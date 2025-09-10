Cómo afecta el consumo de tortillas de maíz a personas con diabetes o problemas de glucosa

Las tortillas son un alimento base en la gastronomía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda las tortillas son consideradas como un alimento de elevado perfil nutricional cuyo consumo brinda numerosos beneficios para la salud.

Sin embargo, a pesar de esto, existen personas que deben consumirlas con moderación y en este grupo se encuentran aquellas que padecen diabetes o tienen problemas de glucosa.

Y es que a pesar de no ser un alimento con tan alto índice de glucémico, como otros, aún así las personas con diabetes deben comerlas con moderación y aquí te contamos la razón.

Las personas con esta condición deben tener precauciones en su alimentación. (Imagen ilustrativa infobae)

Cuál es el efecto de consumir tortillas de maíz en personas con diabetes

Como mencionamos, el consumo de tortillas de maíz puede formar parte de la alimentación de personas con diabetes o problemas de glucosa, siempre que se realice con moderación y dentro de una dieta equilibrada.

La tortilla de maíz es un alimento con índice glucémico medio, lo que significa que eleva la glucosa en sangre de manera moderada en comparación con productos elaborados con harinas refinadas; sin embargo, existen algunos que las personas con diabetes deben considerar.

Aun así se trata de un alimento que, incorporado de forma saludable, puede tener beneficios para ellos:

Contenido de carbohidratos: Una tortilla de maíz aporta entre 12 y 15 gramos de carbohidratos. Es importante contabilizar esta cantidad dentro del plan de alimentación diario recomendado por un profesional de la salud.

Fibra: Contiene fibra, lo que ayuda a que la absorción de los carbohidratos sea más lenta y a evitar picos rápidos de glucosa en sangre.

Porciones y frecuencia: El consumo excesivo puede elevar los niveles de glucosa. La cantidad adecuada debe ser indicada por un nutricionista, según las necesidades y contexto de cada persona.

Combinaciones recomendadas: Es preferible acompañar las tortillas con proteínas (por ejemplo, pollo, pescado, huevo) y verduras para favorecer el control glucémico.

Preparación: Se recomienda elegir tortillas elaboradas solo con maíz y agua, sin grasas añadidas ni rellenos procesados.

Este alimento puede ser bueno o malo para las personas con diabetes, según la forma en que se consuma.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo deben consumir tortillas las personas con diabetes para hacerlo de forma saludable

Las personas con diabetes pueden consumir tortillas de maíz siempre que lo hagan como parte de una dieta balanceada y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Para hacerlo de forma saludable, se recomienda lo siguiente:

1. Cantidad recomendada: Usualmente se sugiere consumir de 1 a 2 tortillas de maíz por comida, dependiendo de las necesidades calóricas, el plan nutricional y el control glucémico de cada persona. Esta cantidad debe ajustarse según la recomendación de un nutricionista.

2. Control de porciones: Monitorear la cantidad de tortillas consumidas ayuda a evitar un exceso de carbohidratos. Registrar los niveles de glucosa antes y después de comer puede ayudar a identificar la respuesta individual.

4. Selección: Preferir tortillas de maíz tradicionales, libres de grasas añadidas, colorantes o rellenos procesados.

5. Preparación: Evitar freírlas o añadirles manteca, aceite u otros productos grasos.

6. Distribución: Incluir las tortillas dentro del conteo total de carbohidratos diarios recomendados por el equipo médico.

La cantidad y frecuencia exactas deben personalizarse a partir de una valoración nutricional y médica específica para cada persona.