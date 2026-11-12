México

Vuelca patrulla de la policía municipal de Tecámac en la autopista México-Pachuca: hay cinco elementos lesionados

La volcadura se registró a la altura del kilómetro 32 de la autopista, ocasionando caos vial en la zona

Imágenes captadas desde un vehículo en circulación muestran el despliegue de ambulancias y patrullas con luces de emergencia encendidas en la autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México. La movilización de personal de seguridad y auxilio médico ocurrió tras la volcadura de una unidad oficial que dejó cinco elementos policiales lesionados.

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Una unidad de la policía municipal de Tecámac volcó sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 32, con dirección al estado de Hidalgo, lo que dejó un saldo de cinco elementos de seguridad lesionados, entre ellos tres integrantes de la Guardia Nacional y dos policías municipales.

El accidente ocurrió la noche de este miércoles, cuando la patrulla con número económico C0115 participaba en un operativo coordinado entre distintas corporaciones de seguridad y órdenes de gobierno.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad perdió el control luego de que uno de los neumáticos presuntamente se desprendiera o sufriera una falla, situación que provocó que el vehículo saliera de la cinta asfáltica y terminara volcado.

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia y a personal de seguridad que se encontraba en la zona, quienes acudieron para auxiliar a los tripulantes de la patrulla y brindarles atención médica.

Cinco elementos de seguridad resultaron lesionados

Accidente vial Patrulla Tecámac Edomex heridos
Accidente vial de patrulla de Tecámac, Edomex (especial)

Entre las personas afectadas se encuentran dos integrantes de la policía municipal de Tecámac y elementos de la Guardia Nacional, quienes viajaban en la unidad oficial al momento del accidente.

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De acuerdo con la información disponible, los tres integrantes de la GN viajaban en la batea de la patrulla cuando ocurrió la volcadura, por lo que también resultaron lesionados.

Los cinco elementos recibieron atención médica tras el percance. Algunos de ellos tuvieron que ser trasladados a un hospital para una valoración y atención especializada, aunque hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades y los servicios de emergencia realizaron las labores correspondientes para atender a los afectados y revisar las condiciones en las que quedó la unidad siniestrada.

Patrulla participaba en operativo coordinado

Una patrulla perteneciente a la policía municipal de Tecámac volcó a un costado de la autopista México-Pachuca, en el Estado de México. Las imágenes muestran la unidad recostada sobre el desnivel junto a la barrera de contención metálica, mientras automovilistas, civiles y agentes de seguridad se aproximan a la zona del incidente para auxiliar a los tripulantes.

La unidad accidentada pertenece a la policía municipal, corporación que participaba en un despliegue de seguridad junto con otras instituciones de los distintos órdenes de gobierno.

El operativo tenía presencia de elementos de diferentes corporaciones, entre ellos integrantes de la Guardia Nacional, quienes viajaban en la patrulla al momento del incidente.

El accidente ocurrió en uno de los tramos de la autopista México-Pachuca, vialidad que conecta a municipios del Estado de México con la capital del país y el estado de Hidalgo, por lo que el percance también generó movilización de las autoridades encargadas de la seguridad y atención carretera.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor, la falla en uno de los neumáticos fue el factor que ocasionó que perdiera el control del vehículo. Sin embargo, será necesario conocer los resultados de las revisiones correspondientes para establecer con precisión las causas del accidente.

Investigan las causas de la volcadura

La volcadura de la patrulla dejó daños materiales en la unidad oficial y cinco integrantes de las corporaciones de seguridad lesionados.

Hasta el momento, la información preliminar apunta a una falla mecánica relacionada con uno de los neumáticos y la falta de mantenimiento a los mismos.

Tampoco se han dado a conocer detalles adicionales sobre la evolución médica de los policías y elementos federales que resultaron heridos.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la volcadura y confirmar el estado de salud de los cinco elementos que resultaron lesionados.

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