de la justicia federal que frenó por completo las acciones del Ministerio Público en su contra.

La defensa del intérprete explicó de manera pública que no existe una orden de captura activa en la Ciudad de México y detalló por qué el artista no está escondido ni huyendo de las autoridades.

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En declaraciones para el matutino “Sale el Sol”, el abogado penalista Enrique González Casanova aclaró las dudas sobre la situación legal del cantante.

El defensor expuso que el expediente por presunto abuso sexual, abierto tras una denuncia presentada en la alcaldía Coyoacán el 2 de abril de 2026, se encuentra en una pausa legal definitiva mientras tribunales de mayor jerarquía revisan el caso.

El abogado señaló además que la acusación original estuvo acompañada de presiones económicas fuera de los tribunales. Por esa razón, el equipo legal acudió a la FGR para presentar una denuncia penal formal por el delito de extorsión, al sostener que le exigieron un pago de 350 mil dólares a cambio de retirar los cargos en su contra.

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Qué significa el amparo de fondo y por qué detuvo la captura

Para comprender la situación procesal de Derbez, la defensa expuso la diferencia entre una suspensión provisional y un amparo de fondo. El equipo legal no solicitó un permiso temporal para no ser detenido; promovió un juicio constitucional donde demostró que el juez local cometió errores graves al autorizar el arresto.

Al resolver el cuaderno principal del juicio, un juez de distrito determinó que la orden de captura violó los derechos humanos y el debido proceso del actor.

Con esta sentencia, el mandamiento de aprehensión perdió cualquier validez jurídica, lo que dejó sin efecto inmediato la orden de llevarlo ante un juez penal.

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La fiscalía capitalina no aceptó la resolución del juzgado federal y presentó un recurso de revisión para intentar revivir la orden de captura.

El expediente pasó entonces a manos de un Tribunal Colegiado de Circuito, integrado por tres magistrados federales, quienes tienen la última palabra sobre si confirman la protección a Derbez o le dan la razón al Ministerio Público.

González Casanova explicó en televisión por qué el cantante no debe presentarse a ninguna cita judicial en la capital mientras el tribunal no resuelva.

Si el actor acude voluntariamente a una audiencia penal, la ley considera que ocurrió un cambio de situación jurídica y el amparo federal quedaría sin materia, perdiendo la protección conseguida.

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Un juez de distrito determinó que la orden de arresto vulneró el debido proceso del actor y canceló de fondo el mandamiento judicial. (IG: vadhird)

La diferencia legal entre vivir fuera del país y estar prófugo

La defensa insistió en aclarar un término que generó confusión en redes sociales: la supuesta condición de prófugo. En el derecho penal mexicano, una persona solo adquiere esa categoría cuando existe una orden de aprehensión vigente emitida por un juez y el indiciado se oculta para no ser detenido.

Al estar cancelada la orden por la sentencia de amparo, Derbez conserva únicamente el estatus de persona investigada. No está vinculado a proceso ni enfrenta una acusación formal ante un tribunal de enjuiciamiento, por lo que las autoridades capitalinas no tienen facultades para solicitar una alerta roja ante la Interpol ni para pedir su extradición.

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El abogado recordó que el artista no tiene prohibido el tránsito por el territorio nacional ni por aduanas internacionales.

A finales de septiembre de 2026, el cantante ingresó a México por vía aérea para atender compromisos laborales y grabaciones publicitarias sin registrar ningún impedimento por parte de las autoridades migratorias.

Al no existir una orden de aprehensión vigente, las autoridades no pueden catalogar al cantante como prófugo ni emitir una ficha roja de Interpol. (Captura de pantalla @vadhird)

Por qué las visitas de la Fiscalía a casas ajenas no tienen validez

El expediente ministerial incluye registros de siete diligencias realizadas por actuarios en seis inmuebles distintos de la capital mexicana.

La autoridad pretendía entregar citatorios para que el cantante se presentara a declarar, pero en ninguna de las visitas logró localizarlo.

El defensor calificó estas acciones como un intento por construir una imagen equivocada ante la opinión pública, ya que la fiscalía sabía de antemano que el actor no vive en la Ciudad de México.

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Dejar citatorios en casas de amigos o parientes no cumple con los requisitos legales para considerar que una persona fue notificada de manera formal.

Los abogados de Derbez acusaron que las notificaciones de la Fiscalía capitalina en casas de familiares carecen de validez legal, pues el actor reside fuera del país. Foto: Instagram @vadhird

“Es una narrativa bien dolosa y hay que tener mucho cuidado con eso, porque de entrada no lo tendrían por qué estar buscando, porque el amparo es un amparo indirecto. Por lo tanto, la Fiscalía no tiene por qué citar a Vadhir para absolutamente nada”, subrayó González Casanova durante la entrevista.

El abogado remarcó que el único domicilio legal autorizado ante la justicia federal es su despacho jurídico en la alcaldía Álvaro Obregón.

La carpeta penal permanecerá congelada en los juzgados de la Ciudad de México hasta que los magistrados federales resuelvan el recurso de revisión y determinen el destino final de la investigación.

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