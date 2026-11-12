Camila Martínez justifica comisión de Morena por fraude de 2006 en medio del escándalo de Taddei: “Nos jodieron la niñez”

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Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, sostiene la posición del partido respecto a la comisión establecida frente al caso de Taddei. (Facebook: Cam Martínez )

La defensa de Morena a la creación de una comisión especial para investigar el presunto fraude electoral de 2006 sumó una voz joven dentro del partido.

Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, justificó la iniciativa al asegurar que las consecuencias de aquella elección marcaron a toda una generación, en medio de los cuestionamientos de la oposición por la estrategia de los morenistas para deslindarse de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

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A través de un mensaje publicado en sus cuentas oficiales, Martínez respaldó que Morena mantenga vigente la discusión sobre los comicios que llevaron a Felipe Calderón a la presidencia hace dos décadas.

“¿Cómo no me va a importar lo que pasó hace 20 años? Si fue por el fraude de 2006 que nos jodieron la niñez y la adolescencia a muchos con el gobierno del espurio Calderón”, escribió.

La morenista vinculó aquel proceso electoral con el incremento de la violencia durante el sexenio de Calderón y recordó que su generación creció entre secuestros, masacres y episodios de inseguridad.

“Somos la generación que vio crecer los secuestros y vivió con miedo. Que le tocó ver a los colgados en los puentes y las portadas de las masacres en los periódicos. Que tenía que esconderse debajo de las bancas cuando hacían simulacro de balaceras en las zonas norte del país”, expresó.

Su mensaje concluyó con una defensa de la campaña impulsada por su partido bajo la etiqueta #VerdadFraude2006: “¿A quién le habla cuando intenta minimizarlo? Yo sí me acuerdo. Y por eso pedimos #VerdadFraude2006”.

Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, publica un mensaje en la red social X sobre el gobierno de Felipe Calderón y las elecciones de 2006 en México. (X)

Morena busca crear comisión especial para investigar el fraude electoral de 2006

La publicación de Martínez ocurre días después del anuncio de Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, sobre la intención del partido de solicitar a la Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad.

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La iniciativa pretende investigar las irregularidades denunciadas durante la elección presidencial de 2006, después de que el expresidente Vicente Fox reconociera públicamente que intervino para favorecer el triunfo de Felipe Calderón.

Aunque el plazo legal para presentar una inconformidad electoral ya concluyó, Montiel sostiene que el Congreso todavía puede constituir un grupo de trabajo para revisar los acontecimientos. Morena también propone proyectar el documental de Luis Mandoki sobre aquellos comicios y recibir información de la ciudadanía.

“La Democracia en México debe saldar esa cuenta. Es algo que no debemos olvidar”, afirmó la dirigente.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, confirmó la solicitud a la Cámara de Diputados de la creación de una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad. REUTERS/Luis Cortes

Oposición acusa a Morena de desviar la atención del caso Guadalupe Taddei

La ofensiva política de Morena recibió críticas de los coordinadores parlamentarios de oposición, quienes consideran que el partido intenta modificar la conversación pública para evitar asumir responsabilidades por la situación del INE.

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El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, calificó la estrategia como un “intento desesperado por salvar el pellejo”. También recordó que Morena tuvo participación en el proceso de selección de la presidencia del instituto en 2023.

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI, acusó al partido gobernante de intentar imponer “discursos falsos” para minimizar los presuntos actos de corrupción relacionados con Taddei.

Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, fue más directa al señalar que Morena debe hacerse responsable de sus propios integrantes.

“Morena tiene que hacerse cargo de su gente. Taddei es Morena, ellos la pusieron y todos, menos Movimiento Ciudadano, la votaron a favor”, sostuvo.

La legisladora también cuestionó que el partido dedique esfuerzos a deslindarse de la titular del INE en lugar de atender las denuncias sobre el funcionamiento del organismo.

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CIUDAD DE MÉXICO, 10NOVIEMBRE2026.- Diputados del PRI sostienen una pancarta con el mensaje “Morena es Taddei” durante la sesión ordinaria de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Morena instruye a diputados a lanzar mensajes contra Lorenzo Córdova

La controversia también alcanzó al expresidente del INE Lorenzo Córdova. De acuerdo con El Universal, el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, envió instrucciones por WhatsApp a los 254 legisladores de su bancada para difundir mensajes contra el exconsejero y presentarlo como un “mafioso electoral”.

El 10 de noviembre, Ávila reconoció en entrevista con Azucena Uresti que existió una instrucción para publicar esos contenidos, a los que describió como una “activación de comunicación”.

En paralelo, Luis Carlos Ugalde, quien presidió el entonces Instituto Federal Electoral durante los comicios de 2006, rechazó las acusaciones de haber ejecutado un fraude y exigió pruebas.

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“¡Atribuirme personalmente la ejecución de un fraude exige algo más: demostrar cómo habría ocurrido y presentar pruebas concretas!”, respondió.

El exfuncionario recordó que el Tribunal Electoral revisó las impugnaciones y declaró válida la elección. La disputa, que Morena pretende llevar ahora a una comisión legislativa, vuelve a colocar los comicios de 2006 en el centro del debate, mientras la oposición acusa al partido de utilizar esa controversia para contener el costo político del caso Taddei.

Cam Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, habla sentada durante un acto público. (Facebook: Cam Martínez)

¿Quién es Camila Martínez?

Camila Martínez Gutiérrez es politóloga por la UNAM y militante de Morena. Su trayectoria se concentra en la organización territorial, el activismo social y la comunicación política en la Ciudad de México.

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Ha desarrollado trabajo de base en la alcaldía Benito Juárez, donde participa en brigadas, asambleas vecinales y denuncias sobre desarrollo urbano y gestión inmobiliaria.

En 2024 fue candidata de Morena a diputada local por el distrito 18, que abarca zonas de Álvaro Obregón y Benito Juárez. Ese mismo año asumió la Secretaría de Comunicación y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Su perfil combina formación académica, movilización de militantes y difusión de las propuestas de la Cuarta Transformación.