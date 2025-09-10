EEUU acusa a Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, por crimen organizado y abuso sexual

FOTO DE ARCHIVO: Naason Joaquín García, líder de una iglesia con sede en México fue condenado a cadena perpetua. REUTERS/Ringo Chiu/Foto de archivo

La acusación formal contra Naasón Joaquín García y otros cinco líderes de la Iglesia La Luz del Mundo generó conmoción internacional. Los cargos, que incluyen crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, describen una red delictiva que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, operó durante décadas y utilizó la estructura religiosa para abusar de niños, niñas y mujeres dentro de la congregación.

Las recientes detenciones y la gravedad de las penas, que en algunos casos contemplan la cadena perpetua, subrayan la magnitud de los delitos imputados y el alcance transnacional de la investigación.

La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York junto con agencias federales estadounidenses, señala a Naasón Joaquín García, Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña como integrantes de una organización criminal denominada “Empresa Joaquín LLDM”.

Según los documentos judiciales, este grupo habría utilizado su posición y los recursos de la Iglesia La Luz Del Mundo para facilitar el abuso sexual sistemático de menores y mujeres, así como para cometer delitos financieros y obstruir investigaciones penales.

La acusación detalla que la red operó en Estados Unidos, México y otros países y que la producción y distribución de material de abuso sexual infantil formaba parte de sus actividades.

En cuanto a la situación legal de los acusados, Naasón Joaquín García fue arrestado en Chino, California, donde cumple una condena estatal por abuso sexual de menores.

Por su parte, Eva García de Joaquín fue detenida en Los Ángeles se prevé su comparecencia ante el tribunal federal en California.

En canto a Joram Núñez Joaquín, fue capturado en las afueras de Chicago y será presentado ante la justicia en Illinois.

Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña permanecen en libertad y se cree que se encuentran en México; las autoridades estadounidenses anunciaron que solicitarán su detención y extradición para que enfrenten los cargos en territorio estadounidense.

Asimismo, las autoridades federales destacaron la gravedad de los hechos y el impacto en las víctimas. El Fiscal federal Jay Clayton afirmó que los acusados “se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos” y que, al ser confrontados, recurrieron a su influencia religiosa y poder financiar para intimidar y silenciar a las víctimas.

Clayton también elogió el valor de quienes dieron un paso al frente y aseguró que la Fiscalía buscará que los responsables enfrenten la justicia. Por su parte, el agente especial del HSI, Ricky J. Patel, subrayó que la investigación que se extendió por varios años y cotó con la colaboración de numerosas víctimas, representa el fin de un ciclo de victimización.

Patel agradeció a las sobrevivientes que aportaron información clave y animó a otras personas con datos relevantes a colaborar con las autoridades. Además, el agente especial de IRS-CI, Harry T. Chavis, Jr., describió la organización como un “imperio criminal” que se ocultaba tras la fachada de la iglesia y que se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzoso y operaciones financieras ilícitas.

Información en desarrollo...