Suspenden audiencia virtual del 'R2' por presentar somnolencia tras cirugía

Rafael Álvarez Ayala, "R2", líder de Los Rs, un brazo armado del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Un juez federal suspendió la audiencia inicial de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, programada para la noche de este miércoles 11 de noviembre en el Centro de Justicia Federal de Puente Grande, Jalisco, luego de que el equipo médico del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara determinara que el detenido no podía mantenerse consciente por más de una hora debido a los efectos de los analgésicos que le son suministrados tras su más reciente intervención quirúrgica.

Personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se trasladó hasta una sala del Antiguo Hospital Civil para enlazar a Álvarez Ayala, mediante videollamada desde su cama, con la sala de juicios orales del complejo penitenciario de Puente Grande.

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El juez de control, al observar que el detenido se mantenía somnoliento y sin capacidad de seguir la diligencia, determinó suspender la audiencia exclusivamente para él, sin fijar por el momento una nueva fecha.

Infantes de marina mexicanos vigilan las afueras del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, donde Rafael “N”, alias “R2”, presunto líder de la facción “Los Rs” del Cártel Jalisco Nueva Generación, se encuentra hospitalizado. REUTERS/Michelle Freyria

Álvarez Ayala permanece internado, con asistencia de oxígeno y un brazo vendado. De acuerdo con Nmás, los médicos señalaron que la somnolencia es consecuencia directa de una limpieza quirúrgica realizada la mañana de este miércoles, por lo que apenas podía mantenerse despierto por una hora.

Álvarez Ayala lleva tres cirugías desde su captura

Rafael Álvarez Ayala recibió al menos tres impactos de bala durante el enfrentamiento armado registrado el domingo 8 de noviembre en el restaurante Sabea, ubicado en la avenida México 2789, colonia Vallarta Norte de Guadalajara. Las heridas se localizaron en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda.

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Fue trasladado en camilla al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara alrededor de las 17:30 horas del domingo, donde fue sometido a cirugías de emergencia. De acuerdo con La Jornada, los procedimientos incluyeron la reparación de una perforación de colon, una fractura en el antebrazo derecho y una fractura expuesta en el fémur izquierdo, que requirió la colocación de un fijador externo.

El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales

La defensa del “R2” denunció, según Reforma, que sus familiares permanecieron 48 horas sin recibir información sobre su estado de salud. Los abogados señalaron además que no fueron notificados sobre la necesidad de conseguir una lista de materiales para los procedimientos médicos. Advirtieron que, si algo le ocurriera durante un eventual traslado, responsabilizarían al juez que lo autorizara.

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Desde el domingo, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional mantienen vigilancia constante sobre el perímetro del nosocomio. Su traslado a Puente Grande estaba previsto para el martes por la noche, pero fue cancelado.

Un juez federal también ha concedido a Álvarez Ayala una suspensión provisional contra su posible extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de portación de armas de fuego en relación con actividades de narcotráfico.

Los otros 20 detenidos comparecieron esta noche en Puente Grande

Los 20 detenidos junto al R2. Foto: FGR

A diferencia del “R2”, los otros 20 detenidos del operativo en Sabea fueron trasladados desde la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara hacia el penal de Puente Grande durante la tarde de este miércoles, con un amplio dispositivo de seguridad que incluyó vehículos blindados, tanquetas y motocicletas, con participación de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía estatal de Jalisco.

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Esta noche comparecen físicamente ante el juez de control del Centro de Justicia Federal de Puente Grande. Entre ellos figuran presuntos mandos regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), trabajadores del restaurante Sabea y músicos del grupo norteño Los Arras, que amenizaba la fiesta en el momento del operativo.

Los presuntos mandos identificados son Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix” o “El Prángana”, señalado como jefe de plaza del CJNG en Uruapan, Michoacán; Ángel Gabriel Durán Vergara, alias “El Cumby”, identificado como sobrino de los hermanos Álvarez Ayala y jefe regional en los municipios michoacanos de Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga; y Uriel Rodrigo Muñoz Quevedo, alias “El Uri” o “El Oaxaco”, descrito como colaborador cercano del “R2”; y otra personas más identificada como “El Nenuco”.

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Cinco presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos junto a empleados de un restaurante y cinco músicos que, según sus familias, solo cumplían un contrato de trabajo la noche del operativo. (Redes sociales)

Entre los detenidos que sus familias describen como ajenos a la organización criminal figuran trabajadores del restaurante —el gerente, el capitán de meseros, dos meseros y el barman— y cuatro integrantes de Los Arras: Chuy, en el acordeón; Diego Escalante, en la batería; Churape, en el bajo sexto, y Arrayán, en la tuba. También fue detenido Luis Alberto Camacho, miembro del staff de la agrupación.

Según sus familiares, el grupo fue contratado un día antes del evento y llevaba cerca de diez horas tocando cuando llegaron los elementos de la Marina.

El operativo que derivó en todas estas detenciones ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (Unopes) de la Secretaría de Marina irrumpieron en el restaurante Sabea luego de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con información compartida por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. El cuerpo de seguridad de Álvarez Ayala respondió con armas de fuego. En el cateo del inmueble, las autoridades aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, 30 envoltorios con metanfetamina y tres vehículos.

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