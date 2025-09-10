México

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

Los hombres fueron detenidos en el año 2010 en el Estado de México

Por Ale Huitron

Imagen ilustrativa de una camioneta
Imagen ilustrativa de una camioneta de la FM hallada en 2023 en el Estado de México. (X/@CharroNegro_Mx)

Cinco integrantes de la Familia Michoacana fueron sentenciados a prisión hasta por 32 años por los delitos de posesión de cartuchos y arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por la utilización de uniformes oficiales de cuerpos de seguridad.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado de México (FECOR) obtuvo sentencia por la responsabilidad de los cinco sujetos en los delitos antes mencionados.

Los hombres, identificados como Ernesto “R”, Carlos “G”, Edgar “G”, Ángel “H” y Adrián “J”, fueron detenidos en el año 2010 sobre la carretera a Coatepec, en las inmediaciones del municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

En la acción, los cinco sujetos fueron identificados como integrantes de un grupo delictivo dedicado al trasiego de drogas, por lo que quedaron a disposición del órgano jurisdiccional del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.

Hasta 32 años en prisión

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la FGR, en días pasados cumplió satisfactoriamente con la reposición de procedimiento ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, la cual decretó las cinco sentencias.

Para Ernesto “R” se decretó una sentencia de 32 años de prisión y para Carlos “G” de 27 años, ambos por los delitos de posesión de cartuchos, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y por utilización de uniformes oficiales de cuerpos de seguridad.

En tanto, para Edgar “G” se estableció una sentencia de 27 años de prisión y tres meses por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y por el uso de uniformes oficiales de cuerpos de seguridad.

Ángel “H” y Adrián “J” recibieron una pena de 23 años y nueve meses de prisión por posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo.

Detienen a cinco presuntos miembros de la organización criminal

(FOTO: SSEM)
(FOTO: SSEM)

El pasado 2 de septiembre fueron detenidos cinco presuntos de la Familia Michoacana en el municipio de Tenancingo, Estado de México, cuando fueron localizados a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe color blanco que no contaba con placas de circulación.

Al observar a los elementos de seguridad estatal, los sujetos intentaron evadir el dispositivo policial, pero fueron interceptados poco después.

Durante la revisión a la unidad fueron localizados cuatro paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno de hierba verde y seca con características de la marihuana, además de 24 envoltorios con la misma sustancia.

Además les fue asegurado un fusil AK-47, dos cargadores, cartuchos útiles calibre 7,62 milímetros, 50 artefactos poncha llantas y cinco teléfonos celulares.

(FOTO: SSEM)
(FOTO: SSEM)

Los detenidos fueron identificados como Edgar “N”, de 30 años; Alexi “N” de 25; Marian “N” de 24; Michelle “N” de 26 y Wendy “N” de 23 años. Las primeras indagatorias señalaron que podrían pertenecer a la Familia Michoacana.

