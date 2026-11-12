México

Continúa la dinastía: Angélica Masiel, hija de Angélica Vale, recibe premio por su talento artístico

La hija de Angélica Vale y nieta de Angélica María obtiene el reconocimiento como protagonista del montaje presentado con su escuela de arte

Una mujer y una niña con anteojos sonríen sentadas en las butacas de un teatro con un escenario iluminado al fondo
Angélica Vale y su hija Angélica Masiel posan sentadas en las butacas de un teatro frente a un escenario iluminado. (@angelicavaleoriginal)
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Angélica Masiel, hija de Angélica Vale y nieta de Angélica María, gana el primer lugar en la categoría de Musicales en una competencia de su escuela de arte en Estados Unidos, país donde reside. La adolescente, de 14 años, tuvo el papel protagónico en el montaje presentado, según compartió su madre en Instagram.

Angélica Vale celebra el triunfo de su hija en redes sociales

La actriz, conocida por su papel en La fea más bella, publicó el reconocimiento con un mensaje de orgullo. “No puedo estar más orgullosa de mi beba. Ayer ganó con su escuela de arte el primer lugar en la categoría de Musicales, siendo la protagonista del mismo”, escribió en su perfil.

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Vale dedicó además unas palabras directas a su hija para motivarla a confiar en su capacidad artística. “Nunca dudes del gran talento que tienes. ¡Te amo con toda mi alma!”, le dijo públicamente la conductora.

Una niña de cabello rizado sostiene un trofeo dorado con base blanca frente a una estantería, en una captura de pantalla de la red social Instagram
Angélica Masiel sostiene un trofeo tras obtener el primer lugar en una competencia escolar de teatro musical, según una publicación compartida por su madre, la actriz Angélica Vale. (@angelicavaleoriginal)

El debut escénico de la joven ocurrió hace un año en la Ciudad de México

Angélica Masiel no es nueva en los escenarios. El año pasado debutó durante un concierto que Angélica Vale y Angélica María ofrecieron en la capital mexicana, donde Lucerito Mijares, hija de Lucero, fungió como madrina del evento.

Aquel primer acercamiento al público marcó el inicio de un camino que ahora suma un reconocimiento internacional. La adolescente continúa su formación en una escuela de arte en Estados Unidos, donde combina estudios con su interés por el teatro musical.

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Tres generaciones de la familia Vale en el medio artístico

El triunfo de Masiel se suma a una tradición familiar que incluye a su abuela, Angélica María, y a su madre, ambas con trayectorias consolidadas en el entretenimiento mexicano. La nieta de la llamada “Novia de México” comienza a abrirse camino con logros propios.

Angélica María junto a Ricardo Blume en 'Muchacha italiana viene a casarse'
Angélica María junto a Ricardo Blume en 'Muchacha italiana viene a casarse'

Usuarios en redes sociales que vieron la publicación de Vale destacaron el parecido físico entre madre e hija. Los comentarios se enfocaron tanto en el triunfo artístico como en los rasgos que comparten ambas.

El reconocimiento corresponde a una presentación escolar

Hasta el momento, la información disponible sobre el premio proviene exclusivamente de la publicación que hizo Angélica Vale en su cuenta de Instagram. No se han detallado nuevos proyectos profesionales derivados de este logro escolar.

El premio obtenido por Masiel corresponde a una competencia entre escuelas de arte, no a un certamen de la industria del entretenimiento profesional. La publicación de su madre queda como el único testimonio público del reconocimiento hasta ahora.

Angélica Vale causa polémica al mostrar anillo tras su divorcio de Otto Padrón
Angélica Vale causa polémica al mostrar anillo tras su divorcio de Otto Padrón. (Instragram)

La Dinastía Vale: estos son los integrantes de la familia

Angélica Ortiz, productora creativa, es la cabeza generacional de la familia. Su hija, Angélica María, conocida como “La novia de México”, se consolida como una de las figuras más importantes del rock and roll mexicano de los años 60 y después como actriz de telenovelas.

Raúl Vale, comediante y esposo de Angélica María, aporta el apellido que da nombre a la dinastía. Su hija, Angélica Vale, actriz, cantante y conductora, hereda tanto el carisma de su padre como la trayectoria de su madre.

Angélica Masiel, de 14 años, hija de Angélica Vale y nieta de Angélica María, se suma a la tradición artística familiar. La adolescente, quien reside en Estados Unidos, gana el primer lugar en la categoría de Musicales en una competencia con su escuela de arte, donde tiene el papel protagónico del montaje presentado.

@angelicavaleoriginal

Árbol de la dinastía Vale

  1. Angélica Ortiz — productora creativa, cabeza generacional de la familia.
  2. Angélica María (“La novia de México”) — cantante y actriz, hija de Angélica Ortiz.
  3. Raúl Vale — comediante, esposo de Angélica María.
  4. Angélica Vale — actriz, cantante y conductora, hija de Angélica María y Raúl Vale.
  5. Angélica Masiel — hija de Angélica Vale y nieta de Angélica María, de 14 años, gana su primer reconocimiento internacional en teatro musical.

El veto en Televisa

En la década de los 80, la familia enfrenta un conflicto con Emilio Azcárraga (“El Tigre”), derivado de malentendidos entre el directivo y Raúl Vale, quienes eran amigos cercanos. Como consecuencia, toda la familia es vetada de Televisa, incluida Angélica Vale, entonces niña, quien junto con su abuela es sacada de las instalaciones por personal de seguridad.

El día que Emilio Azcárraga vetó a Angélica Vale, Angélica María y Raúl Valle de Televisa
Fotos: Archivo/ @ExPressionsMx / @angelicavaleoriginal

El veto se revierte gracias al éxito de programas como el de Óscar Cadena, lo que permite el regreso gradual de Angélica María y posteriormente de Raúl y Angélica Vale a la televisora.

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