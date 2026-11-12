México

Suspenden audiencia virtual del 'R2' por presentar somnolencia tras cirugía

Los otros 20 detenidos del operativo en el restaurante Sabea comparecieron físicamente en Puente Grande

Rafael Álvarez Ayala, "R2", líder de Los Rs, un brazo armado del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)
Rafael Álvarez Ayala, "R2", líder de Los Rs, un brazo armado del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)
Guardar

Un juez federal suspendió la audiencia inicial de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, programada para la noche de este miércoles 11 de noviembre en el Centro de Justicia Federal de Puente Grande, Jalisco, luego de que el equipo médico del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara determinara que el detenido no podía mantenerse consciente por más de una hora debido a los efectos de los analgésicos que le son suministrados tras su más reciente intervención quirúrgica.

Personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se trasladó hasta una sala del Antiguo Hospital Civil para enlazar a Álvarez Ayala, mediante videollamada desde su cama, con la sala de juicios orales del complejo penitenciario de Puente Grande.

PUBLICIDAD

El juez de control, al observar que el detenido se mantenía somnoliento y sin capacidad de seguir la diligencia, determinó suspender la audiencia exclusivamente para él, sin fijar por el momento una nueva fecha.

Infantes de marina mexicanos vigilan las afueras del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, donde Rafael “N”, alias “R2”, presunto líder de la facción “Los Rs” del Cártel Jalisco Nueva Generación, se encuentra hospitalizado. REUTERS/Michelle Freyria
Infantes de marina mexicanos vigilan las afueras del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, donde Rafael “N”, alias “R2”, presunto líder de la facción “Los Rs” del Cártel Jalisco Nueva Generación, se encuentra hospitalizado. REUTERS/Michelle Freyria

Álvarez Ayala permanece internado, con asistencia de oxígeno y un brazo vendado. De acuerdo con Nmás, los médicos señalaron que la somnolencia es consecuencia directa de una limpieza quirúrgica realizada la mañana de este miércoles, por lo que apenas podía mantenerse despierto por una hora.

Álvarez Ayala lleva tres cirugías desde su captura

Rafael Álvarez Ayala recibió al menos tres impactos de bala durante el enfrentamiento armado registrado el domingo 8 de noviembre en el restaurante Sabea, ubicado en la avenida México 2789, colonia Vallarta Norte de Guadalajara. Las heridas se localizaron en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda.

PUBLICIDAD

Fue trasladado en camilla al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara alrededor de las 17:30 horas del domingo, donde fue sometido a cirugías de emergencia. De acuerdo con La Jornada, los procedimientos incluyeron la reparación de una perforación de colon, una fractura en el antebrazo derecho y una fractura expuesta en el fémur izquierdo, que requirió la colocación de un fijador externo.

El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales
El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales

La defensa del “R2” denunció, según Reforma, que sus familiares permanecieron 48 horas sin recibir información sobre su estado de salud. Los abogados señalaron además que no fueron notificados sobre la necesidad de conseguir una lista de materiales para los procedimientos médicos. Advirtieron que, si algo le ocurriera durante un eventual traslado, responsabilizarían al juez que lo autorizara.

Desde el domingo, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional mantienen vigilancia constante sobre el perímetro del nosocomio. Su traslado a Puente Grande estaba previsto para el martes por la noche, pero fue cancelado.

Un juez federal también ha concedido a Álvarez Ayala una suspensión provisional contra su posible extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de portación de armas de fuego en relación con actividades de narcotráfico.

Los otros 20 detenidos comparecieron esta noche en Puente Grande

Los 20 detenidos junto al R2. Foto: FGR
Los 20 detenidos junto al R2. Foto: FGR

A diferencia del “R2”, los otros 20 detenidos del operativo en Sabea fueron trasladados desde la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara hacia el penal de Puente Grande durante la tarde de este miércoles, con un amplio dispositivo de seguridad que incluyó vehículos blindados, tanquetas y motocicletas, con participación de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía estatal de Jalisco.

Esta noche comparecen físicamente ante el juez de control del Centro de Justicia Federal de Puente Grande. Entre ellos figuran presuntos mandos regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), trabajadores del restaurante Sabea y músicos del grupo norteño Los Arras, que amenizaba la fiesta en el momento del operativo.

Los presuntos mandos identificados son Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix” o “El Prángana”, señalado como jefe de plaza del CJNG en Uruapan, Michoacán; Ángel Gabriel Durán Vergara, alias “El Cumby”, identificado como sobrino de los hermanos Álvarez Ayala y jefe regional en los municipios michoacanos de Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga; y Uriel Rodrigo Muñoz Quevedo, alias “El Uri” o “El Oaxaco”, descrito como colaborador cercano del “R2”; y otra personas más identificada como “El Nenuco”.

Cinco presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos junto a empleados de un restaurante y cinco músicos que, según sus familias, solo cumplían un contrato de trabajo la noche del operativo. (Redes sociales)
Cinco presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos junto a empleados de un restaurante y cinco músicos que, según sus familias, solo cumplían un contrato de trabajo la noche del operativo. (Redes sociales)

Entre los detenidos que sus familias describen como ajenos a la organización criminal figuran trabajadores del restaurante —el gerente, el capitán de meseros, dos meseros y el barman— y cuatro integrantes de Los Arras: Chuy, en el acordeón; Diego Escalante, en la batería; Churape, en el bajo sexto, y Arrayán, en la tuba. También fue detenido Luis Alberto Camacho, miembro del staff de la agrupación.

Según sus familiares, el grupo fue contratado un día antes del evento y llevaba cerca de diez horas tocando cuando llegaron los elementos de la Marina.

El operativo que derivó en todas estas detenciones ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (Unopes) de la Secretaría de Marina irrumpieron en el restaurante Sabea luego de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con información compartida por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. El cuerpo de seguridad de Álvarez Ayala respondió con armas de fuego. En el cateo del inmueble, las autoridades aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, 30 envoltorios con metanfetamina y tres vehículos.

Temas Relacionados

Rafael Álvarez AyalaR2Los RsCJNGAudienciaFGRmexico-noticiasNarco en MéxicoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este 12 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este 12 de noviembre

Pronóstico del clima en Mazatlán este 12 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Mazatlán este 12 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

Clima en Culiacán Rosales: cuál será la temperatura máxima y mínima este 12 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: cuál será la temperatura máxima y mínima este 12 de noviembre

Previsión meteorológica del clima en Santiago Ixcuintla para este jueves 12 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Previsión meteorológica del clima en Santiago Ixcuintla para este jueves 12 de noviembre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas este 12 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas este 12 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Víctor, hermano del Canelo Álvarez, aparecería vinculado en fotografía con los detenidos en operativo contra el “R2″

Víctor, hermano del Canelo Álvarez, aparecería vinculado en fotografía con los detenidos en operativo contra el “R2″

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas

CJNG en Oaxaca: vinculan a proceso a "El Primo", jefe de plaza de Los Cromos

Michoacán: atacan a balazos a Eduardo Martínez Guzmán, alcalde morenista de Contepec

Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de "Los 300": era considerado objetivo prioritario

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los nominados de la décima semana en La Granja VIP 2026

Quiénes son los nominados de la décima semana en La Granja VIP 2026

Continúa la dinastía: Angélica Masiel, hija de Angélica Vale, recibe premio por su talento artístico

Abogados de Vadhir Derbez aclaran por qué no existe orden de aprehensión activa en su contra

Adrián Marcelo da su opinión sobreel doblaje en medio de la controversia por Wildwood

El bazar navideño francés llega a Polanco con postres, artesanías y actividades para toda la familia

DEPORTES

El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

El reconocimiento que Eddy Reynoso recibió del CMB por el campeonato de Canelo Álvarez

Quién es Yuberjen Martínez, el colombiano que será acompañado por Nacho Beristáin en la pelea por el título de la OMB

Pepe Segarra es inmortalizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano

Julio César Chávez reconoce a Canelo Álvarez dentro de las mayores leyendas del boxeo mexicano en medio de encuentro con Roberto Durán